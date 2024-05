Tra poco più di un mese si terranno le elezioni europee 2024 e con la chiusura delle candidature abbiamo finalmente le liste in Italia. Il termine ultimo per candidarsi era fissato alle 20.00 di ieri, 1 maggio 2024. Scopriamo insieme tutti i grandi nomi che correranno per occupare un seggio a Strasburgo.

Elezioni europee 2024, i candidati italiani con il centrodestra

Partiamo con il centrodestra, coalizione al governo in Italia che costituisce la maggioranza nel nostro Paese. La maggior parte dei candidati sono noti alla cronaca politica e vantano esperienza sia in Italia che in Europa. Solo alcuni dei leader dei principali partiti sono ufficialmente candidati. Analizziamo la situazione.

Giorgia Meloni

La prima candidata da menzionare è la nostra presidente del Consiglio dei Ministri: Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia (FdI), è candidata alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni elettorali. La sua candidatura è stata formalizzata ed annunciata il 28 aprile 2024 durante un’assemblea di FdI a Pescara.

Antonio Tajani

Il leader di Forza Italia dopo il decesso di Berlusconi ha deciso di scendere in campo per le elezioni europee. Antonio Tajani correrà in tutte le circoscrizioni fatta eccezione per le isole maggiori (Sicilia e Sardegna). La sua candidatura era stata annunciata in data 20 aprile 2024.

Vittorio Sgarbi

L’ex sottosegretario alla Cultura e critico d’arte Vittorio Sgarbi correrà alle elezioni europee tra le fila di FdI. Pochi mesi fa aveva annunciato le sue dimissioni dall’incarico al ministero della Cultura, ma oggi è pronto a rimettersi in gioco, nella circoscrizione Sud, per guadagnare un seggio a Strasburgo.

Roberto Vannacci

Il generale Roberto Vannacci, noto alla cronaca per le polemiche relative al suo libro di successo, si è candidato ufficialmente alle elezioni europee con la Lega di Matteo Salvini. Il generale è candidato in tutte le circoscrizioni ed è capolista della circoscrizione dell’Italia centrale, dove è residente.

Il candidati con la coalizione di centrosinistra

Il centrosinistra italiano ha proposto una vasta rosa di candidati per le elezioni europee. Quasi tutti i candidati vantano grande esperienza politica, altri invece sono alla loro prima esperienza euopea. Ecco tutti i nomi.

Elly Schlein

La segretaria del Partito Democratico (PD), Elly Schlein, è ufficialmente candidata con il suo partito in tutte le circoscrizioni sul territorio italiano. L’ufficialità è arrivata il 20 aprile 2024 e la leader dem ha annunciato che correrà come capolista nella circoscrizione del Centro Italia e nelle Isole.

Stefano Bonaccini, Cecilia Strada, Lucia Annunziata e Nicola Zingaretti

Sempre tra le fila del centrosinistra è ufficiale la candidatura del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini a capo della circoscrizione Nord Est. Anche la figlia del noto medico Gino Strada è candidata alle europee 2024. Cecilia Strada correrà nella circoscrizione Nord Ovest. Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice televisiva molto vicina al centrosinistra, è candidata invece nella circoscrizione Sud. Correrà con i dem anche l’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

I sindaci candidati alle europee

Alle europee 2024, per il centrosinistra, sono candidati diversi sindaci italiani. I nomi presenti nelle liste elettorali sono quelli di: Giorgio Gori (sindaco di Bergamo), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Antonio Decaro (sindaco di Bari) e Matteo Ricci (sindaco di Pesaro).

Gli Stati Uniti d’Europa

I nomi dei candidati della coalizione Stati Uniti d’Europa sono ben noti al mondo politico e hanno vantano una grande esperienza soprattutto a livello comunitario: ecco chi sono.

Matteo Renzi

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ufficialmente candidato alle elezioni europee. Il suo nome è stato annunciato da Emma Bonino che ha dichiarato che sarà candidato all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque.

Emma Bonino

A capo degli Stati Uniti d’Europea troviamo proprio la leader di +Europa Emma Bonino che è candidato come capolista nella circoscrizione Nord Ovest. La Bonino vanta una grande esperienza a livello europee dal momento che è stata a Strasburgo per ben 4 legislature.

Alessandro Cecchi Paone

Noto giornalista e personaggio televisivo, Alessandro Cecchi Paone è sempre stato molto interessato alla politica. In occasione delle elezioni europee ha deciso di candidarsi con gli Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord Ovest.

Gli altri candidati: Carlo Calenda, Ilaria Salis e il Capitano Ultimo

Carlo Calenda, leader di Azione, non correrà alle europee con gli Stati Uniti d’Europa. L’ex europarlamentare e attuale senatore italiano è candidato insieme ad Elena Bonetti in tutte le circoscrizioni presenti sul nostro territorio.

Ilaria Salis, attualmente detenuta in Ungheria dal febbraio 2023, è stata candidata dall’alleanza Verdi/Sinistra italiana come capolista nella circoscrizione Nord Ovest.

Infine, tra i volti noti candidati alle europee 2024 figura anche quella di Sergio De Caprio, noto a tutti come il Capitano Ultimo, che correrà alle europee nella circoscrizione Sud.