Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti.

Oggi il viaggio ci porta nella Provincia di Monza e Brianza. Analizzeremo 4 comuni che vanno al voto: Lissone, Cesano Maderno, Meda e Lentate sul Seveso.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Lissone, Cesano Maderno, Meda e Lentate sul Seveso come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Lissone

Dal punto di vista del numero di abitanti, Lissone è il Comune della provincia di Monza e Brianza più importante. Sono oltre 42.000 gli abitanti del Comune.

L'11 giugno 2017 i cittadini di Lissone sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stata riconfermata al ballottaggio il sindaco Concettina Monguzzi.

La sindaca sostenuta da una maggioranza di centrosinistra quindi non è più eleggibile dopo avere fatto due mandati alla guida del Comune.

Sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino.

Il centrosinistra per cercare di dare continuità ha puntato su Antonio Erba attuale assessore del Comune di Lissone. Antonio Erba è sostenuto da cinque liste: Partito Democratico, Riformisti per Lissone, Lissone al Centro, Lissone Lista Civica e Vivi Lissone.

Il centrodestra a Lissone si presenta unito e ha deciso di candidare Laura Borella. A sostenere la sua corsa ci sono Forza Italia, Lega Salvini Lombardia, Fratelli d'Italia, Per Lissone Oggi e Lissone in Movimento.

Il centrosinistra a Lissone non ha trovato l'intesa con il Movimento 5 Stelle: i pentastellati si candidano con Pier Marco Fossati. C'è poi il candidato Lino Fossati con Prima Lissone e Italexit il partito che fa riferimento a Gianluigi Paragone.

Ultimo candidato sindaco è Fabrizio Cortesi sostenuto dalla lista Europa Verde.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Cesano Maderno

L'11 giugno 2017 i cittadini di Cesano Maderno sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali È stato eletto al ballottaggio il sindaco Maurilio Ildefonso Longhin a capo di una coalizione di centrosinistra.

Come illustra il sito monzatoday.it sono tre i candidati sindaco nel Comune.

A cambiare le carte, qualche settimana fa, è stato il sindaco uscente, Maurilio Longhin, che dopo un solo mandato ha deciso di non candidarsi per un secondo mandato lasciand campo libero a nuovi esponenti politici. Longhin è un semplice candidato al consiglio comunale nella lista del Partito Democratico.

Il centrosinistra ha puntato su Gianpiero Bocca. Guida una coalizione di 5 liste: Partito Democratico, Vivi Cesano, Alleanze Civiche, Passione Civica e Pensiero Indipendente.

Il centrodestra si presenta diviso in due.

Corre Luca Bosio - già candidato sindaco cinque anni fa contro Longhin - sostenuto dalla sua lista civica, “Con Bosio per Cesano”, Lega, Udc e Fratelli d'Italia.

Sempre per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, il candidato sindaco è Michele Santoro, consigliere comunale uscente.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Meda

L'11 giugno 2017 i cittadini di Meda sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Luca Santambrogio. E' stato eletto con una coalizione di centrodestra.

E Santambrogio si presenza alle elezioni 2022 per il Comune di Meda per cercare di ricevere dai cittadini un secondo mandato.

Santambrogio anche in questa occasione è sostenuto dal centrodestra unito che supporta la sua corsa. Sono quattro le liste al suo sostegno: Lista civica Santambrogio sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia.

Il candidato del centrosinistra che cercherà invece di fare cambiare direzione al comune di Meda è Marcello Proserpio, in passato nella giunta dell'ex sindaco Gianni Caimi è stato assessore alle Politiche sociali. Proserpio è sostenuto da un'alleanza che vede tre liste: Partito Democratico, Lista Civica Medaperta e Sinistra e Ambiente Impulsi.

Ci sono anche altri due candidati sindaci a Meda: Cesarina detta Rina Delpero che si candida con il Polo Civico per Meda. E infine in rappresentanza di Italexit il partito di Gianluigi Paragone c'è il candidato Antonino Villante.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Lentate sul Seveso

Concludiamo questo viaggio nella Brianza che va al voto con il comune di Lentate sul Seveso.

L'11 giugno 2017 i cittadini di Lentate sul Seveso sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stata eletta il sindaca Laura Cristina Paola Ferrari.

E la sindaca alle elezioni del 12 giugno 2022 cerca di correre per ottenere dai suoi concittadini un secondo mandato. Ferrari è la candidata del centrodestra.

Il sindaco attualmente in carica Laura Ferrari è sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Le parole di Ferrari al sito mbnews.it:

"La nostra forza, ciò che ci ha permesso di governare e di lavorare bene in questi cinque anni, è l’umiltà, lo stare coi piedi ben piantati per terra. Se si vogliono ottenere dei risultati sensati bisogna sedersi al tavolo e lavorare, dimostrare passione, fiducia e diligenza. Amministrare una comunità locale implica sacrificio. Io sono disposta a fare questi sacrifici per il bene comune e superiore".

Marco Mondelli è il candidato del centrosinistra appoggiato da due liste: Partito Democratico e lista civica Cittadini per Lentate. Le parole di Mondelli al sito mbnews.it:

”Politicamente mi considero un riformista: niente improvvisazioni né rigido conservatorismo. La realtà si cambia un passo alla volta con la conoscenza profonda dei problemi e tanta volontà”.

Naturalmente essendoci solo due candidati al ruolo di sindaco anche se si tratta di un Comune sopra i 15.000 abitanti, c'è già la certezza che non ci sarà nessun ballottaggio visto che per forza di cose uno dei due candidati andrà oltre il 50%. Quindi nel pomeriggio di lunedì 13 giugno si conoscerà già il sindaco che amministrerà Lentate sul Seveso per i prossimi cinque anni.

Con Lentate sul Seveso abbiamo terminato l'analisi per Trend-online di tutti i Comuni della Lombardia con oltre 15.000 abitanti che vanno al voto in questa importante tornata elettorale di amministrative di domenica 12 giugno.