Elezioni europee, forse potranno votare i fuori sede per la prima volta: tutti i dettagli

Novità in arrivo per le elezioni europee, forse potranno votare anche gli studenti fuori sede.

Le elezioni europee saranno il banco di prova per permettere ai fuori sede di votare. Si tratta di una svolta storica in quanto non è stato mai permesso agli studenti che risiedono fuori dalle proprie circoscrizioni elettorali di votare alle elezioni sia politiche che europee. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo emendamento innovativo.

Elezioni europee, forse potranno votare i fuori sede per la prima volta: ecco l'emendamento

Il governo di centrodestra ha dato un parere positivo ad un emendamento proposto dal partito di maggioranza Fratelli d'Italia (FdI) che prevede la possibilità di far votare gli studenti fuori sede. I tempi sono stretti ed entro la fine del mese di marzo dovrebbero terminare le votazioni prima al Senato della Repubblica poi alla Camera dei Deputati.

Non dovrebbero esserci eccessive difficoltà nell'approvazione dell'emendamento proprio perché figlio di una decisione presa dal partito di maggioranza e che dunque occupa più seggi nel Parlamento italiano.

Ovviamente si tratta di un esperimento e bisognerà capire se può funzionare anche per le future elezioni politiche, previste, salvo caduta del governo, nel 2027.

Le circoscrizioni europee sono molto più vaste rispetto a quelle delle politiche, infatti ne sono solo cinque: Nord ovest, Nord est, Centro, Sud, Isole. Tale suddivisione del territorio nazionale rende più semplice anche la procedura di voto nei vari seggi elettorali.

Tutti i dettagli e i numeri

Il voto per i fuori sede si estende ad una platea abbastanza limitata. In termini numerici stiamo parlando solo dell'8,2% degli aventi diritto di voto (secondo le stime del Miur), dunque circa 400mila elettori. L'emendamento, inoltre, si applica solo a coloro che studiano fuori sede da almeno 3 mesi e non riguarda quindi tutti i lavoratori o i pazienti fuori sede.

I passaggi burocratici, fortunatamente, non sono spinosi ma mediamente semplici e richiedono solo due step. Come prima cosa sarà necessario fare richiesta di voto fuori sede al proprio comune di residenza entro 35 giorni dalle elezioni europee, quindi entro il 5 maggio se si vuole votare il 9 giugno ed entro il 30 aprile se si vuole votare l'8 giugno.

Il comune a cui si è fatta richiesta avrà poi 15 giorni di tempo per approvare o rigettare la richiesta. In caso di esito positivo, almeno 5 giorni prima del giorno in cui ci si intende presentare al seggio, il comune dovrà rilasciare un'autorizzazione. Tale autorizzazione andrà infine mostrata al seggio in cui si esprimerà il proprio voto per le elezioni europee.

Infine sono previste anche due procedure diverse di voto per coloro che sono domiciliati fuori sede ma nella stessa circoscrizione e coloro che sono domiciliati fuori sede ma in circoscrizioni diverse. Nel primo caso sarà necessario recarsi nel capoluogo della regione in cui si vive dove sarà realizzata una sezione speciale per far votare i fuori sede. Nel secondo caso, invece, sarà possibile votare nel comune in cui si è domiciliati.

Leggi anche: Sondaggi politici, un partito scende più di tutti: i dati della settimana