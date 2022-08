Naturalmente non può che essere l'emergenza economica con il costo del gas che schizza sempre più alle stelle al centro della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Se nei giorni scorsi Carlo Calenda aveva anche ipotizzato uno stop da parte di tutti alla campagna elettorale per essere tutti compatti al fianco del governo in carica di Mario Draghi per potere intervenire, oggi è Matteo Salvini da Napoli a intervenire in maniera decisa sul tema.

E invitando il Governo in carica, quello di Mario Draghi, a fare tutto quanto è possibile. Ecco le notizie politiche della giornata. Il prezzo del gas ha toccato un nuovo record: 321 euro al megawattora.

E l'esecutivo sta studiando un nuovo decreto Aiuti. "Se Draghi porta in Cdm o in Parlamento un provvedimento da miliardi, il voto della Lega è assicurato", spiega Salvini.

Elezioni Politiche 2022, emergenza costo del gas al centro del dibattito politico

Matteo Salvini in un incontro elettorale a Napoli non ha fatto giri di parole:

”Adesso – dice il leader della Lega - tutti si accorgono che settembre e ottobre rischiano di essere devastanti per le famiglie e per le imprese. Se Draghi porta in Consiglio dei Ministri o in Parlamento anche la prossima settimana un provvedimento da miliardi, da decine di miliardi per sostenere famiglie e imprese il voto della Lega è assicurato. Noi avevamo chiesto tempo fa anche uno scostamento di bilancio ma ci è stato detto di no”.

Salvini poi fa anche ipotesi in vista del futuro:

Se il prezzo non scende – spiega il leader della Lega - il prossimo Governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese. Credo che occorra dire agli italiani la verità e non fare silenzio su temi così importanti. Noi che non abbiamo nemmeno reattori nucleari operativi a differenza di altri paesi, siamo a forte rischio se non si interviene il rischio di decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no è assolutamente concreto.

Elezioni Politiche 2022, l'analisi di Matteo Salvini: ”Su questa emergenza servono almeno 30 miliardi”

Matteo Salvini ha anche ipotizzato cifre dello stanziamento del Governo:

”Io penso che un piano di emergenza nazionale luce e gas sia fondamentale – dice Salvini – ci sono case private e imprese ma non vanno dimenticate case di riposo, scuole materne, uffici pubblici. Come stima parliamo di non meno di 30 miliardi. Però già so che se Salvini dice non meno di 30 miliardi qualcuno a sinistra dirà, è la solita sparata di Salvini".

Sono in contatto costante con rappresentanti di Comuni, Regioni, Governo e istituzioni sul tema energia. Ricordo che è stata la Lega che aveva sollevato per prima questa tematica già diversi mesi fa parlando del caro bollette come 'emergenza nazionale.

Elezioni Politiche 2022, energia, Berlusconi: "Si rischia il disastro, il governo sta predisponendo un decreto"

Anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, parla del tema energia e bollette:

Io ho chiesto per primo al governo di intervenire e ho notizia che si sta predisponendo un decreto.

Sul caro bollette, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, si è espresso in questi termini presentando i candidati alle Politiche nella Regione Lombardia del suo partito.

"Il costo dell'energia è un tema essenziale per una regione ricca di imprese come la nostra (riferendosi alla Lombardia, ndr). Si rischia un disastro per le famiglie e per le imprese", ha aggiunto Berlusconi.

E' necessaria un’iniziativa comune europea per contrattare i prezzi del gas, ma bisogna anche – ha aggiunto Berlusconi – dare immediatamente il via a tutti gli interventi strutturali che la sinistra ha bloccato per anni, e cioè ai rigassificatori, ai termovalorizzatori, alle trivellazioni, alle energie rinnovabili e soprattutto alla ricerca per il nucleare pulito. Non possiamo più perdere letteralmente neppure un giorno.

Intanto si apprende dalla ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti che la prossima settimana ci sarà un Consiglio dei ministri ed è molto probabile che si possa trattare di questi temi.

Elezioni Politiche 2022, le posizioni di Calenda (Azione, Terzo Polo)

Torno a ripetere. Le imprese non riaprono. Il Governo è in carica per affari correnti. Senza rigassificatore a Piombino rischiamo il razionamento. Avete lodato lo spirito repubblicano del discorso di Draghi ma non riuscite a fermarvi un giorno per prendere un impegno insieme su energia?

Queste sono le parole del leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.

Elezioni Politiche 2022, la posizione di Verdi-Sinistra Italiana. Fratoianni: ”Ben svegliati su bollette”

“Finalmente anche tutti gli altri politici parlano di energia e costo delle bollette – spiega Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-. Mi verrebbe da dire: Buongiorno e ben svegliati! Se ne accorgono ora dell’emergenza che sta mettendo in ginocchio milioni di famiglie. Noi lo denunciamo dal settembre di un anno fa, dai primi aumenti delle bollette".