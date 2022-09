Carlo Calenda, Matteo Renzi e l'unione tra Azione e Italia Viva aveva come obiettivo quello di fermare il centrodestra e consentire la prosecuzione di un Governo di larghe intese con ancora Mario Draghi premier. Obiettivo non andato a buon fine. Il centrodestra ha la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Ecco i commenti del leader della coalizione Carlo Calenda.

Elezioni Politiche 2022, Calenda: "Abbiamo messo una prima pietra importante"

In un incontro stampa e sui social Carlo Calenda ha spiegato:

Abbiamo messo una prima pietra importante. Partiamo da basi solide e ora avvieremo un cantiere per diventare il grande polo del buon governo, del pragmatismo e della serietà.

"L’obiettivo - dice Calenda - di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il Presidente del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni".

Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noi faremo un’opposizione dura ma costruttiva.

"In meno di due mesi abbiamo costruito una casa per i liberali, i riformisti e i popolari. Una casa per gli italiani che non vogliono un paese fondato sui sussidi e le regalie ma che vogliono rimanere a testa alta tra i grandi paesi europei, saldamente ancorati all’Occidente e ai suoi valori".

"Nei prossimi mesi - spiega Calenda - si consolideranno tre schieramenti: la destra al Governo; una sinistra sempre più populista che nascerà dalla risaldatura tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e il nostro che dovremo costruire, un polo riformista. Abbiamo il compito di dare una rappresentanza stabile e organizzata all’Italia che cerca una politica seria. Con quasi l’8% dei consensi partiamo da solide basi".

"Avvieremo subito un cantiere affinché questo processo sia ampio e partecipato".

Elezioni Politiche 2022, Calenda: "Il paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo"

"Il Paese - continua Calenda - ha votato al 70% partiti che non hanno votato per niente o parzialmente la fiducia a Draghi, che hanno preso posizione contro le infrastrutture. Il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo".

In democrazia l'elettore è il re e le scelte sono insindacabili ma riteniamo che sia un rischio mortale un sistema che porta i cittadini a votare con una democrazia da “grande fratello”, un sistema che premia chi promette di più e urla di più. Qui c'è la guerra, c'è l'inflazione, c'è l'energia a costi proibitivi.

La nostra battaglia sarà contro questo modo di fare politica, sarà una strada lunga ma che è necessario fare.

"Nelle prossime settimane ci affronteremo sul merito, se ci sarà da fare qualcosa di corretto come ad esempio votare sui rigassificatori ci saremo col Governo. Ma noi siamo da un'altra parte rispetto al Governo".

Elezioni Politiche 2022, Calenda: "Il risultato disastroso del Pd è dovuto a una non chiarezza della linea"

Ad un giornalista che gli ha chiesto di commentare il risultato nel suo collegio uninominale in cui si sono scontrati Calenda stesso ed Emma Bonino con la vittoria finale della candidata del centrodestra e la sconfitta degli ex alleati, Calenda ha commentato così:

Per prima volta nella storia il Pd non ha neanche dichiarato cosa voleva fare con i voti presi. Io faccio politica non contro, io credo che il risultato disastroso del Pd sia frutto di questa non chiarezza. Noi non possiamo pensare che possiamo andare avanti così. Occorre offrire una prospettiva al Paese.

Elezioni Politiche 2022, il commmento di Silvio Berlusconi: "Forza Italia decisiva"

Silvio Berlusconi ha commentato in maniera molto veloce l'esito elettorale con un breve post sui social:

Forza Italia si conferma decisiva per il successo del centrodestra - scrive - ed è determinante per la formazione del prossimo governo. Ancora una volta, ho messo il mio impegno al servizio dell’Italia, del Paese che amo. Vi ringrazio per la fiducia.

La presidente del Senato di Forza Italia Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata eletta in Basilicata. Ecco il suo commento su Twitter. Così si è espressa la seconda carica dello Stato.

L’Italia ha scelto il Centrodestra. È una vittoria straordinaria, con cui Forza Italia si conferma ancora una volta determinante. Un grazie speciale ai Lucani che hanno creduto in me. La Basilicata mi ha accolto con affetto e io non lo dimenticherò.

Elezioni Politiche 2022, Di Maio: "Abbiamo perso"

Tra gli sconfitti di questo turno elettorale c'è Luigi Di Maio. Impegno Civico non sarà in Parlamento.

“Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli italiani - scrive Di Maio sui suoi social - non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione".