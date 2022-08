Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha tenuto due discorsi. Prima ha partecipato al meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione e successivamente ad Ancona, in quelle Marche guidate da Francesco Acquaroli e Fratelli d'Italia, ha aperto la campagna elettorale in vista delle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022. Meloni ha parlato sostanzialmente da leader in pectore del centrodestra e da leader del partito principale italiano come sottolineato da ogni sondaggio. Ecco le sue parole.

Elezioni 2022, Meloni ha aperto la campagna elettorale di Fratelli d'Italia da Ancona

Giorgia Meloni ha aperto la campagna elettorale di Fratelli d'Italia da Ancona insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Ovviamente Meloni è stata accolta da applausi e dal coro "Giorgia, Giorgia” in una piazza gremita di persone.

Meloni ha sottolineato di essere pronta per andare al Governo:

Non ci facciamo intimorire e non ci faremo ricattare. Penso di potere guidare un Governo di questo tipo, un governo di persone che non hanno padroni.

Elezioni 2022, l'attacco di Giorgia Meloni agli avversari: ”Loro trascorrono le giornate a demonizzare l'avversario”

Giorgia Meloni ad Ancona e anche sui social ha sottolineato che

mentre noi parliamo di idee e programmi, loro trascorrono le giornate nel tentativo disperato di demonizzare l’avversario. Ora se ne accorgono anche nella base Pd. Quando la smetteranno di fuggire e di ripararsi dietro questa strategia, ci troveranno pronti a confrontarci seriamente sulle proposte per risollevare l'Italia. Sempre che il Pd ne abbia qualcuna oltre patrimoniali o cittadinanza facile.

E sul confronto social con Enrico Letta sulle devianze:

"Figuratevi se io, che obesa sono stata e sono stata anche bullizzata per questo da ragazzina, posso considerare che l'obeso è un deviato. Voglio cercare di aiutare chi ha dei disturbi del comportamento alimentare ad affrontare questa materia".

Elezioni 2022, la polemica sul video dello stupro, Meloni: ”Falso che si riconoscesse la vittima”

Giorgia Meloni ha anche parlato di quello che è diventato uno dei fatti del giorno e sulla polemica politica scaturita dal fatto che abbia pubblicato sui suoi social un video ripreso da quotidiani per parlare dell'emergenza sicurezza:

”No, è falso – sostiene Meloni - che nel video dello stupro di Piacenza, pubblicato da diversi grandi quotidiani e da me ripreso, si riconoscesse la vittima. Era completamente oscurato, per questo l’ho diffuso, l’ho fatto per denunciare l’emergenza sicurezza che vivono da tempo le nostre città".

Ed è incredibile che si parli del video pubblicato "anche dalla Meloni" omettendo il fatto che io l'ho ripreso da un quotidiano, che insieme ad altri lo aveva pubblicato. Si vuole tentare di dire che io sono stata la fonte, ed è ovviamente una vergognosa menzogna. Io sono solo una dei tanti che ha commentato un fatto raccontato da altri. Rabbrividisco davanti al cinismo della sinistra, disposta a diffondere menzogne e a lucrare anche sulla sofferenza di una donna violentata. Donna alla quale ribadisco la mia solidarietà, quella solidarietà che la sinistra non ha voluto esprimere.

"Una sinistra incapace di provare empatia per la vittima se lo stupratore è un clandestino sbarcato illegalmente. Sciacalli che hanno pubblicato le immagini di bambini morti riversi sulla spiaggia, che hanno diffuso il video di un uomo ucciso brutalmente senza filtri, e senza farsi scrupoli".

"Questa gente - chiude Meloni - ha dimostrato di essere disposta a tutto per non perdere il potere che controlla. Ci aspetta una pessima campagna elettorale, purtroppo. Ma non ci faremo intimidire, statene certi”.

Elezioni 2022, Meloni: "Rivedere parti del PNRR”

"Sono stata molto redarguita – ha detto Meloni ad Ancona - per aver detto che secondo me bisognerebbe rivedere parti del PNRR con la Commissione europea. Poi arriva Paolo Gentiloni, commissario europeo, e dice che nelle norme istitutive del Next generation Eu è previsto che di fronte a casi eccezionali si possano rivedere le priorità.

Credo che delle priorità che sono state immaginate prima della guerra in Ucraina oggi non possano che essere ripensate in base a quelle che sono le priorità dopo la guerra in Ucraina, tipo l'approvvigionamento energetico, perchè il PNRR investe sull'energia il 5 per cento.

Elezioni 2022, Meloni: ”Pronti a occuparci di immigrazione illegale”

"Siamo pronti -ha detto Meloni - a gestire il fenomeno dell'immigrazione illegale. Il tema dei profughi e quello degli immigrati sono due materie completamente diverse, ha sottolineato Meloni.

Sulle priorità: ”Io credo che la sfida sia liberare le energie. Questa Nazione non deve disturbare chi vuole lavorare, chi vuole produrre, le aziende e i professionisti".

Elezioni Politiche 2022, Meloni: "Non vogliamo uscire dall'Unione Euripea ma occorre affrontare la realtà per quella che è"

"Ci dicevano che la Meloni e quelli di Fratelli d'Italia vogliono fare tutto da soli. Abbiamo il problema del gas e dell'aumento dei prezzi dell'energia. L'Europa che si è occupata di tutto, compreso di come si cucinano gli insetti, non ha ritenuto di studiare una strategia di approvvigionamento energetica seria. Ciò non vuol dire che si vuole uscire dall'Unione Europea, ma bisogna affrontare la realtà per quella che è, perché non mi interessa come si cucinano gli insetti ma come si accende la luce".