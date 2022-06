Domenica 12 giugno è tempo di elezioni amministrative nel nostro paese. 974 comuni saranno chiamati alle urne per decidere i nuovi sindaci e le nuove composizioni dei consigli comunali.

Si tratta di una scadenza elettorale molto importante a poco meno di un anno dall'appuntamento con le le elezioni politiche.

Trend-online ha dedicato ampio spazio alle elezioni amministrative nei comuni capoluogo di provincia e di Regione in cui si va al voto. Ed ora si prosegue con l'analisi anche dei Comuni non capoluogo.

Oggi il nostro viaggio fa tappa nelle Marche e analizzeremo due realtà come Jesi e Fabriano che il 12 giugno saranno chiamate a rinnovare le proprie amministrazioni comunali. Vediamo intanto le regole per le elezioni amministrative, poi ci occupiamo di Jesi e successivamente di Fabriano.

Elezioni Amministrative 2022 Jesi e Fabriano: le regole di voto

Jesi e Fabriano come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: Comune di Jesi, si elegge chi succederà al sindaco Massimo Bacci

Il sindaco uscente del Comune di Jesi è Massimo Bacci che è stato eletto per il suo secondo mandato, con una percentuale del 59,44%, alle Elezioni Amministrative del 2017.

E' sostenuto da una coalizione di liste civiche: "Jesiamo", "Jesinsieme", "Patto per Jesi", "Insieme civico". Essendo il suo secondo mandato alla guida del comune di Jesi, l'attuale primo cittadino non è più candidabile per un terzo mandato ai sensi della legge vigente che vieta un terzo mandato consecutivo per un sindaco. Analizziamo ora chi sono i candidati alla guida del Comune di Jesi.

Elezioni Amministrative 2022: Comune di Jesi, ecco i candidati sindaco

Sono cinque i candidati alla carica di sindaco del Comune di Jesi che cercheranno di succedere all'attuale sindaco Massimo Bacci. Ci sono oltre 300 persone che saranno in corsa per uno dei seggi da consigliere comunale. Gli aspiranti consiglieri sono suddivisi in 13 liste.

A correre da sindaco sono 5 candidati: eccoli in rigoroso ordine alfabetico. Marco Cercaci, Paola Cocola, Lorenzo Fiordelmondo, Antonio Grassetti e Matteo Marasca.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Jesi: ecco il profilo dei candidati

Sono cinque i candidati per la guida del Comune di Jesi.

In lizza c'è Lorenzo Fiordelmondo che guida una coalizione ”Jesi città futura” che è composta dalle seguenti liste Partito democratico, Jesi in Comune, Movimento repubblicani europeo, Consenso civico e Jesi respira con al suo interno esponenti di M5s ed Europa verde. Sostanzialmente si tratta quindi della lista del centrosinistra.

C'è poi una lista che si pone in sostanziale continuità con l'amministrazione uscente di Bacci ed è composta dalle seguenti liste JesiAmo, Orizzonte Jesi, Patto x Jesi e Riformisti per Jesi. A guidare ed essere quindi il candidato sindaco è Matteo Marasca.

C'è poi Antonio Grassetti che è a capo della lista di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Quarto candidato alla carica di sindaco di jesi è Marco Cercati che è alla guida di due liste: Italexit, il movimento che fa riferimento a livello nazionale a Gianluigi Paragone e il Popolo della Famiglia.

Paola Carmela Francesca Cocola infine è alla guida della lista Civica Lavoro e Libertà.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Jesi: scendono in campo i big nazionali

A Jesi per la corsa di Antonio Grassetti a sindaco è arrivato anche il messaggio di Giorgia Meloni che in un video girato accanto al candidato ha parlato della sua "candidatura per portare il buon governo di Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche) anche alla guida di Jesi. Grassetti è candidato opposto alla sinistra ufficiale e a liste civiche che hanno preso le distanze dal centrodestra”.

”Chiediamo – ha detto Meloni – ai cittadini jesini di votare Fratelli d'Italia con la chiarezza e la coerenza che ci contraddistinguono. La vicinanza di Antonio col governo regionale è un assoluto punto di forza per la città ed è una grande occasione per Jesi”.

Enrico Letta, leader del Partito Democratico, sarà a Jesi nella mattinata di sabato 4 giugno a sostegno della corsa ddel candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

Come annuncia il profilo social dello stesso Enrico Letta il leader del Pd sara in piazza Colocci dalle 9.30. Sempre domani 4 giugno sarà a Jesi Gianluigi Paragone per sostenere la candidatura di Marco Cercaci. Appuntamento a Jesi alle 17.30.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Fabriano: l'attuale sindaco Santarelli non è candidato sindaco ma solo per il ruolo di consigliere comunale

Passiamo ora a Fabriano. L'attuale sindaco di Fabriano è Gabriele Santarelli, eletto con il Movimento 5 Stelle nel giugno 2017. Santarelli ha vinto al ballottaggio superando il candidato del centrosinistra.

Come sottolinea in un'intervista a Radigold.tv Santarelli ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato ma è in lista solamente come candidato consigliere comunale:

”Sto vivendo questo momento – ha detto - con molta serenità e con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta sia per me, sia per il progetto che per il gruppo. Lavorando nelle retrovie sto recuperando l’entusiasmo di cinque anni fa e ho il tempo per accompagnare i nuovi arrivati e fare loro un minimo di formazione”.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Fabriano: ecco tutti i candidati in lizza il 12 giugno

Sono quattro i candidati al ruolo di sindaco per la consiliatura 2022-2027 a Fabriano.

Come detto non ci sarà Santarelli tra i candidati, ma la candidatura del Movimento 5 Stelle sarà quella di Ioselito Arcioni che è l'attuale viceisindaco di Fabriano.

Gli altri tre candidati al ruolo di primo cittadino sono Daniela Ghergo, Roberto Sorci e Vinicio Arteconi.

Come detto Arcioni è il candidato del Movimento 5 Stelle e punta a portare avanti il lavoro che ha condiviso in questi anni con Gabriele Santarelli.

Vinicio Arteconi è un medico ed è consigliere comunale uscente. Si candida con la lista Fabriano Progressista.

Daniela Ghergo è la candidata di Coalizione Democratica. A sostenerla ci sono 4 liste: si tratta di Progetto Fabriano, Fabriano Civica, Partito Democratico e Rinasci Fabriano.

A sostegno di Daniela Ghergo, questa sera, venerdì 3 giugno, alle 21 il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta sarà a Fabriano presso i Giardini del Poio.

Infine il quarto e ultimo candidato a sindaco di Fabriano è Roberto Sorci che è sostenuto da 4 liste civiche: 30.001, Amiamo Fabriano, Missione Fabriano, Siamo Fabriano.

Sorci che è già stato sindaco di Fabriano spiega che ”a sostenermi ho voluto ci siano solo liste civiche senza simbolo di partito, proprio perché il nostro unico emblema è quello della stella polare chiamata Fabriano".