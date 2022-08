Presentazione ufficiale in Lombardia delle Liste del Terzo Polo "L'Italia sul Serio" che riunisce Azione e Italia Viva. In Lombardia il Terzo Polo punta su Matteo Renzi leader di Italia Viva e sulla ministra Mariastella Gelmini che ha lasciato nelle settimane scorse Forza Italia per passare ad Azione di Carlo Calenda.

Matteo Renzi ha spiegato come in Lombardia l'aspettativa è quella di fare un risultato "migliore di quello nazionale". Sempre per il Senato in Lombardia nel proporzionale la capolista è Giusy Versace, deputata che ha lasciato Forza Italia. All'uninominale al Senato è candidato a Milano Ivan Scalfarotto. Ecco le parole di Matteo Renzi alla presentazione delle liste.

Nessuno di noi tira per la giacchetta Mario Draghi - ha detto Renzi - ma qua ci sono ministri e parlamentari che hanno sostenuto con forza il suo governo e se si creassero le condizioni lo sosterremmo anche oggi.

In serata a Quarta Repubblica su Rete 4 ha sottolineato anche che abolire i jet privati come proposto da Verdi e Sinistra Italia è "idiozia filosovietica" e che il "Pd perderà le elezioni e si aprirà inevitabilmente il congresso”.

Elezioni 2022, Matteo Renzi: ”Nessuno tira Draghi per la giacchetta”

Matteo Renzi a chi gli chiede come mai il Terzo Polo basa la sua campagna elettorale sul ritorno di Mario Draghi a Palazzo Chigi risponde in questo modo:

”Nessuno di noi tira per la giacchetta Mario Draghi. Noi abbiamo sostenuto Draghi, se si creassero le condizioni lo sosterremo ancora oggi. Tra Draghi e Meloni da chi vi sentite rappresentati meglio quando si parla di inflazione a Bruxelles?

Oggi chi ha votato Forza Italia può votare un partito che lascia a Giorgia Meloni la leadership della destra? La destra europeista, popolare, europea può essere rappresentata da Giorgia Meloni? Secondo me no. Se la Meloni va al governo noi siamo all'opposizione se ci va Draghi siamo in maggioranza.

"Il nostro obiettivo è avere un risultato che ci permetta di non avere Giorgia Meloni presidente del Consiglio ma Mario Draghi – ha aggiunto – e penso che riusciremo a ottenerlo. Da qui al 2024 vogliamo costruire una grande casa comune per tutti gli europeisti del nostro Paese”.

Elezioni Politiche 2022, Renzi: ”Serve il confronto a 4 in tv tra tutti i leader”

Matteo Renzi è tornato anche su un tema che nelle settimane scorso aveva suscitato molte polemiche ovvero il dibattito tv tra i leader. Dopo che AGCOM ha bloccato quello previsto a Porta a Porta il 22 settembre tra i soli Enrico Letta e Giorgia Meloni.

Renzi ha sottolineato che Letta, Conte, Calenda e Meloni devono confrontarsi in modo esplicito davanti alla gente. Dire no a un confronto a 4 non è possibile. Lo vuole la democrazia”.

Elezioni Politiche 2022, Renzi: ”Dal via della campagna elettorale Enrico Letta non ne ha azzeccata una”

Matteo Renzi quasi ogni giorno mette nel mirino Enrico Letta, leader del Partito Democratico. La gestione di Letta e del Pd di queste settimane è fortemente criticata dal leader di Italia Viva.

Renzi parte da una proposta di Verdi e Sinistra Italiana, alleati di Enrico Letta e del Partito Democratico:

”Per l’ambiente non serve abolire il jet privato, servono il nucleare e gli impianti per tirare su l’energia. Vedere il Pd nelle mani dei populisti di sinistra mi dispiace”. La proposta di abolire i jet privati? “Una idiozia così non la sento dai tempi dei navigator di Di Maio. Si mette un seme per una svolta filosovietica e per abolire la proprietà privata. Allora tra un po' si vorrà rinunciare anche alle auto private e torneremo al calesse?”.

È imbarazzante come Letta dal via della campagna elettorale le abbia sbagliate tutte. Non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio.

"Sono molto dispiaciuto per il Pd, partito del quale sono stato segretario. Se ti allei con Fratoianni, con chi ha fatto cadere Draghi, io non sono d’accordo o fai l’agenda Draghi o fai l’agenda Fratoianni. La prima è la credibilità del Paese, la seconda è la quintessenza della demagogia”.

In serata ospite a Quarta Repubblica su Rete 4 ha rincarato la dose:

"C’è una sinistra che con me guardava a Obama e Blair, ho portato il Pd su posizioni riformiste e oltre il 40%, oggi c'è una storia che è totalmente diversa. Perderanno le elezioni e dal 26 settembre lavoreranno a fare il nuovo congresso. Tutto il gruppo dirigente del Pd sta dicendo “stai sereno” a Letta, ma loro “a cattivo”, non come me”.

Elezioni Politiche 2022, Renzi: ”Contro la cultura del No a tutto”

”Insieme a Carlo Calenda – scrive Renzi sui social network - pensiamo che la questione energetica sia LA questione che più sta impattando sulla vita delle famiglie e delle imprese. Potrei tornare al 2016 ma guardiamo al futuro, bisogna dire SI agli impianti, necessari. Lo dicevamo ieri in Salento per il TAP o in Basilicata per Tempa Rossa o a Ravenna per le trivelle. Lo diciamo oggi a Piombino".

"E per questo stiamo organizzando una iniziativa speciale: mercoledì 7 settembre ci collegheremo tutti insieme da varie zone d’Italia contro la cultura del NO a Tutto. Per noi fare campagna elettorale significa avanzare proposte precise e serie. E avere il coraggio di difenderle contro chi vive di sondaggi e populismo”.