Le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano e diversi sono i politici candidati che proveranno ad avere la meglio e, tra questi, vi sono dei leader di partito che hanno scelto di presentarsi personalmente.

In vista delle elezioni, non resta che scoprire i nomi degli aderenti: ecco tutti i dettagli.

Elezioni europee: i leader candidati per partito

Manca sempre meno alla data in cui i partiti politici dovranno confermare i nomi da inserire nella lista e, in vista della scadenza prevista per il 1° maggio, iniziano a comparire i nomi dei primi politici che hanno confermato la loro presenza.

Dopo aver svelato i sondaggi su chi possa vincere alle elezioni europee, non resta che entrare nel vivo della questione e scoprire i nomi che saranno presenti per ogni lista.

Per quanto riguarda Forza Italia, scenderà in campo Antonio Tajani, il quale sarà presente in tutte le circoscrizioni, escludendo le isole.

Anche Giorgia Meloni decide di rappresentare il partito di Forza Italia, guidando le liste in tutte le circoscrizioni.

Ma non è finita qui: ecco chi sono gli altri leader politici che hanno deciso di scendere in campo in prima persona.

Chi sono i leader che scendono in campo alle elezioni politiche: ecco i candidati

Dopo aver affrontato le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Vannacci, non resta che addentrarci nel vivo delle elezioni e scoprire i nomi degli altri leader politici che hanno presentato il loro nome sulle liste.

Per il PD scenderà in campo Elly Schlein, mentre +Europa vedrà la leader Emma Bonino prendere posizione sulla lista in vista delle elezioni nella circoscrizione Nord-ovest per la lista Stati Uniti d’Europa.

Anche Carlo Calenda decide di presentarsi personalmente per Azione, cambiando idea in seguito alla visione della posizione presa dagli altri leader politici.

C’è chi, infatti, ha deciso di non seguire la strada dei colleghi, preferendo non candidarsi personalmente alle elezioni europee.

I leader politici che non si sono candidati: svelati i nomi

Non tutti i leader politici hanno deciso di seguire la strada percorsa dai colleghi, preferendo non scendere in campo in questa occasione.

È questo il caso di Matteo Salvini, il quale vorrebbe avere nella lista il generale Vannacci con l’obiettivo di guadagnare il numero maggiore di consensi.

Segue questa strada anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il quale ha siglato un accordo con +Europa nel caso del superamento del 4%.

Anche Giuseppe Conte preferisce non scendere in campo direttamente, criticando la scelta dei suoi colleghi, facendo scendere in campo Carolina Morace per il M5S.

