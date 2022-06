Elezioni Amministrative 2022: vince il centrosinistra che conquista alcune delle città più importanti di questa tornata elettorale. Di certo i riflettori erano puntati principalmente su Verona e l'esito è stato chiaro.

Verona passa al centrosinistra con Damiano Tommasi che è il nuovo sindaco. Centrosinistra vince anche a Catanzaro, Cuneo, Monza, Parma e Piacenza e Alessandria. Centrodestra vince a Gorizia, Lucca, Frosinone e Barletta. Civiche a Como e Viterbo. Vediamo tutti i dati.

Il sindaco di Verona per i prossimi 5 anni sarà Damiano Tommasi.

Il candidato del centrosinistra ex calciatore di Roma e Hellas Verona ha battuto l'attuale primo cittadino Federico Sboarina, 53,3% a 46,6%. Il centrodestra si è presentato diviso con la candidatura al primo turno dell'ex sindaco Flavio Tosi. Nemmeno al secondo turno il centrodestra ha ritrovato l'unità.

Le prime parole del neo sindaco Damiano Tommasi:

Ringraziamo chi si è dato da fare per questa candidatura per girare pagina a Verona. Sapevamo cosa abbiamo fatto a Verona, c'è stato grande entusiasmo, non è semplice ma ci siamo messi in gioco. Grande responsabilità ora per portare avanti questo progetto.