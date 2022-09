La conferenza stampa successiva al nuovo Decreto Aiuti ha visto un Mario Draghi intervenire a tutto campo come non avveniva da settimane. Un premier che ha risposto alle domande dei cronisti e pur senza entrare troppo nella campagna elettorale ha dato risposte di certo che avranno un impatto.

Rispondendo ad un cronista che gli chiedeva se fosse disponibile ad un eventuale nuovo secondo mandato dopo le elezioni la sua risposta è stata ”no”.

Un no secco che denota la sua indisponibilità. Da lì ovviamente si sono susseguite le dichiarazioni in primis quelle di Carlo Calenda e Matteo Renzi che hanno impostato larga parte della campagna del Terzo Polo di Italia Viva e Azione sul fatto che il risultato da ottenere è la non vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra per arrivare ad un momento in cui si debba richiamare Mario Draghi. Ecco le notizie della serata e le reazioni di Renzi e Calenda.

Elezioni Politiche 2022, Draghi si dice indisponibile ad un nuovo mandato

Mario Draghi alla conferenza stampa ha risposto alla domanda dei cronisti che gli chiedevano se fosse stato disponibile ad un secondo mandato possibile dopo le elezioni. La sua risposta è stata ”no”.

In mattinata Matteo Renzi aveva detto che

rispetto agli scenari credo ci siano solo due ipotesi. La prima è che vinca la destra, e allora va al governo la Meloni, la seconda è che noi facciamo il 10% e allora al governo ci va Draghi.

Carlo Calenda, sempre in mattinata, aveva detto che “il nostro obiettivo non è essere l’ago della bilancia, perché significherebbe dire che si può andare o di qua o di là, ma essere il perno, per far sì che prosegua l’esperienza Draghi” ribadendo poco più tardi che “con la situazione che ci ritroviamo, con i tassi di interesse che aumentano, abbiamo bisogno che rimanga a governare Draghi”.

Naturalmente in serata dopo il no di Draghi erano attese le risposte di Calenda e Renzi che sono puntualmente arrivate.

Elezioni Politiche 2022, Renzi: ”La differenza la fa solo una chiamata di Mattarella”

Nel pomeriggio, appena dopo le parole di Draghi, dagli ambienti di Azione era stata fatta filtrare una "reazione in base alla quale la proposta politica del Terzo Polo rimane la stessa, ovvero un Governo di unità nazionale sulla base dell'Agenda Draghi e possibilmente con Draghi stesso".

Si fa trapelare che Draghi stessso oggi non poteva dire niente di diverso.

Poi è arrivata la reazione di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Pordenone per la presentazione del suo libro:

Ma secondo voi Draghi che cosa deve dire? Sono a disposizione? Fa benissimo a non entrare in campagna elettorale, voglio però fare i complimenti al Pd per l’entusiasmo che mette nell’ipotesi che Draghi torni al governo e voglio ricordare che è quello stesso partito che quando c’era da scegliere tra Conte e l’attuale premier andava in giro a dire ‘Conte o morte’. Sappiamo tutti che la differenza la farà, e l’ha fatta, solo la chiamata di Mattarella. Se la Meloni non riuscisse ad avere i numeri per governare toccherebbe al presidente della Repubblica indicare un premier.

Analizziamo successivamente le frasi attribuite al Pd alla base del commento di Renzi.

Elezioni Politiche 2022, Calenda: ”Se Draghi avesse detto di sì sarebbe finita la campagna elettorale”

Non si è fatta attendere nemmeno la reazione anche di Carlo Calenda, leader del Terzo Polo.

Carlo Calenda ha detto che

se Mario Draghi avesse detto sì sarebbe finita la campagna elettorale. Penso che bisogna recuperare quello spirito repubblicano che Draghi ha incarnato, e che sia fatto con la coalizione più ampia possibile. Lo si può fare. Con Draghi? Meglio, comunque usare quel metodo, altrimenti sarà un continuo ‘giorno della marmotta’ in cui votiamo uno contro l’altro e l’unico che perde è il Paese.

Elezioni Politiche 2022, le reazioni degli altri partiti: Giovanni Toti va all'attacco di Renzi e Calenda

Dal Pd nel pomeriggio erano trapelate le seguenti dichiarazioni a cui faceva riferimento Renzi:

Con il no di Draghi a qualsiasi proposta di Draghi Bis, ora è ancora più chiaro: la proposta di Calenda e Renzi non esiste. Se non nel loro suggestivo mondo immaginario.

Giovanni Toti, uno dei leader di Noi Moderati, lista di centro del centrodestra ha subito colto la palla al balzo per attaccare Renzi e Calenda. Ecco il suo tweet:

Se voti Renzi e Calenda voti Draghi dicevano per prendere qualche voto in più. Ma evidentemente si erano scordati di dirlo a Draghi che oggi ha chiarito una volta per tutte di non voler più fare il premier. Direi che per qualcuno la campagna elettorale/telenovela finisce qui.

Elezioni Politiche 2022, Conte: "Quelli dell'agenda Draghi precipiteranno nello sconforto"

Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle che notoriamente non ha molto feeling con Matteo Renzi, Carlo Calenda e gli esponenti del Terzo Polo è andato all'attacco:

Adesso precipiteranno nello sconforto tutti coloro che hanno come unico programma un'agenda Draghi e un metodo Draghi. L'interessato non la vuole scrivere, l'aveva già detto, lo conferma: non è disponibile. Che cosa faranno?.

Sono queste le parole pronunciate da Conte nel corso del suo viaggio elettorale in Sicilia.