A spoglio non ancora ultimato e a dati non ancora tutti definitivi, si possono già tracciare alcune conclusioni su queste elezioni Midterm che si sono tenute negli Stati Uniti nella giornata di martedì 8 novembre.

Era previsto dai sondaggi un boom del Partito Repubblicano. Il voto degli elettori sembra essere andato principalmente in quella direzione ma non si può parlare di vera e propria ondata.

I Democratici hanno tenuto meglio rispetto alle previsioni. Se i dati saranno confermati in maniera definitiva i Repubblicani vanno verso la conquista della maggioranza alla Camera mentre c'è un testa a testa al Senato e con ogni probabilità occorrerà aspettare il ballottaggio in Georgia del 6 dicembre. Vediamo tutti i dati e l'analisi della situazione.

Elezioni Midterm Usa 2022: alla Camera vantaggio per i Repubblicani, testa a testa al Senato

L'ondata repubblicana non c'è stata ma il GOP comunque è in vantaggio alla Camera. Molto aperta invece la situazione al Senato dove c'è al momento una sostanziale parità in attesa della conclusione dello spoglio in alcuni stati. Da segnalare che con ogni probabilità occorrerà attenere il 6 dicembre prossimo per sapere quale partito avrà la maggioranza al Senato. Infatti occorrerà attendere quella data in cui si terrà il ballottaggio in Georgia. In quello stato infatti nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti che è richiesta dalla legge e quindi si andrà ad un turno di ballottaggio.

Un responsabile elettorale, Gabriel Sterling, dello stato della Georgia in un tweet sottolinea:

Mentre continua il lavoro dettagliato di conteggio dei voti riteniamo che si possa dire che ci sarà un ballottaggio per il Senato.

La Georgia è uno Stato chiave, a questo punto decisivo per il controllo della camera alta, e la corsa serratissima è fra tra il democratico Rafael Warnock e il repubblicano Herschel Walker, entrambi sotto il 50% necessario per essere eletti al primo turno.

Va anche ricordato che nel caso i due partiti ottengano 50 seggi ciascuno sui 100 totali il Senato resterà sotto il controllo dei democratici in quanto sarà decisivo il voto della vice presidente Kamala Harris.

Elezioni Midterm Usa 2022, Pennsylvania elegge il senatore del Partito Democratico

La Pennsylvania era uno degli Stati chiave di questa tornata elettorale. Molte attenzioni erano puntate lì e questo fatto è confermato anche dal fatto che negli ultimi giorni di campagna elettorale hanno fatto diversi comizi nello stato il presidente in carica Joe Biden, l'ex presidente democratico Barack Obama e l'ex presidente repubblicano Donald Trump.

Ebbene la Pennsylvania è l'unico stato che ha visto un ribaltone nell'eletto al Senato. Il candidato democratico John Fetterman ha sconfitto il repubblicano molto vicino a Donald Trump, Mehmet Oz. Nella scorsa legislatura il seggio era occupato dal repubblicano Pat Toomey, che ha deciso di non ricandidarsi.

È ufficiale. Sarò il prossimo senatore degli Stati Uniti dalla Pennsylvania. Abbiamo scommesso sulla gente della Pennsylvania e voi non ci avete deluso. E io non vi deluderò. Grazie

E’ stato questo il commento a caldo su Twitter del candidato democratico John Fetterman.

Elezioni Midterm Usa 2022, in Florida vincono i candidati repubblicani

La Florida è storicamente uno stato molto importante nelle elezioni Americane. C'era molta attesa per uno stato che sostanzialmente si è confermato a questo giro terra di conquista per i Repubblicani. Con anche una situazione da monitorare con estrema attenzione.

Marco Rubio si è confermato nel ruolo di Senatore e Ron DeSantis è stato rieletto a valanga Governatore dello stato.

Su DeSantis i riflettori sono accesi da tempo perchè è ritenuto uno degli astri nascenti del Partito Repubblicano e potrebbe essere uno dei principali avversari di Donald Trump per la nomination repubblicana in vista delle elezioni presidenziali 2024. Il suo ampio successo con oltre 20 punti di vantaggio sul candidato democratico rafforza la sua posizione.

Elezioni Midterm 2022, i risultati nei principali stati in cui si è votato per il Governatore, California, Pennsylvania e New York

Detto della Florida, altri tre Stati molto attesi che andavano al voto in questa tornata elettorale erano lo Stato di New York, la California e la Pennsylvania.

California che si conferma uno stato ad appannaggio del Partito Democratico in cui è stato rieletto Gavin Newsom. Nelle ultime settimane si sono rincorsi rumors su una sua possibile corsa alle primarie in vista delle presidenziali del 2024, ma finora Newsom ha sempre negato di ambire alla Casa Bianca e questo voto - in cui i democratici non sono stati travolti - probabilmente rafforza Biden nella possibilità di potere correre nel 2024 per un secondo mandato.

Un altro stato tradizionalmente democratico è quello di New York. Ed è andata così anche questa volta: la governatrice democratica Kathy Hochul l'ha spuntata sullo sfidante repubblicano Lee Zeldin.

Infine da segnalare che in Pennsylvania il democratico Josh Shapiro ha sconfitto il repubblicano Doug Mastriano, divenendo governatore della Pennsylvania.