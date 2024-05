Chi vota alle elezioni europee? La lista degli aventi diritto di voto è ampia e ci sarà, per la prima volta, anche una svolta nella storia delle elezioni sul territorio italiano. Scopriamo tutti i dettagli per non trovarsi impreparati di fronte alla scheda elettorale.

Chi vota alle elezioni europee 2024: dagli studenti fuorisede ai cittadini europei residenti in Italia

I cittadini italiani, nelle date 8 e 9 giugno 2024, sono chiamati a votare il Parlamento europeo che avrà, dopo aver formato la legislatura, il compito di eleggere, a sua volta, il presidente della Commissione europea.

Gli aventi diritto, ossia coloro che possono votare, sono oltre 350 milioni di persone residenti nei Paesi dell’Unione Europea. In Italia potranno votare invece quasi tutti i cittadini fatta eccezione per coloro che non hanno compiuto ancora 18 anni. Si potrà votare nel proprio comune di residenza nell’apposito seggio elettorale come per qualsiasi altra elezione. La novità assoluta delle europee 2024 è il voto per gli studenti fuorisede.

Gli studenti fuorisede

Gli studenti domiciliati in regioni diverse da quelle in cui sono residenti potranno finalmente godere del diritto di voto senza dover spendere cifre elevate per tornare nelle proprie città di residenza.

I fuorisede che potranno votare per le europee devono aver fatto richiesta esplicita al proprio comune entro la data 5 maggio 2024. Per loro le opzioni sono due:

possono votare nel comune in cui dimorano se questo fa parte della stessa circoscrizione elettorale in cui sono residenti ;

se questo fa parte della ; possono votare nel capoluogo della Regione in cui dimorano se questa non appartiene alla stessa circoscrizione elettorale del comune in cui risultano residenti.

I cittadini europei residenti in Italia

Alle europee 2024 potranno votare anche i cittadini europei residenti in Italia. Il termine di scadenza per presentare la loro volontà di essere inseriti alle liste elettorali era stato fissato all11 marzo 2024. Dunque, tutti coloro che fanno parte di un altro Stato europeo ma risiedono in Italia che hanno rispettato la scadenza già riportata, potranno tranquillamente votare per i propri rappresentanti.

Allo stesso modo, anche i cittadini italiani residenti in un altro Stato dell’Unione Europea potranno votare dopo aver fatto esplicita richiesta al consolato di riferimento.

Come esprimere bene il proprio voto

Votare alle elezioni europee è molto semplice in quanto basterà tracciare una croce sul simbolo del partito che si vuole votare. È possibile, inoltre, votare anche degli specifici candidati presso la propria circoscrizione. Per farlo sarà necessario scrivere nome e cognome dei candidati che si preferiscono. Il limite massimo è fissato a tre preferenze.

Attenzione: non è possibile il voto disgiunto, pena l’annullamento del proprio voto. Se si è scelto di votare un partito si potranno votare un massimo di tre candidati associati a quel partito. Inoltre non si possono esprimere preferenze solo maschili o solo femminili. Non si possono votare due uomini o due donne, ma si potranno votare: un uomo e una donna, due uomini e una donna, due donne e un uomo.

