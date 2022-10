Elezioni Presidenziali in Brasile. Domani 2 ottobre si vota per il presidente. Clima incandescente nella sfida tra i due principali candidati Bolsonaro e Lula. Tutte le informazioni nell'articolo.

Domani domenica 2 ottobre si va al voto in Brasile. Si vota per eleggere il presidente che Governerà il Brasile nei prossimi 4 anni. La sfida verte principalmente sul duello tra l'attuale presidente Jair Bolsonaro del Partito Liberale e l'ex presidente del Brasile Inácio "Lula" da Silva del Partito dei Lavoratori (PT) già alla guida del Brasile dal 2003 al 2011.

Clima incandescente nell'ultimo dibattito elettorale tra i due. Ecco tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni in Brasile.

Elezioni in Brasile, urne aperte il 2 ottobre per il primo turno delle Elezioni Presidenziali

In Brasile sono chiamati al voto per eleggere il presidente per i prossimi 4 anni oltre 156 milioni di elettori.

Domenica 2 ottobre si va al voto per eleggere il presidente e per la prima vota voereanno anche i ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Va ricordato che il presidente per essere eletto deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Ovvero occorre superare il 50% dei suffragi. Se nessuno dei candidati ottiene questo requisito si procederà ad un turno di ballottaggio programmato per domenica 30 ottobre.

I due principali candidati di queste competizione elettorale sono, come detto l'ex presidente Lula che in base agli uitimi sondaggi sarebbe in vantaggio rispetto al presidente in carica Bolsonaro.

Lula sarebbe accreditato del 48% dei voti mentre l'attuale presidente in carica alla ricerca di un nuovo mandato sarebbe accreditato attorno al 41%. Un'altro sondaggio darebbe Lula al 49% delle intenzioni di voto mentre in questo caso Bolsonaro sarebbe dato più staccato addirittura al 34%. Un altro sondaggio di Datafolha assegna all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Pt, sinistra) il 50% dei voti validi, aprendo la possibilità di una sua vittoria al primo turno, mentre il presidente uscente Jair Bolsonaro (Pl, destra) otterrebbe il 36%.

Come detto se nessun candidato arriva oltre il 50% più uno dei voti si torna alle urne l'ultima domenica di ottobre. In lizza ci sono anche altri candidati come Ciro Gomes che sarebbe accreditato di un 7% nelle intenzioni di voto e la senatrice Simone Tebet che avrebbe un 5%.

La campagna di Lula ovviamente sta facendo forte appello sul voto "utile" a Lula già dal primo turno visto quanto i sondaggi stimano il candidato della sinistra vicino al 50% e quindi vicino ad una possibile elezione già al primo turno.

Elezioni Brasile: clima infuocato nel corso del dibattito tv Lula-Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro nell'ultimo confronto in tv si sono scambiati reciprocamente accuse e insulti di corruzione. Una sfida ricca di colpi bassi in quella che era l'ultima grande occasione per attirare i voti degli indecisi che sono dati al 14%.

Bolsonaro attuale presidente del Brasile ha posto l'attenzione sul fatto di continuare a “effettuare privatizzazioni e permettere maggiori libertà al mercato”.

Bolsonaro vuole

continuare a dare una mano al mercato e migliorare l'efficienza della spesa, digitalizzare la macchina statale, introdurre la tecnologia 5G nell'istruzione, nella sanità e anche nell'industria agroalimentare.

Lula è tornato su temi invece che hanno caratterizzato il suo mandato precedente alla guida del Brasile: ovvero investimenti pubblici su infrastrutture, spesa sociale e stop alle privatizzazioni. Lula parla di impegno a condurre una politica di spesa "responsabile".

Per Lula

La mano pubblica dovrà servire anche a "rafforzare l'impresa nazionale pubblica e privata", modernizzandola e rendendola più innovativa, soprattutto nell'ottica di una transizione energetica.

Bolsonaro punta sul voto degli imprenditori mentre Lula è sostenuto principalmente dai ceti popolari.

"Ex carcerato, bugiardo e ladro", ha detto Bolsonato contro Lula. Ex presidente che gli ha risposto: "Menti, guardati allo specchio e pensa alle accuse di corruzione che coinvolgono i tuoi figli".

E non è tutto.

"Bolsonaro – come riporta Repubblica, ha detto Lula - mi accusa di essere il capo di una banda di ladri".

L'allusione dell'ex presidente è chiara: un reato di corruzione per il quale è stato incarcerato per 18 mesi tra il 2018 ed il 2019, prima di vedere annullate le sue condanne dal Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema brasiliana.

Lula ha anche attaccato Bolsonaro sul fatto di “aver messo su una "banda vaccinale", facendo riferimento alle irregolarità scoperte l'anno scorso durante l'acquisto di vaccini contro il Covid-19”.

Bolsonaro invece ha attaccato Luca ricordando gli scandali di corruzione emersi durante i governi del suo Partito dei Lavoratori. "Il PT ora si vende come il partito dell’amore - ha scritto Bolsonaro sui suoi social - Teniamo conto che hanno promosso la più grande rete di corruzione della storia e hanno collocato il Brasile tra le nazioni più violente del mondo".

Elezioni Brasile 2022, un paese fortemente polarizzato e diviso

In questo clima tra i due principali contendenti il Brasile si presenta a questo appuntamento elettorale come un paese fortemente diviso. Domani, domenica 2 ottobre si vota per il primo turno, se nessuno arriverà al 50% più 1 dei voti si bissa domenica 30 ottobre.