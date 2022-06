Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Oggi il viaggio ci porta in Puglia. Molfetta, Bitonto, Gravina, Canosa, Martina Franca e Galatina.

Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti. Oggi il viaggio ci porta in Puglia. Molfetta, Bitonto, Gravina, Canosa, Martina Franca e Galatina nel nostro viaggio.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Molfetta, Bitonto, Gravina, Canosa, Martina Franca e Galatina come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Molfetta

Iniziamo il nostro viaggio in Puglia da Molfetta, Comune in provincia di Bari con oltre 60.000 abitanti. I cittadini di Molfetta sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Tommaso Minervini a capo di una coalizione di liste civiche.

Sono 4 i candidati sindaci per il Comune di Molfetta. Minervini tenta di fare il bis con una coalizione che ha al suo interno le seguenti liste: Ala democratica Avanti Molfetta, Cuore Democratico, Il confronto, Insieme per la città, Minervini Sindaco, Molfetta al centro, Molfetta che vogliamo, Molfetta in azione, Molfetta Popolare, Patto Comune.

Pasquale Drago detto Lillino è invece il candidato di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre 4 liste: Con Drago sindaco, Drago sindaco, Molfetta Libera e Rinascere.

Si candida poi Giovanni Infante con due liste a sostenerlo: Rifondazione comunista e Più di così.

Quarto candidato è il candidato del centrodestra Pietro Mastropasqua. Mastropasqua ha il sostegno delle seguenti liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Obiettivo Molfetta, La Città in Comune, Molfetta nostra, Nuovo Psi - Partito Repubblicano.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Bitonto

Bitonto è un comune di oltre 56.000 abitanti. Il sindaco attuale Michele Abbaticchio dopo due mandati non è più candidabile. Quindi si avrà un nuovo primo cittadino. Tante le liste presentate per le elezioni del Comune di Bitonto ma solamente due sono i candidati sindaco. Quindi niente ballottaggio e già nel pomeriggio del 13 giugno si conoscerà il nome del primo cittadino per i prossimi 5 anni.

Francesco Paolo Ricci è il candidato del centrosinistra: in suo sostegno Democratici Per la Puglia, Officina Partecipata Laboratorio, Partito Democratico, Per Bitonto Palombaio Mariotto, Più Sì, Rete Civica Italia Popolare, Rinascita e Strada in Comune.

Domenico Damascelli è il candidato del centrodestra: con lui Azione Civica, Bitonto Cambia, Bitonto Solidale, Con, Damascelli Sindaco, Forza Italia, Fratelli d'Italia, I Riformisti - Fronte del Lavoro, Onda Civica, Patto Comune, Uniti per Bitonto.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Gravina in Puglia

Facciamo ora il punto sul voto a Gravina in Puglia, sempre in provincia di Bari. Il Comune è stato commissariato a inizio 2022. Sono 4 i candidati aspiranti sindaci per il guidare il Comune di Gravina in Puglia. Ecco i nomi in lizza e le liste che li appoggiano.

Mario Conca è il candidato della Lista Cittadini Gravinesi.

Fedele Lagreca detto Oculista corre con l'appoggio di 10 liste. Si tratta di Avanti con noi, Civici per Fedele Lagreca, Con dottore Fedele Lagreca sindaco, Democratici sempre, Futurà, Gravina al centro, Gravina nel cuore, Obiettivo Comune, Parte Gravina e Popolari con Fedele Lagreca.

C'è poi Giacinto Lagreca che corre insieme a 5 liste: Anch'io, Azione, Con Giacinto Lagreca sindaco, Partito Democratico e SiAmo Gravina.

Saverio Verna è il candidato di Una Bella storia-Sinistra Italiana, Articolo Uno e civiche.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Canosa di Puglia

Roberto Morra del Movimento 5 Stelle è il sindaco di Canosa di Puglia dal giugno 2017. Canosa di Puglia è centro di 30.000 abitanti della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Sono 4 i candidati sindaco che si presentano al via della corsa.

Roberto Morra cerca la rielezione a sindaco di Canosa di Puglia con il sostegno di due liste: Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

C'è poi Michele Schirone con 3 liste a sostegno: Forza Canosa, Canosa prima di tutto, Canosa che vogliamo.

Giuseppe Mario Tomaselli è il candidato di "Giuseppe Tomaselli sindaco per Canosa", Movimento Politico Schittulli, Io canosa e Borgo Antico.

Il candidato del centrodestra a Canosa è Vito Malcangio. Malcangio ha il sostegno di Noi di centro, Fuori dal Comune, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Canosa nel Cuore, Canosa Popolare e Lista Malcangio sindaco.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Martina Franca

Ci spostiamo ora a Martina Franca in provincia di Taranto. Martina Franca è un Comune di 50.000 abitanti.

Attualmente il sindaco è Francesco Ancona eletto in una coalizione di centrosinistra che è al termine del secondo mandato.

Il centrosinistra ha puntato su Gianfranco Palmisano, attuale assessore. A sostenerlo le liste di Insieme, Visione Comune, Gianfranco Palmisano sindaco, Città Nuova e Partito Democratico.

Il centrodestra ha puntato invece su Mauro Bello, esponente della Lega che può contare sull'appoggio di sette liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Idealista, Movimento Pino Pulito per Martina, Martina è Bello, Martina Domani e Martinesi.it.

Terzo candidato a sindaco a Martina Franca è Filomeno Antonio Lafornara con la lista Movimento Autonomi e Partite Iva.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Galatina

Il nostro viaggio in Puglia termina a Galatina in provincia di Lecce.

Nel 2017 è stato eletto primo cittadino al ballottaggio Marcello Pasquale Amante. Sono in 4 i candidati sindaco per i prossimi 5 anni a Galatina.

Intanto Marcello Amante corre per un secondo mandato: a sostenerlo le liste Forza Civica, Idea Galatina, Domani, Nova Polis Galatina, Puglia Popolare Galatina, Galatina in Movimento, Progressisti per Galatina e Con Amante.

Alessandra Antonica è la candidata del centrosinistra: per la sua corsa ci sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Galatina per Galatina, Obiettivo Comune, Attiva e ex Novo.

Il candidato sindaco Antonio Antonaci si presenta con le seguenti liste: Antonio Antonaci Sindaco, Galatinup , Patti Chiari per Galatina, Salute E Diritti e Alleanza Democratica Per Galatina e Galatina Altra.

Infine c'è il candidato sindaco Fabio Vergine col sostegno di Spazio aperto, Direzione Futuro, Prima Galatina , Movimento Regione Salento, Avanti Insieme, Esserci per Galatina, Io Amo Galatina, Focus, Noi Nuovi Orizzonti per l’Italia, Uniti Si Vince e Noi per Galatina.