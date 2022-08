Tante le notizie politiche di questo mercoledì 10 agosto di campagna elettorale.

Dopo settimane di indiscrezioni, Silvio Berlusconi conferma: si candiderà al Senato. Letta attacca la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e presenta Carlo Cottarelli, candidato di Pd e + Europa.

Matteo Salvini afferma che nucleare e ponte sullo Stretto saranno punti centrali del programma del centrodestra.

Intanto l'attivista sindacale Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, saranno candidati con Europa verde/Sinistra italiana.

Elezioni 2022: Silvio Berlusconi si candida al Senato. "Ho ricevuto pressioni da tanti. Se sarà Giorgia premier credo sarà all'altezza del compito"

Silvio Berlusconi scioglie le riserve e annuncia che si candiderà al Senato.

Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia. Non mi interessa la lotta sulla leadership, noi abbiamo detto che chi ha più voti proporrà il nome del premier. Se sarà Giorgia io credo che sarà all’altezza del compito. Non sono appassionato a questa competizione.

Elezioni 2022, Matteo Salvini: "Ponte sullo Stretto e nucleare priorità per la Lega"

“Stiamo lavorando per mettere in dettaglio due punti centrali del programma: l’energia e le infrastrutture. Nel primo caso aggiungere il nucleare alle fonti energetiche rinnovabili. Nel secondo dare il via alle tante infrastrutture bloccate da tempo, il Ponte sullo Stretto di Messina primo fra tutti”.

Sono parole del leader della Lega Matteo Salvini.

Elezioni 2022, Carlo Cottarelli sarà candidato di PD e + Europa. Enrico Letta: "Sarà una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale"

Carlo Cottarelli sarà candidato di Pd e +Europa alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre.

Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd e +Europa di essere candidato comune alle prossime elezioni.

Ha detto Carlo Cotteralli collegandosi alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Enrico Letta.

”Ringrazio Cottarelli – ha detto Letta - gli abbiamo proposto di candidarsi e di essere il punto di sintesi del lavoro fra Pd e Più Europa, è il miglior interprete dell'intesa che abbiamo fatto la settimana scorsa. Lavorare con lui è un privilegio. Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale”.

Letta poi attacca la vera rivale per il ruolo di primo partito, Giorgia Meloni:

Meloni cerca di riposizionarsi con certe dichiarazioni ma è compicato con punti di riferimento come la Polonia e Orban. Sta facendo interviste per rifarsi l'immagine, sta cercando di incipriarsi ma è complicato.

”Meloni abbia una faccia sola, non può dire una cosa agli elettori in Italia, cercando di riposizionarsi, ed esprimere un'altra idea quando va a parlare in Spagna agli elettori di Vox o in altri Paesi. Qualche mese fa era allineata su tutto con il presidente ungherese Orban”.

Elezioni 2022, Soumahoro e Ilaria Cucchi candidati con Verdi e Sinistra Italiana

Presentazione di candidature anche in casa Verdi e Sinistra Italiana.

L’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che ha condotto la battaglia per la verità sulla sua morte, saranno candidati con Europa Verde/Sinistra Italiana.

Lo hanno annunciato i leader, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Sono due personalità che saranno candidate nei collegi uninominali e saranno capilista nel proporzionale

ha commentato Bonelli.

Elezioni 2022, si cerca l'intesa tra Italia Viva e Azione al centro, in serata possibili sviluppi

Se gli italiani voteranno per me il primo obiettivo sarà cercare di tenere con la coalizione più riformista possibile Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Sono parole dette a Omnibus su La7 dal leader di Azione Carlo Calenda. Che continua:

Con Italia Viva stiamo lavorando a una lista unica con una chiara indicazione della leadership. Ci sono tutte le buone premesse per chiudere ma il diavolo è sempre nei dettagli. Un incontro con Matteo Renzi non è fissato, ci siamo visti nei scorsi giorni, ora stanno andando avanti gli staff a lavorare ma ci sentiamo. Sulle questioni di fondo però l’accordo è raggiunto e ora si discute su altre cose rilevanti.

La giornata di oggi, 10 agosto, dovrebbe essere quella che porta ad un'intesa che sembra essere più che probabile.

Elezioni 2022, Meloni: ”Governo politico ma non escludo tecnici in un Governo di centrodestra”

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega che se il centrodestra vincerà le elezioni ci sara ovviamente un governo politico ma non chiude alla presenza di tecnici.

Il nostro governo sarà ovviamente politico e porrà fine alla lunga stagione dei tecnici e dei premier che nessun italiano aveva mai votato. Questo non ci impedirà di avvalerci, se necessario, di competenze che non vengono dalla politica di partito. Ne parleremo a tempo debito con gli alleati ma naturalmente ho già in mente diversi nomi di personalità che potrebbero darci una mano ad attuare le nostre linee politiche.

Sono queste le sue parole.