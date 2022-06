Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti. Oggi il viaggio ci porta nella Provincia di Brescia, nella provincia di Como e nella provincia di Mantova.

Per la precisione a Desenzano del Garda, Palazzolo sull'Oglio, Gussago e Darfo Boario per Brescia, a Erba per Como e a Castiglione delle Stiviere per Mantova.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati. C'è un Comune, Palazzolo sull'Oglio in cui ci sono solo due candidati quindi già si sa che non si andrà al ballottaggio.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Desenzano del Garda, Palazzolo, Gussago, Darfo Boario, Erba e Castiglione delle Stiviere come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Desenzano del Garda

Il sindaco attuale di Desenzano del Garda è Guido Malinverno che è stato eletto nel 2017 alla guida di una coalizione di centrodestra.

Malinverno in questa tornata elettorale si presenta di nuovo alla guida sempre di una coalizione di centrodestra con l'obiettivo di avere un secondo mandato come sindaco di Desenzano del Garda.

Le liste che lo sostengono sono 4: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e civica Idee in Comune. Sono in tutto sei i candidati sindaci al Comune di Desenzano del Garda. Vediamo i suoi avversari.

Stefano Terzi è il candidato sostenuto dal Partito Democratico e dalle civiche Desenzano Progetto Futuro e Viviamo Desenzano.

Il centrosinistra a Desenzano va diviso perchè c'è in pista anche Andrea Spiller sostenuto dal Movimento Cinque Stelle e dalla lista Sinistra Italiana-Articolo Uno.

C'è poi Eugenia Ghinda con la lista Popolo Libero, Patrizia Solza per il partito di Gianluigi Paragone, ItalExit, e Ernesto Taveri con Popolo della Famiglia, Ancora Italia e Civica.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Palazzolo sull'Oglio

Passiamo ora ad occuparci del Comune di Palazzolo sull'Oglio. Sono solamente due i candidati a sindaco per il Comune di Palazzolo sull'Oglio quindi si può per forza di cose arrivare già ad una conclusione.

Si conoscerà il nome del sindaco già nel pomeriggio di lunedì 13 giugno visto che non ci sarà per forza di cose il ballottaggio.

L'11 giugno 2017 i cittadini di Palazzolo sull'Oglio sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato riconfermato al ballottaggio il sindaco Gabriele Zanni che quindi a questo turno elettorale non è più eleggibile.

Da una parte quindi c'è la candidatura di Gianmarco Cossandi in sostanziale continuità con l'attuale amministrazione. Dall'altra parte c'è lo sfidante Angelo Cima. Cossandi è sostenuto dalle seguenti tre liste: Palazzolo Città in testa, San Pancrazio e Continuiamo Insieme Cossandi sindaco.

Per Cima si sono tre liste a sostegno: Forza Italia e Liste civiche, Fratelli d'Italia e Lega Salvini Lombardia.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Gussago

Gussago sempre in provincia di Brescia è un comune che va al voto per il sindaco e il consiglio comunale. L'11 giugno 2017 i cittadini di Gussago sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017.

È stato eletto al ballottaggio il sindaco Giovanni Coccoli. Coccoli è stato eletto con due liste civiche ed ora è candidato per un secondo mandato. Sono in tutto 3 i candidati sindaci per il comune di Gussago.

Coccoli si candida con la lista Gussago Insieme. Un suo avversario sarà Stefano Quarena che si candida con l'appoggio di tre liste: Forza Italia-Grande Nord-Unione di Centro e Civiche, Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Lombardia. Terza candidata alla carica di sindaco è Rossella Olivari del Partito Democratico.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Darfo Boario Terme

L'11 giugno 2017 i cittadini di Darfo Boario Terme sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato riconfermato il sindaco Ezio Mondini.

Quindi Mondini non è più candabile per un nuovo mandato come prevede la legge. Sono 4 i candidati sindaci per la carica di sindaco di Darfo Boario Terme. Vediamoli.

A provare a dare continuità alla maggioranza e alla Giunta del sindaco Mondini c'è Paola Abondio. Abondio è sostenuta dalla Lista La Civica Darfo Boario Terme.

Francesca Benedetti è invece la candidatga del centrodestra. Due liste a supporto della sua candidatura: Forza Italia-Lega Salvini Lombardia e Civiche da un lato e Fratelli d'Italia dall'altro.

Terza candidatura a sindaco di Darfo Boario Terme è quella di Dario Colossi con la civica Progetto Vero.

Quarta candidatura infine è quella di Walter Bianchi alla guida della lista Vallecamonica Provincia Basta tasse.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Erba

Rimaniamo in Lombardia ma ci spostiamo dalla provincia di Brescia alla Provincia di Como e analizziamo la situazione nel Comune di Erba.

A Erba saranno tre i candidati alla carica di sindaco. L'11 giugno 2017 i cittadini di Erba sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017.

È stata eletta al ballottaggio il sindaco Veronica Airoldi alla guida di una coalizione di centrodestra.

Mauro Caprani è il candidato sindaco a questo giro del centrodestra sostenuto da 5 liste: Il Buonsenso, Lega Salvini Lombardia, Erba primaditutto, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Per il centrosinistra si candida Giorgio Berna sostenuto da Partito Democratico e Erba civica con Giorgio Berna. Terza candidatura quella di Doriano Torchio con una lista civica dal nome Democrazia Partecipata.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Castiglione delle Stiviere

Il nostro giro di Lombardia termina in questo articolo a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. L'11 giugno 2017 i cittadini di Castiglione delle Stiviere sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017.

È stato eletto al ballottaggio il sindaco Enrico Volpi.

L'attuale sindaco di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi è candidato per un secondo mandato alla guida del Comune. Con lui tutta la coalizione di centrodestra: lo sostengono Fratelli d'Italia, Lega Salvini Lombardia, Fratelli d'Italia e la civica Insieme per Volpi sindaco.

Maurizio Caristia è il candidato sindaco a Castiglione di Partito Democratico-Volt, Agire e Castiglione Riformista. Terza candidatura è quella di Marco Facchini con la lista Castiglione delle Stiviere rinasce.