Elezioni 2022, Giorgia Meloni agli alleati: ”No a promesse impossibili da mantenere”. Enrico Letta fa il punto sulle alleanze del Pd. Entrano in Azione con Calenda le ministre Gelmini e Carfagna. Tutte le ultime notizie nell'articolo.

Nella serata di venerdì 29 luglio hanno parlato i due leader dei principali partiti. Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) in un'intervista al Tg1 nella quale ha sottoloneato quasi come monito per gli alleati di non fare promesse impossibili da mantenere.

Enrico Letta invece è stato intervistato dal Tg5. Il numero uno del Partito Democratico ha evidenziato il fatto che la coalizione di centrodestra si è formata rapidamente semplicemente per il fatto che Forza Italia e Lega si sono consegnate a Fratelli d'Italia. Il centrosinistra sta elaborando la sua proposta ed è questione di giorni.

Vediamo tutte le notizie nel dettaglio con anche la conferenza stampa di Azione nella quale Carlo Calenda ha accolto ufficialmente nel partito Mariastella Gelmini e Mara Carfagna anche se non sono mancate le polemiche con il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Quella Forza Italia che Gelmini e Carfagna hanno lasciato da qualche giorno.

Elezioni 2022: Giorgia Meloni invita gli alleati "a non fare promesse impossibili da mantenere"

Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al Tg1 in cui si sono affrontati diversi temi. Dalla situazione economica del nostro paese che Meloni ha definito sinceramente complicata ma nella quale ritiene di avere le ricette giuste per il paese. Ovvero ”cercare di aiutare il più possibile chi vuole fare impresa, chi vuole lavorare, il sostegno all'economia reale”.

Interpellata sulle alleanze internazionali di un eventuale Governo a guida Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, Meloni si è così espressa:

Noi non facciamo calcoli elettorali. Noi ragioniamo sempre a difesa della nostra nazione e del nostro interesse nazionale. Lo abbiamo ampiamente dimostrato quando dall’opposizione del governo Draghi abbiamo di fatto sostenuto la politica estera del governo sul tema della crisi Ucraina. Fratelli d'Italia è il partito che più di tutti garantisce la collocazione atlantica dell’Italia.

Meloni ha anche fatto un appello agli alleati:

Non mi sembra che ci siano nodi particolarmente complicati o critici nella coalizione di centrodestra. Siamo tutti molto attenti alla situazione italiana. Il mio appello è che ci sia serietà, ci siano programmi snelli, efficaci e che non si facciano promesse che non si possono mantenere. Serve serietà, verità e responsabilità che Fratelli d'Italia e il centrodestra mostreranno di avere.

Elezioni 2022: Enrico Letta al Tg5, ”Per la coalizione serviranno ancora pochi giorni”

Negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni era intervistata dal Tg1, Enrico Letta rilasciava un'intervista al Tg5.

Il segretario del Partito Democratico ha detto che

Per noi ci vorrà un po' più di tempo che per il centrodestra. Il centrodestra è stato velocissimo perchè di fatto, Forza Italia e la Lega si sono consegnati a Meloni e non c'è stata partita. La discussione tra di noi è giusto che ci sia, durerà ancora pochi giorni.

Intanto è di oggi la notizia che saranno insieme al Pd, Articolo Uno e Psi.

Letta ha sottolinetao che "Renzi e Calenda restano interlocutori" e si sta parlando visto che la legge elettorale obbliga di fatto a effettuare delle alleanze elettorali.

Letta ha ribadito che darà vita ad una lista "Partito Democratico, Democratici e progressisti" che avrà il suo programma. Una volta definita questa situazione poi si effettueranno le alleanze. Letta sostiene che ci sia molto da dire agli elettori: "molti sono frastornati dall'idea di passare da Mario Draghi a Giorgia Meloni".

Letta ha sottolineato ancora una volta che le porte sono chiuse per un accordo col Movimento 5 Stelle che si è assunto una grave responsabilità insieme alla Lega e a Forza Italia nel fare cadere il Governo Draghi.

Si è anche detto preoccupato "se dietro la caduta del Governo Draghi ci fosse in qualche modo qualche influenza russa" ma la campagna elettorale va giocata su altri temi come ad esempio la lotta alla precarietà e l'ambiente che è al primo punto nell'agenda del leader dem.

Elezioni 2022: Carlo Calenda ha presentato Mariastella Gelmini e Mara Carfagna

Il segretario di Azione, Carlo Calenda, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini e il ministro per il Sud, Mara Carfagna, hanno tenuto una conferenza stampa comune per presentare l'adesione delle due esponenti di Governo uscite da Forza Italia al partito di Carlo Calenda.

Calenda ha sottolineato che questo è un "passaggio fondamentale e con la serietà e la forza delle nostre proposte

erediteremo l'Agenda Draghi e vinceremo le elezioni. Mara Carfagna e Mariastella Gelmini è la parte migliore di Forza Italia che se ne va, la parte più illuminata e attenta ai diritti.

"Prenderemo insieme - continua Calenda - nei prossimi giorni la decisione sulle alleanze. Decideremo insieme e qualunque decisione sarà una decisione che deve mettere l’interesse nazionale davanti a ogni altra considerazione".

Mariastella Gelmini ha parlato di scelta sofferta ma si è detta felice di questo nuovo percorso.

Io e Mara abbiamo avuto l’onore e l’onere di far parte del governo da Mario Draghi, il più rispettato degli italiani. Ho fatto questa scelta per rispetto di Draghi, del presidente della Repubblica e degli italiani, che sono stati messi in profonda difficoltà da questa decisione di Forza Italia.

E Mara Carfagna:

Fino al 20 luglio eravamo in un partito che aveva contribuito a far nascere un governo, quello Draghi che ha lavorato per famiglie e imprese. Fare cadere il governo è stata una scelta che ci ha costretti a lasciare Forza Italia.

Dopo una giornata di polemiche di Tajani anche con le ministre "hanno tradito gli elettori" in serata è arrivata una nuova stoccata del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani su Twitter questa volta all'indirizzo di Calenda: