Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno anche nel Comune di Carrara. Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni amministrative per il Comune di Carrara, chi sono i candidati in lizza, quali le liste presentate.

Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno anche nel Comune di Carrara. Un comune il cui esito elettorale è molto atteso visto che si gioca una delle battaglie più importanti di questa tornata elettorale amministrativa. In Toscana si vota anche a Lucca e Pistoia.

Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni amministrative per il Comune di Carrara, chi sono i candidati in lizza, quali sono le liste presentate. A Carrara ci sono 8 candidati a sindaco, 24 le liste, e 547 sono gli aspiranti consiglieri che si candidano per uno dei 24 posti di consigliere comunale.

Elezioni Amministrative 2022 Carrara: le regole del voto di domenica 12 giugno

Carrara come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022 Carrara: l'attuale sindaco è Francesco De Pasquale

Carrara è un comune della provincia di Massa-Carrara in Toscana, situato tra il litorale tirrenico e le Alpi Apuane. Come noto a molti si tratta di un centro di rilevanza internazionale per l'estrazione, la lavorazione e il commercio del marmo.

Francesco De Pasquale è sindaco di Carrara dal 27 giugno 2017. Si è prima candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del 2012, ottenendo il posto di consigliere comunale.

Nel 2017, dopo cinque anni in Consiglio comunale, si candida per le elezioni, battendo il concorrente del Partito Democratico, Andrea Zanetti, con il 65,6% dei voti contro i 34,4% del rivale.

Dopo circa settant'anni di governi di sinistra e centro-sinistra, Francesco De Pasquale è stato il primo a riuscire a vincere le elezioni amministrative a Carrara con un partito di diverso schieramento politico, il Movimento 5 Stelle.

Elezioni Amministrative 2022 Carrara: l'attuale sindaco De Pasquale non si candida per un secondo mandato

Sono passati cinque anni da quel 2017 e De Pasquale ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato alla guida del Comune di Carrara.

Il Movimento 5 Stelle dopo avere strappato il Comune a sinistra e centrosinistra per la prima volta nella storia a questo giro elettorale a Carrara si presenta in alleanza con Rifondazione Comunista e Articolo Uno e altre forze si sinistra per sostenere la candidatura a primo cittadino di Rigoletta Vincenti.

Elezioni Amministrative 2022 Carrara: ecco tutti i candidati alla carica di sindaco

Vediamo quindi chi sono gli otto candidati sindaci del Comune di Carrara, chi sono le otto persone che si candidano alla carica di primo cittadino e quali sono le liste che sostengono la loro corsa.

Come detto il Movimento 5 Stelle insieme ad altri partiti di sinistra sostiene la corsa a sindaco di Rigoletta Vincenti.

Il Partito Democratico invece ha fatto una scelta diversa e in questo primo turno di elezioni amministrative a Carrara non ci sarà unità d'intenti tra Pd e M5S. Il Partito Democratico infatti sostiene la candidatura di Serena Arrighi.

Anche Italia Viva ha fatto una scelta di carattere solitario a Carrara e ha deciso di puntare su uno dei prinicipali esponenti del partito di Matteo Renzi. Si tratta del deputato Cosimo Ferri.

Se fino a questo punto abbiamo visto che la sinistra e il centrosinistra si presentano molto divisi non si può dire che nell'ambito del centrodestra le cose vadano tanto meglio.

Infatti le tre forze principali del centrodestra vanno al primo turno delle elezioni amministrative del Comune di Carrara decisamente in ordine sparso. Ad esempio Fratelli d'Italia e Forza Italia sostengono congiuntamente la candidatura di Andrea Vannucci. Mentre la Lega ha deciso di sostenere la corsa di Simone Caffaz.

Ci sono poi altri tre candidati sindaci in corsa e si tratta di Vittorio Briganti, Ferdinando Locani e Elvino Vatteroni.

Elezioni Amministrative Carrara 2022: i candidati in campo e le liste che li sostengono

Serena Arrighi è la candidata individuata dal Partito Democratico per queste elezioni per il Comune di Carrara. Accanto all'appoggio del Partito di Enrico Letta si è organizzata una coalizione con le seguenti liste che sostengono la sua corsa: Partito democratico, Europa verde, Partito repubblicano, Sinistra civica ecologista, Serena Arrighi Sindaca.

Il centrodestra presenta due candidature: c'è quella di Simone Caffaz che può contare del sostegno delle seguenti liste: Lega, Capitale Carrara, Npsi liberali socialisti, Simone Caffaz Sindaco, Carrara Futura, Il centrodestra siamo noi.

E c'è la corsa di Andrea Vannucci al quale tirano la volata Fratelli d’Italia, Forza Italia, Carrara Democratica, Insieme per Carrara.

Come detto c'è poi la candidatura di Rigoletta Vincenti che ha il sostegno delle seguenti liste: Movimento 5 stelle, Uniti a sinistra con Vincenti, Vincenti per Carrara.

Cosimo Ferri esponente di Italia Viva corre con l'appoggio anche di Partito socialista italiano, Lista Ferri, Prima Carrara.

Gli altri 3 candidati hanno l'appoggio di una sola lista a testa: Vittorio Briganti con la Lista la comune. Ferdinando Locani con Movimento Italia Sì e Elvino Vatteroni: con la lista "Vatteroni per Carrara" che ha l'appoggio di Italexit il movimento che a livello nazionale ruota attorno a Gianluigi Paragone.

Elezioni Amministrative Carrara 2022: l'analisi sul voto

Carrara è sicuramente un laboratorio politico molto interessante. Una sorta di situazione in cui al primo turno è quasi inevitabile che si faccia una scrematura delle candidature, ben 8 ai nastri di partenza, per poi arrivare alla scelta del sindaco in occasione del ballottaggio di domenica 26 giugno.

Sarà un'altra tappa decisiva nella storia di Carrara.



Elezioni Amministrative 2022 Carrara: Enrico Letta è stato di recente a Carrara per Arrighi

Enrico Letta è stato a Carrara a sostenere Serena Arrighi:

”Carrara è una città straordinaria, che racconta tanto all’Italia e al Mondo – ha detto l’ex premier -. Serena non dovrà soltanto convincere i cittadini a votare per lei, ma avrà anche il compito di trasformare questa campagna elettorale in un’onda che rivitalizzi e dia nuovamente energia a una città che l’ha persa”.

Per Letta è importante rivolgersi ai giovani:

“I guru delle elezioni mi dicono di parlare anzi agli anziani, perché in fondo sono in maggioranza. Ma non sono d’accordo. Perché vedete, alla fine la prima preoccupazione di “quelli con i capelli bianchi”, è il futuro dei loro figli e nipoti”.

Se Cosimo Ferri in campagna elettorale parla di discontinuità coi 5 Stelle, il leader pentastellato Giuseppe Conte sarà mercoledì 1 giugno a Carrara per sostenere la candidata a sindaco Rigoletta Vincenti, appoggiata anche da Articolo Uno, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e dalla lista civica Vincenti per Carrara.