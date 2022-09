Carlo Calenda è stato il protagonista della mattinata politica. Prima con una dichiarazione a Rtl 102,5 che non esclude un Governo anche di unità nazionale di buon senso con Giorgia Meloni e poi con un tweet nel quale sottolinea che votare questa destra equivale a creare le premesse per il caos.

Intanto Marta Fascina deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi attacca Mariastella Gelmini e Mara Carfagna che sono passate con Azione in disaccordo con la decisione di Forza Italia di non votare la fiducia al Governo Draghi. Vediamo tutte le notizie politiche della giornata.

Elezioni 2022, Carlo Calenda: ”Votare questa destra significa mettere le premesse per il caos in un momento pericolosissimo”

Carlo Calenda ha twittato:

Sono settimane che ripeto che la destra è talmente divisa che è impossibile immaginare un loro governo efficace e duraturo. Ieri a Cernobbio è stato evidente. Votare questa destra vuol dire mettere le premesse per il caos in un momento pericolosissimo.

In mattinata Calenda è stato ospite di Rtl 102,5 e ha parlato delle possibilità dopo le elezioni: ”Dopo il voto, non farò un'alleanza con il Pd, altrimenti l'avrei fatta prima, servirebbe un governo di larga coalizione che pacifichi l'Italia. Penso vada fatto un governo di unità nazionale con Pd, Lega e anche Meloni, se con un'agenda di buonsenso".

Calenda ha parlato anche di Giorgia Meloni e del fatto che la fiamma sia rimasta nel simbolo di Fratelli d'Italia:

Via la fiamma dal simbolo di FdI? Non penso che ci sia un rischio fascismo in Italia, ma è un problema di ingenuità, in Europa non la prendono a ridere. Il Cancelliere tedesco ha difficoltà a stringere la mano a chi ha nel simbolo un qualcosa che riporta al nazifascismo. Io credo che Meloni dovrebbe togliere la fiamma e lo dico per lei, in Europa quello è un problema grande, grande, grande.

Elezioni, sul caro bollette Calenda in attesa dell'incontro con gli altri leader

Calenda ha parlato anche del caro bollette che è il tema più importante in questa difficile situazione:

”Contro il caro bollette ho detto a tutti gli altri leader vediamoci e troviamo insieme una soluzione e chiediamo a Draghi un intervento, mi hanno dato tutti più o meno risposta, tranne Enrico Letta. Il problema però è che non si organizza. Meloni mi ha detto 'vediamoci oggi' ma poi non seguono mai i fatti. Io sono a disposizione, chi c'è c'è...

Per quel che mi riguarda va fatto il rigassificatore di Piombino, altrimenti questo inverno restiamo senza gas. Pericoloso poi quello che dice Meloni: rinegoziare il Pnrr non si può, bisogna essere molto attenti perché se diamo il fianco a tutti quelli che vogliono che la Bce smetta di aiutarci sarebbe un disastro. Penso che l'approccio che sta usando Meloni sia molto pericoloso”.

Elezioni 2022, Benedetto Della Vedova a Calenda: ”Io la Meloni la voglio battere nelle urne”

Benedetto Della Vedova segretario di + Europa e in alleanza con il Partito Democratico ha sottolineato in occasione della presentazione delle liste del suo partito che

io Meloni la voglio battere nelle urne, le prossime elezioni saranno una scelta tra un'Italia che resta tra i grandi Paesi europei e un'Italia alleata di Orban e Putin, ossia quella dove vanno al governo Meloni e Salvini.

Ad ogni modo "chi ha avuto ossessione per Fratoianni, dovrebbe averla decuplicata per Salvini e Meloni. Un liberale europeista "da qui al 25 settembre ha un solo obiettivo: convincere gli elettori italiani a votare una cosa alternativa a Salvini e Meloni”.

Della Vedova ha sottolineato anche che ”se vinciamo per quel che mi riguarda non si cambiano le politiche di Draghi e se possibile non si cambia nemmeno Mario Draghi. Nostro compito è tenere ancorata l'Italia ai valori europei, alle libertà civili ed economiche conquistate in questi anni”.

Elezioni 2022, Marta Fascina attacca Gelmini e Carfagna

Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi afferma in un’intervista a Libero:

Sono stata la prima firmataria, in questa legislatura, di una proposta di legge di revisione costituzionale finalizzata a impedire i cambi di casacca parlamentari. Chi è eletto sotto le insegne di un partito e poi, per ragioni più o meno comprensibili, decide di cambiare idea, deve avere il coraggio di dimettersi e di lasciare il Parlamento

A domanda specifica di Libero sulle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini che hanno lasciato Forza Italia e sono passate con Azione Fascina dichiara che

”hanno per anni ricevuto prebende e incarichi apicali nel partito e nelle istituzioni grazie al presidente Berlusconi e ciononostante, oltre all’incoerenza e al tradimento del patto elettorale, hanno manifestato anche una grave irriconoscenza umana e politica nei confronti di chi le ha politicamente create. Queste persone oggi sono candidate con partiti guidati da ex segretari del Pd o europarlamentari eletti sotto le insegne del Pd. Dunque ogni voto dato loro è un voto regalato alla sinistra”.

Elezioni 2022, Silvio Berlusconi a Mattino 5: ”Rivedere il Reddito di Cittadinanza”

Intanto Silvio Berlusconi leader di Forza Italia in mattinata è intervenuto a Mattino 5. Berlusconi ha detto che occorre rivedere il reddito di cittadinanza. "Un italiano su quattro vive in condizioni di povertà, il reddito di cittadinanza è un provvedimento doveroso da parte dello Stato. Ma nel modo in cui è stato formulato ha toccato molti giovani dando la possibilità di stare a casa sul divano a guardare la televisione. La nostra proposta è quella di detassare le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani".