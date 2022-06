Domenica 12 giugno 2022 saranno quasi mille i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale

Trend-online nelle scorse settimane ha realizzato un viaggio completo tra tutte le realtà capoluogo di provincia e regione che vanno al voto.

Oggi il viaggio di Trend-online arriva in Piemonte: analizzamo la situazione in cinque comuni che vanno al voto. Due nella provicia di Torino: Chivasso e Grugliasco. Due nella provincia di Cuneo: Mondovì e Savigliano e uno nella provincia di Alessandria: Acqui Terme.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15 abitanti

Chivasso, Grugliasco, Mondovì, Savigliano e Acqui Terme come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel Comune di Grugliasco

Il sindaco attuale di Grugliasco è Roberto Montà. Sindaco nella legislatura dal 2012 al 2017 e di nuovo rieletto dal 2017 al 2022.

Qundi per la legge italiana non può essere candidato per un terzo mandato nel ruolo di sindaco. E' stato eletto da una coalizione di centrosinistra imperniata sul Partito Democratico.

Per cercare di mantenere la guida di Grugliasco il centrosinistra ha deciso di puntare su Emanuele Gaito, già assessore all'Ambiente. A sostenerlo una coalizione di centrosinistra ampia composta da ben sei liste: Partito Democratico, GruON, Moderati, Europa Verde Grugliasco a Sinistra, Progetto Grugliasco e Grugliasco al centro.

Il centrodestra presenta come candidato sindaco Daniele Berardi che è sostenuto da Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini Piemonte e da il Centro per Grugliasco lista che contiene al suo interno esponenti di Forza Italia e Udc.

Non saranno gli unici due candidati a sindaco a Grugliasco però: c'è infatti Mariano Turigliatto con le liste Grugliasco Democratica con Turigliatto e Gru Ecologista Turigliatto Sindaco.

E c'è poi una quarta candidatura solitaria del Movimento 5 Stelle che non va con il centrosinistra ma si presenta con il candidato Vito Coviello.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Chivasso

Passiamo ora ad occuparci del Comune di Chivasso sempre in provincia di Torino.

L'11 giugno 2017 i cittadini di Chivasso sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Claudio Castello alla guida di una coalizione di centrosinistra. Castello è al primo mandato alla guida del Comune e quindi a questo giro elettorale si presenta con l'obiettivo di ricevere da parte dei cittadini un secondo mandato.

Sono tre i candidati complessivi per la guida del Comune di Chivasso.

Castello corre con Partito Democratico, Noi per Chivasso, Chivasso in Movimento e Sinistra Ecologista.

Ci sarà poi una seconda candidatura a sindaco ed è quella di Claudia Buo. Buo sarà sostenuta da due liste, Libera Mente per Chivasso e Democratici in Azione per Chivasso. Buo è stata assessore e ha lasciato nei mesi scorsi la maggioranza del sindaco Claudio Castello.

Il centrodestra invece presenta come candidata alla carica di primo cittadino Clara Marta che sarà la candidata unica di tutta la coalizione di centrodestra che tenterà di conquistare il Comune di Chivasso.

A sostenere la sua corsa ci saranno la lista Per Chivasso Clara Marta sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini Piemonte e infine Amo Chivasso e le sue frazioni Doria.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nei comuni di Mondovì e Savigliano

Cambiamo ora provincia. Detto dei due comuni più importanti della provincia di Torino che vanno al voto ci spostiamo ora nella provincia di Cuneo. Ricordando che a Cuneo si vota anche nel comune capoluogo del quale abbiamo parlato ampiamente in questo articolo, analizziamo ora il Comune più importante nella provincia di Cuneo nel quale si va al voto. Ovvero Mondovì.

E anche il Comune di Savigliano che ha oltre 15.000 abitanti allo stesso modo.

Mondovì è un comune di oltre 22.000 abitanti della provincia di Cuneo.

L'11 giugno 2017 i cittadini del Comune di Mondovì sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Paolo Adriano alla guida di una serie di liste civiche. In vista delle elezioni di domenica 12 giugno sono 3 i candidati sindaci che concorrono per la carica di primo cittadino.

Per il centrosinistra è in campo Enrico Ferreri che è sostenuto da tre liste: Partito Democratico, Lista civica per Ferreri, Mondovì Coraggiosa.

Enrico Rosso è il candidato del centrodestra ed è sostenuto da Grande Mondovì, Udc, Fratelli d’Italia, Mondovì Attiva, Forza Italia, Lega, Ideali in Comune.

Terzo candidato è Luca Robaldo per Mondovì in movimento, Mondonuova, Civicittà, Mondovì protagonista, Mondovì cresce, Mondovì unita, lista Adriano-Mondovivila, Mondovì al centro - lista civica.

Come detto a Cuneo si vota anche nel Comune di Savigliano: sono quattro i candidati a sindaco.

Ci sarà Giulio Ambroggio per La nostra Savigliano e Saviglianesi democratici.

Gianfranco Saglione è il candidato del centrosinistra per Savigliano domani, Partito Democratico, Impegno per Savigliano, Innovazione per Savigliano.

Gianluca Zampedri è il candidato di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Risvegliamo la città.

Infine Antonello Portera è il candidato di Nuova Civica, Progetto per Savigliano, Amici di Savigliano e Noi x Savigliano.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Acqui Terme

Completiamo il nostro giro tra i Comuni del Piemonte al voto ad Acqui Terme in provincia di Alessandria.

Ad Acqui Terme sono ben sei i candidati alla carica di sindaco.

Nel 2017 è stato eletto Lorenzo Giuseppe Lucchini con il Movimento 5 Stelle. Lucchini corre per un secondo mandato e ad appoggiarlo ci sono due liste: La nostra Acqui x Lucchini Sindaco e Lucchini sindaco.

Candidato sindaco del centrosinistra è Bruno Barosio candidato con due liste: Per Bruno Barosio sindaco di Acqui Terme e Articolo Uno – Partito Democratico.

Terzo candidato a sindaco è Alessio Mario Barosio che si candida con la lista dell'Unione di Centro.

Il centrodestra ha appoggiato la candidatura di Franca Roso che ha il sostegno di 4 liste: Uniti per Acqui Terme Franca Roso sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Piemonte e Forza Italia.

C'è poi la candidatura di Danilo Rapetti - già sindaco in passato di Acqui Terme - con il sosegno di 4 liste: Con Bertero per Rapetti sindaco, Obiettivo comune – Rapetti sindaco, Danilo Rapetti sindaco Orgoglio Acquese, Acqui vorrei Danilo Rapetti sindaco.

Infine sesto candidato sindaco per Acqui Terme Bernardino Bosio, anch'egli già sindaco della città, che si presenta con la lista “Con Bosio”.