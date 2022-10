Giorgia Meloni ha inviato un video messaggio di saluto a Viva 22, la kermesse di Vox, partito spagnolo con il quale Fratelli d'Italia ha forte affinità politica. Tono di voce pacato, spiega Meloni "così questa volta la sinistra non può attaccare su questo ma dovrà confrontarsi sui contenuti", seduta alla scrivania, Meloni parla in spagnolo per quasi 9 minuti.

Meloni ha sottolineato nel suo messaggio al partito ”amico” spagnolo che ”serve un'Europa più coraggiosa e solidale soprattutto nelle scelte che ci sono da compiere ora”. E ha evidenziato che ”non siamo mostri”, la gente lo capisce.

”Ho deciso di non lasciare Roma e non essere lì con voi in presenza anche se mi dispiace tanto - ha detto Meloni - la vittoria ci ha portato gioia ma grande responsabilità. Entro pochi giorni avremo la possibilità di formare un governo”. Ecco tutte le sue parole nel video messaggio.

Verso il nuovo Governo, Meloni: ”C'è bisogno di un'Unione Europea più coraggiosa”

Giorgia Meloni ha inviato un messaggio video alla kermesse del partito spagnolo Vox in corso a Madrid. Meloni è impegnata in questi giorni in una serie fitta di incontri per arrivare pronta al momento in cui con ogni probabilità il Capo dello Stato Sergio Mattarella le conferirà l'incarico di formare il nuovo governo.

Nel suo messaggio video, Meloni ha evidenziato che serve un'Unione Europea che sia più coraggiosa.

Serve – ha evidenziato Meloni - un’Europa pragmatica che persegua l’obiettivo della transizione ecologica senza distruggere il suo tessuto produttivo o si leghi mani e piedi alla Cina. Abbiamo bisogno di un’Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio.

Verso il nuovo Governo, Meloni: ”Quando accusavamo l'Unione Europea non eravamo populisti ma lucidi”

”Speriamo – ha detto Meloni - che l’Europa sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo. Ma ora ci siamo riscoperti deboli. Ora il grande compito è avere un ruolo strategico. Per anni ci hanno detto che il commercio globale era la risposta ma non è andata così”.

”Quando accusavamo l'Unione europea - ha affermato Meloni - di occuparsi di tematiche secondarie eravamo realisti e non populisti. Dagli alimenti alle materie prime ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un'Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perchè populisti o nemici dell'Europa ma perchè eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione".

Sulla crisi energetica Meloni ha chiesto all'Ue di "essere solidale" e "fissare un tetto al prezzo del gas per fermare la speculazione sulla pelle dei cittadini, chiamati a pagare insieme alle imprese bollette insostenibili".

Verso il nuovo Governo, Meloni nel messaggio a Vox: ”Tornare a controllare le cose che ci servono per vivere”

Meloni ha evidenziato che occorre ”rivedere le reti di rifornimento, a cominciare dalle reti nazionali dove è possibile, reti europee dove non fosse possibile avere quelle nazionali. Dobbiamo tornare a controllare quello di cui abbiamo bisogno per vivere e contare”.

Sulla situazione relativa alla guerra in Ucraina le parole di Meloni sono nette. La leader di Fratelli d'Italia afferma che ”la situazione è grave dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia”.

Verso il nuovo Governo, Meloni nel messaggio a Vox: ”Non siamo mostri, la gente lo capisce”

Meloni dà spazio anche alle vicende di partito.

Spero che in Spagna come in Italia e in tanti altri paesi d'Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra. Non siamo mostri, la gente lo capisce.

Nel suo messaggio a Vox la premier in pectore italiana ha evidenziato che "nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox. Abbiamo resistito alle bugie e ai tentativi di dividerci. In Italia usano l'alleanza con Vox per definirci impresentabili, come probabilmente in Spagna si usa l'alleanza con Fratelli d'Italia per definire voi impresentabili. Ma possono essere davvero impresentabili dei movimenti politici appoggiati da milioni di cittadini? Ovviamente no”.

E conclude così questa parte del suo intervento:

"Non dobbiamo avere paura del racconto mainstream, perché la buona notizia è che la gente non accetta una narrazione interessata. Vuole andare alle fonti delle notizie, senza mediazioni. Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta, capisce che siamo tutto meno che mostri. Viva Vox, viva la Spagna, viva l'Italia e l'Europa dei patrioti”.

Nei prossimi giorni Meloni avrà nuovi incontri con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini leader di Forza Italia e Lega per arrivare con una posizione comune intanto al primo passaggio ufficiale della legislatura ovvero l'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento con Camera e Senato che sono convocate per la prima volta di questa nuova legislatura per giovedì 13 ottobre in mattinata.