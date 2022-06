Elezioni Comunali 2022: dopo la prematura scomparsa del sindaco Di Capua a 50 anni anche il comune di Chiavari torna al voto per le elezioni amministrative. Ecco candidati e liste in campo.

Tra i principali comuni italiani che vanno al voto nella tornata amministrativa del 12 giugno 2022 c'è il Comune di Chiavari. Chiavari è l'unico comune della provincia di Genova insieme al capoluogo ad andare al voto a giugno tra le realtà oltre i 15.000 abitanti.

Se l'approfondimento di Trend-online su Genova è consultabile a questo link, qui approfondiamo tutti gli aspetti legati al voto a Chiavari. A Chiavari si era votato nel giugno 2017, era stato eletto sindaco in una coalizione di centrodestra Marco Di Capua.

Purtroppo all'età di 50 anni Di Capua lo scorso agosto è mancato improvvisamente. Come prevede la legge in caso di decesso del sindaco è stato sciolto il consiglio comunale. Si va quindi di nuovo al voto a Chiavari domenica 12 giugno. Ecco tutti i candidati, le liste e gli schieramenti in campo.

Elezioni Comunali Chiavari 2022: ecco le regole del voto

Chiavari è un comune oltre i 15.000 abitanti: ecco le regole che ci sono in merito alle elezioni.

C'è un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Comunali Chiavari 2022: lo scorso mese di agosto la scomparsa del sindaco Marco Di Capua

Nel giugno del 2017 è stato eletto sindaco di Chiavari alla guida di una coalizione di centrodestra il sindaco Marco Di Capua.

Lo scorso agosto Di Capua è morto all'improvviso in seguito a un malore all'età di 50 anni. Come previsto dalla Legge il il 13 settembre 2021 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2021 il consiglio comunale di Chiavari è stato sciolto.

E quindi anche Chiavari torna al voto in occasione della tornata di elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Elezioni Comunali Chiavari 2022: il centrodestra ha scelto come proprio candidato Giovanni Giardini

Il centrodestra ha deciso di optare per il ruolo di candidato sindaco del Comune di Chiavari su Giovanni Giardini. Giardini, architetto, 68 anni e consigliere comunale uscente è sostenuto da tutti i partiti del centrodestra.

Con lui ci sono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Lega, Noi con l'Italia e Liguria al centro-Cambiamo il gruppo che fa riferimento al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Giardini in fase di presentazione della sua candidatura come riporta il quotidiano La Repubblica ha sottolineato che “unire il centrodestra era la condizione per portare avanti la sua candidatura a sindaco di Chiavari”.

Elezioni Comunali Chiavari 2022: ecco gli altri candidati alla carica di sindaco

Detto di Giovanni Giardini vediamo chi sono gli altri candidati alla carica di primo cittadino del Comune di Chiavari. Si tratta di altre cinque candidature, in tutto sono sei i candidati alla carica di sindaco di uno dei più importanti comuni in provincia di Genova.

Il centrosinistra non è riuscito, come invece è avvenuto in altre città, a presentare una candidatura condivisa e unitaria già a partire dal primo turno.

Il Movimento 5 Stelle va per conto suo e candida Davide Grillo. Il centrosinistra invece ha puntato sulla candidatura di Mirko Bettoli. Ma ci sono altre tre candidature alla carica di sindaco: Federico Messuti, Luigi Lanata e Silvia Garibaldi.

Elezioni Chiavari 2022: i candidati sindaco e le liste che li sostengono Grillo, Messuti e Lanata

Con il prezioso supporto del sito internet Genova Today.it analizziamo la situazione complessiva nel Comune di Chiavari e tutti gli altri candidati sindaco a parte Giardini già citato candidato del centrodestra.

Davide Grillo è sostenuto da una sola lista quella del Movimento 5 Stelle.

"Per il Movimento 5 Stelle - spiega Grillo - preparazione, legalità e trasparenza sono valori fondamentali ed è per questo che le liste Movimento 5 Stelle vengono sottoposte a scrupolosi controlli. Nella sede del MoVimento ho avuto modo di conoscere tante persone provenienti da tutta Italia, persone preparate, umili".

Federico Messuti è sostanzialmente il candidato che si propone come sindaco di Chiavari in continuità con l'esperienza del sindaco uscente Di Capua. Messuti dal 2017 al 2022 è stato consigliere del Comune di Chiavari, con deleghe al settore legale e informatico, e vicepresidente del Consiglio Comunale.

Il candidato sindaco Messuti è sostenuto dalle liste Avanti Chiavari - Di Capua, Maestrale, Giovani per Chiavari e Partecipattiva.

“In questi cinque anni abbiamo cambiato il volto di Chiavari - spiega Messuti -. Abbiamo investito nella sicurezza, nella cultura, nello sport e nel sociale. Sempre coerenti con la nostra visione, vogliamo proseguire con il nostro progetto civico. Credo nel lavoro di squadra, nella competenza e nella passione, e per questo mi candido a Sindaco della nostra meravigliosa città”.

Luigi Lanata è un altro dei candidati a sindaco al Comune di Chiavari. Lanata è sostenuto da una sola lista che si chiama “Chiavari Libera Lanata sindaco”.

Come indica il sito internet:

"Avendo quasi quarant'anni di esperienza nell'imprenditoria ho deciso di dedicarmi appieno per la mia città, impegnandomi ad attuare il nostro programma elettorale. Il mio obiettivo è quello di fare ritornare i cittadini orgogliosi di essere Chiavaresi".

Elezioni Chiavari 2022: i candidati sindaco e le liste che li sostengono, Bettoli e Garibaldi

Sempre con il supporto del sito genovatoday.it ecco gli ultimi due candidati che mancano da prednere in esame. Mirko Bettoli è il candidato della coalizione del centrosinistra.

Ecco le sue parole:

"Mi metto a disposizione per un progetto alternativo - ha dichiarato - innovativo e inclusivo per dare a Chiavari un futuro degno della sua storia. A Chiavari abbiamo bisogno di una prospettiva nuova, di una amministrazione in grado di progettare a lungo termine”.

“Chiavari deve diventare una città in cui nessuno si senta escluso. Ho raccolto la richiesta di candidarmi arrivata da diverse forze politiche e civiche e da molti miei concittadini”.

Bettoli è sostenuto nela sua corsa da tre liste: Partito Democratico, Sinistra per Chiavari e Al centro Chiavari.

Silvia Garibaldi è la sesta persona candidata a sindaco di Chiavari.

"La mia esperienza – spiega - inizia 15 anni fa con la candidatura e l'elezione in Consiglio comunale, di cui sono stata anche la prima presidente donna. Amo la mia città e negli ultimi 10 anni, dai banchi dell'opposizione, ho sempre cercato di dare il mio contributo votando non per partito preso, ma analizzando ogni singola questione".

"Il nostro è un progetto civico che ha una ispirazione centrista nato per aggregare forze moderate, cattoliche, liberali e riformiste. Nel nostro gruppo non ci sono veti o simboli di partito".

Tre le liste a sostegno della candidatura di Garibaldi: Con Silvia Vola Chiavari, Chiavari per tutti e Insieme si può.