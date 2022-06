Elezioni Amministrative 2022. Ecco tutti i risultati del primo turno delle elezioni per sindaco e consiglio comunale del 12 giugno. Tutti i sindaci eletti nei 26 Comuni capoluogo di provincia e le situazioni in cui si va al ballottaggio.

Elezioni Amministrative 12 giugno 2022. Ecco tutti i risultati del primo turno delle elezioni per sindaco e consiglio comunale del 12 giugno.

Erano 26 i Comuni capoluogo di provincia nei quali si andava al voto per eleggere i sindaci.

Eccoli: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano.

Di questi 26, quattro (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo) sono anche comuni capoluogo di Regione. Analizziamo ora la situazione in tutti questi comuni. Quelli che hanno già eletto il sindaco e quelli che invece andranno al ballottaggio di domenica 26 giugno tra i due candidati più votati al primo turno.

Analizziamo le situazioni città per città con i dati percentuali ufficiali forniti dal sito del Ministero dell'Interno.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali ad Alessandria

Ad Alessandria è ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Giorgio Abonante al 42% e il sindaco in carica del centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco dato al 40,2%. Lontani tutti gli altri candidati.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali ad Asti

Ad Asti successo al primo turno del sindaco attuale Maurizio Rasero alla guida di una coalizione di centrodestra. Rasero è al 55,6% contro il 37,4% di Paolo Emilio Crivelli del centrosinistra.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Cuneo

A Cuneo si va al ballottaggio tra Patrizia Manassero del centrosinistra (46,9%) e Franco Civallero del centrodestra (19,9%).

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Como

A Como sarà ballottaggio tra Barbara Minghetti del centrosinistra al 39,2% e Alessandro Rapinese con la lista Rapinese sindaco al 27,4%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Lodi

A Lodi è stato eletto sindaco Andrea Furegato del centrosinistra che ha battuto la leghista Sara Casanova. 59% la percentuale per Furegato, 37,2% quella di Casanova.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Monza

A Monza si va al ballottaggio tra l'attuale sindaco Dario Allevi con il 47,1% e il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto al 40%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Belluno

Belluno va al centrodestra. E' stato eletto sindaco al primo turno Oscar De Pellegrin con il 50,7% dei voti. Secondo Giuseppe Vignato del centrosinistra al 30,5%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Padova

A Padova rielezione con il 58,4% per il sindaco in carica di centrosinistra Sergio Giordani. Francesco Peghin del centrodestra si ferma al 33,5%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Verona

Era molto intricata la situazione a Verona. Prima posizione per l'ex calciatore di Roma, Hellas Verona e Nazionale italiana Damiano Tommasi, candidato del centrosinistra. Per lui il 39,7% dei voti. Al ballottaggio con lui Federico Sboarina attuale sindaco di Verona al 32,7%. Sboarina sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia tra le varie liste. Terza posizione per l'ex sindaco Flavio Tosi col 23,8%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Gorizia

A Gorizia si va al ballottaggio di domenica 26 giugno tra il candidato del centrodestra Rodolfo Ziberna al 41,8% e il candidato di centrosinistra Laura Fasiolo al 30,6%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Genova

A Genova c'è la rielezione dell'attuale sindaco Marco Bucci eletto da una coalizione di centrodestra con anche l'appoggio di Italia Viva di Matteo Renzi. Per Bucci il 55,4%. Lontano il candidato di Pd e Movimento 5 Stelle Ariel Dello Strologo al 38%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a La Spezia

Ci si sposta di poco e si arriva a La Spezia. Sostanzialmente stesso esito che a Genova con la vittoria del centrodestra e del candidato Pierluigi Peracchini con il 53,5% dei consensi. Al 37,2% Piera Sommovigo del centrosinistra.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Parma

Parma era un'altra città importante al voto. E andrà al ballottaggio. In testa Michele Guerra, candidato di Pd e in continuità con la giunta Pizzarotti al 44,1%. Ballottaggio con l'ex sindaco di Parma Pietro Vignali candidato di Lega e Forza Italia che ha ottenuto il 21,2%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Piacenza

Ballottaggio anche a Piacenza. La candidata del centrosinistra Katia Tarasconi è al primo posto al 39,9%. L'attuale sindaco di Piacenza e candidata del centrodestra Patrizia Barbieri è al 37,7%. C'è un 10% del Movimento 5 stelle al terzo posto che probabilmente potrà essere determinante.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Lucca

A Lucca sarà ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Francesco Raspini al 42,6% e Mario Pardini del centrodestra al 34,3%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Pistoia

A Pistoia eletto al primo turno il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Tomasi, già primo cittadino in carica. Per lui il 51,4% dei voti. Lontana Federica Fratoni del centrosinistra al 28,3%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Frosinone

A Frosinone sarà ballottaggio tra Riccardo Mastrangeli del centrodestra al 49,2% e Domenico Marzi del centrosinistra al 39,1%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Rieti

A Rieti elezione al primo turno del candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi con il 52,1% dei voti. Secondo Simone Petrangeli del centrosinistra con il 37,4% dei voti.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Viterbo

A Viterbo sarà ballottaggio. Tra la candidata del centrosinistra Alessandra Troncarelli con il 27,9% che deve però inseguire la civica Chiara Frontini al primo posto con il 33%. Staccati i due candidati del centrodestra.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a L'Aquila

A L'Aquila rielezione al primo turno per il sindaco del centrodestra Pierluigi Biondi con il 54,3% dei voti. Staccati Americo Di Benedetto di Azione in seconda posizione e la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Barletta

A Barletta sarà ballottaggio tra l'ex sindaco Cosimo Cannito per il centrodestra e Sandra Scommegna per il centrosinistra. Cannito ha ottenuto il 42,2% dei voti, Scommegna il 36,6%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Taranto

A Taranto netta affermazione del centrosinistra. Eletto sindaco Rinaldo Melucci con il 60,3% dei voti. Staccato il candidato del centrodestra Vincenzo Musillo al 29,8%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Catanzaro

Ballottaggio a Catanzaro: se la giocheranno Valerio Donato del centrodestra che ha ottenuto il 43,8% dei voti e il candidato del centrosinistra Nicola Fiorita al 31,8%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Palermo

A Palermo elezione al primo turno del sindaco. E' eletto Roberto Lagalla del centrodestra con il 48%. Ricordiamo che la legge elettorale in Sicilia dà la vittoria al primo turno con il 40% e non con il 50%. Secondo Franco Miceli del centrosinistra al 29,2%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali a Messina

A Messina allo stesso modo c'è l'elezione al primo turno di Federico Basile con il 45,6%. Maurizio Croce del centrodestra al 27,4%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati ufficiali ad Oristano

A Oristano infine vittoria del candidato del centrodestra Massimiliano Sanna. 54,2% è la sua percentuale del primo turno contro il 35,9% di Efisio Sanna del centrosinistra.