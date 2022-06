A lungo è stata conosciuta come la "Stalingrado d'Italia". Ma cinque anni fa è successo quello che sembrava impensabile. Il centrodestra ha conquistato la guida del Comune di Sesto San Giovanni.

Quello che era stato da sempre un feudo del Partito Comunista e delle sue evoluzioni in Lombardia.

Sinistra che ora cerca di riconquistare la guida del Comune. Un Comune che non è capoluogo di provincia ma con i suoi quasi 80.000 abitanti ha più elettori di tanti comuni capoluogo di provincia. Vediamo come è la situazione, chi sono i candidati in lizza per la carica di sindaco e quali sono le liste che si sono presentate alle elezioni amministrative di Sesto San Giovanni.

Elezioni Amministrative 2022 Sesto San Giovanni: le regole

Sesto San Giovanni come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: cinque anni fa il centrodestra conquista la guida del comune

Il sindaco di Sesto San Giovanni dal 2017 è Roberto Di Stefano. Roberto Di Stefano, primo sindaco di centrodestra dal dopoguerra a oggi, che nel 2020 ha lasciato Forza Italia per aderire alla Lega di Salvini.

Di Stefano ha portato il comune al centrodestra nel 2017 ed ora cerca un secondo mandato per la legislatura 2022-2027.

Sono in totale sei i candidati in corsa in queste elezioni amministrative a Sesto San Giovanni tra cui Roberto Di Stefano, l’attuale sindaco di centrodestra. Di Stefano che è sostenuto da tutta la coalizione.

Sarà diviso invece il centrosinistra, con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e altri che tramite le primarie hanno scelto di puntare su Michele Foggetta mentre Azione, Italia Viva e Più Europa, appoggeranno la corsa a sindaco di Massimiliano Rosignoli.

Elezioni Amministrative 2022 Sesto San Giovanni: ecco i sei candidati alla carica di sindaco

In totale sono sei i candidati in campo in queste elezioni amministrative a Sesto San Giovanni. Ecco chi sono e da quali partiti e liste saranno sostenuti alle prossime elezioni Comunali di Sesto San Giovanni che si terranno il 12 giugno.

Come detto il centrodestra proverà a fare il bis dell'elezione del 2017 con lo stesso candidato Roberto Di Stefano che corre per un secondo mandato. Con lui a sostenerlo i tre partiti di centrodestra tradizionali, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E poi altre tre liste: Noi con l’Italia, Amiamo Sesto, Di Stefano Sindaco.

A contendere la rielezione a Di Stefano per il centrosinistra ci sarà Michele Foggetta che è stato designato dalle elezioni primarie. A sostenere la sua corsa a sindaco di Sesto San Giovanni ci saranno il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le liste Michele Foggetta Sindaco e Città in Comune.

Non sarà però l'unica candidatura di sinistra presente. Perchè c'è come terzo candidato Silvio La Corte che si presenta con il sostegno della Coalizione della Sinistra.

Quarto candidato è Massimiliano Rosignoli per Sesto Liberale e Democratica.

Quinta candidata a sindaco è Eleonora Tempesta di Italexit il Partito che a livello nazionale fa riferimento Gianluigi Paragone.

C'è poi infine Paolo Vino che guida sostenuto dai Giovani Sestesi e Lista Popolare.

Elezioni Comunali Sesto San Giovanni 2022: la scelta del centrosinistra con le elezioni primarie

Se sul fatto che il centrodestra presentasse nuovamente Di Stefano per un secondo mandato c'erano pochi dubbi, come segnala Repubblica invece la scelta a sinistra è stata molto più sorprendente. Si è fatto ricorso allo strumento delle elezioni primarie per individuare il candidato da opporre al sindaco di centrodestra. Ebbene alle primarie ha avuto la meglio Michele Foggetta con 638 voti davanti ai 611 di Alberto Bruno funzionario della Protezione civile.

Quindi a vincere le elezioni primarie è stato Foggetta che ricopre il ruolo di segretario locale di Sinistra Italiana. Quindi il sostegno di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle va a Foggetta.

Non questa è stata la scelta di altri partiti che in altre città hanno effettuato alleanze con il centrosinistra per altre candidature a sindaco. A Sesto San Giovanni non sono nella coalizione che sostiene Foggetta Azione di Carlo Calenda con Più Europa e Italia Viva di Matteo Renzi. Il loro appoggio va al candidato Massimiliano Rosignoli.

Altre forze di sinistra invece hanno deciso di puntare su Silvio La Corte.

Elezioni Amministrative 2022: il Partito Democratico e la sinistra alla ricerca della riscossa

Dopo le elezioni sorprendenti del 2017 il Partito Democratico e il centrosinistra sperano di conquistare di nuovo il Comune di Sesto San Giovanni.

Probabilmente i democratici avevano immaginato di farlo con un altro candidato ma il segretario della sezione locale di Sinistra Italiana ha avuto la meglio.

I dem avevano pensato ad Alberto Bruno ma l'esito delle primarie è andato seppur di poco in un'altra direzione. Se nei tempi che furono c'erano a Sesto San Giovanni tra le 50.000 e le 60.000 tute blu con circa 15.000 iscritti al Partito Comunista Italiano, tutto oggi è cambiato anche in quella che fu la Stalingrado d'Italia.

Altri tempi davvero.

Elezioni Amministrative: Enrico Letta a Sesto San Giovanni a sostegno di Michele Foggetta

“Sono venuto qui per dare un segnale molto chiaro: noi del Partito democratico crediamo nella nostra coalizione larga di centrosinistra. Ci crediamo veramente e se il nostro candidato perde le primarie, immediatamente dopo chi le ha vinte diventa il nostro candidato”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un comizio a sostegno della candidatura di Michele Foggetta a sindaco di Sesto San Giovanni.

“Penso che sia importante costruire una colazione larga per il Paese. Quello è lo schema sul quale lavoriamo”.

Ha aggiunto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

E ancora Enrico Letta: “Sappiamo benissimo che cosa vorrebbe dire se non fossimo in grado di costruire una coalizione di centrosinistra allargata e vincente: il primo vero governo delle destre in Italia”.

Anche Giuseppe Conte è stato in un altra occasione a Sesto San Giovanni e ha parlato per Foggetta:

“Lo dico senza polemiche inutili - ha affermato durante il comizio -, si può far meglio e credo che il M5S darà il suo contributo per questo rinnovamento. La Lombardia ha diritto a un cambiamento alla luce di quello che è stato fatto”.

Elezioni Amministrative 2022 Sesto San Giovanni: le parole di Matteo Salvini per Di Stefano

"C'è una parte politica a sinistra che vorrebbe a Sesto San Giovanni la più grande moschea d'Italia, io vorrei lo stadio".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco dell'apertura della campagna elettorale di Roberto Di Stefano.