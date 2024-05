Sono almeno cinquanta i soprannomi che i candidati alle elezioni europee 2024 nelle varie circoscrizioni hanno scelto di adoperare: gli elettori, quindi, possono scrivere sulla scheda elettorale un nome o soprannome alternativo per identificare il candidato.

Ma è davvero possibile scrivere un soprannome sulla scheda elettorale? Che cosa dice la legge a riguardo e cosa prevede il principio del “favor voti”?

Elezioni europee, i candidati scelgono i loro soprannomi

Sono state chiuse e ufficializzate le liste per le elezioni europee 2024 e molti candidati hanno deciso di utilizzare un soprannome (o un detto) per identificarsi: si va da Massimiliano Giammusso detto “Massi detto Musso” (che sembra uno scioglilingua), a Giuliana Fiertler detta “Firtler”, fino a Edmondo Tamajo, “detto Tamaio, detto Di Maio, detto Edy, detto Edi e detto Eddy”.

E ancora: Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta “Letizia Moratti” è candidata con Forza Italia nel Nord ovest; mentre Domenico Lucano detto “Mimmo” è candidato con Avs. Da Alessandro Cecchi Paone detto “Cecchi detto Pavone” nella lista Stati Uniti d’Europa, Alessio D’Amato detto “Damato” candidato con Azione, fino a Sergio De Caprio detto “Capitano Ultimo” detto “Capitano” detto “Ultimo”.

Questo gioco dei soprannomi è partito dalla candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee, che ha lanciato l’idea di scrivere sulla scheda elettorale “Giorgia”, un modo semplice e chiaro – ha detto al premier – per valutare il suo operato nel governo sino a questo momento.

Una sorta di referendum indetto da Giorgia Meloni, che ha spinto i suoi elettori a scrivere il suo nome sulla scheda: da qui sono partiti a valanga i soprannomi e i detti dei candidati.

I soprannomi dei candidati alle europee

Curiosi sono anche i soprannomi di altri candidati FdI alle elezioni europee, dove compaiono: Stefano Cavedagna detto “Cavedania”, Piergiacomo Sibiano detto “Piga”, Salvatore Deidda detto “Sasso”, Massimiliano Giammusso detto “Massi detto Musso” e Giuseppa Savarino detta “Giusi”.

In Forza Italia spiccano Rossella Chiusaroli detta “Ros”, Antonio Cenini detto “Cenno”, Fulvio Martusciello detto “Fulvio”, Francesca Salatiello detta “Fra”, Margherita La Rocca Ruvolo detta “Rita”.

Nel Pd spicca la segretaria Elena Ethel Schlein detta “Elly”, ma ci sono anche: Brando Maria Benifei detto “Brando detto Bonifei”, Marco Pacciotti detto “Paciotti detto Marco”, Giuseppina Picierno detta “Pina”, Giuseppe Lupo detto “Peppino”.

Infine, nella Lega compaiono Susanna Ceccardi detta “Susanna detta Susi”, Claudio Borghi detto “Borghi Aquilini”.

Elezioni europee e soprannomi: si può votare così?

Di fronte a tutti questi detti e soprannomi che sono stati utilizzati dai candidati alle europee, molti italiani si stanno chiedendo se sia davvero possibile utilizzare il proprio nome di battesimo (o comunque un soprannome) per votare un candidato.

Ebbene, la legge italiana non prevede limitazioni in questo senso: non esiste, infatti, alcuna restrizione in quanto vige il principio del “favor voti“, secondo il quale la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore.

In realtà questa formula è praticata abitualmente, basti pensare a Marco Pannella, che sulla scheda elettorale era “Giacinto Pannella detto Marco“. Un altro esempio riguarda il sindaco di Milano, che sulla scheda spunta come “Giuseppe Sala detto Beppe“. Insomma, una strategia studiata per rendere più facile il voto agli elettori.

Secondo alcuni costituzionalisti, sebbene la legge legittimi “l’uso di uno pseudonimo o di un diminutivo o al limite del solo nome se il cognome è complicato o di difficile scrittura”, questo non è il caso di Giorgia Meloni. Come ha spiegato il costituzionalista di Perugia Mauro Volpi, “nella sostanza c’è una frode agli elettori che deriva dal dire che lei è ‘una di loro’, il che corrisponde a una concezione populista e plebiscitaria che punta ad anticipare gli effetti del premierato“.