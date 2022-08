La dichiarazione è del vicepresidente russo Dmitri Medvedev che sottolinea su Telegram:

”Alle urne vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità. I voti degli elettori sono una potente leva di influenza".

E ovviamente in un contesto come quello italiano già acceso tra i partiti, in vista delle elezioni di domenica 25 settembre, queste parole sono state una vera e propria miccia.

L’ex presidente russo aveva già espresso esultanza ad esempio per la caduta del governo Draghi. Questa volta, sottolinea che ”i voti degli elettori sono una potente leva di influenza”.

Elezioni 2022, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: ”Ingerenze russe preoccupanti”

Il ministro degli Esteri italiano nonchè esponente di Impegno civico Luigi Di Maio ha subito sottolineato la gravità delle dichiarazioni di Medvedev. Ecco le sue parole:

"È davvero preoccupante l'ingerenza del governo russo nelle elezioni italiane. Un esponente russo, Medvedev, interviene nuovamente a gamba tesa su questioni di politica interna, questa volta dando anche un'indicazione di voto. Le forze politiche italiane prendano le distanze in maniera netta, senza alcuna timidezza, dalla propaganda russa. Noi stiamo lavorando per diversificare le fonti di approvvigionamento del gas, perché non si può dipendere da chi, con i soldi degli italiani, finanzia la guerra sanguinosa in Ucraina. Per questo serve anche un tetto massimo in Ue al prezzo del gas".

Elezioni 2022, anche il Partito Democratico va all'attacco. Letta: "Salvini rompa l'accordo col partito di Putin"

La Russia vuole cambiare la politica estera italiana che è stata molto netta col Governo Draghi. Noi chiediamo che tutti i partiti dicano no a queste ingerenze. In particolare la Lega ha un accordo firmato nel 2017 con Russia Unita, il partito di Putin. Questo accordo deve essere disdettato, se non lo fanno è gravissimo per la sovranità del nostro paese.

Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta al Tg1.

"Medvedev, il falco del regime russo tifoso dei massacri in Ucraina, entra nella campagna elettorale italiana, invitando gli elettori a punire nelle urne il governo. Grave fatto di ingerenza, tutti ne prendano le distanze, iniziando da una destra sempre più ambigua sul tema".

Dice Enrico Borghi della Segreteria nazionale del Pd.

E un esponente Pd di lungo corso come Piero Fassino, rincara la dose:

Per chi avesse ancora dubbi sulla determinazione russa ad interferire nella nostra vita democratica non serve leggere i retroscena, basta aprire i social e leggere le dichiarazioni di Medvedev, n.2 di Mosca. I tanti amici di Putin candidati in Parlamento cosa hanno da dire?".

Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera è candidato del Pd nel collegio Veneto 1.

Elezioni 2022, Calenda: ”La Russia e Medvedev il 25 settembre avranno un'amara sorpresa”

"La Russia e Medvedev il 25 settembre avranno un'amara sorpresa. Ci impegneremo a sconfiggere i loro "amici" Conte, Berlusconi e Salvini...". Sono le poche righe scritte dal leader di Azione Carlo Calenda.

Tanti in Azione attaccano:

"Le parole di Medvedev dicono che gli uomini al potere in Russia, oltre ad essersi macchiati dell'aggressione all'Ucraina, stanno perdendo pure il lume della ragione tentando di condizionare il voto in Italia. Gli italiani però conoscono gli amici della Russia e sapranno reagire nelle urne per difendere il loro Paese".

Così scrive in una nota Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, esponente di Azione.

E anche Mara Carfagna, altra esponente di Azione:

”Medvedev dovrebbe anche spiegare a quali Paesi europei si riferisce, visto che il solo che sta per andare al voto è l'Italia, e per chi dovrebbero votare gli italiani 'per punire il governo': forse per i partiti che lo hanno fatto cadere?".

Così su Twitter la ministra per il Sud Mara Carfagna, che lancia l'hashtag #PerChiVotaMedvedev?

Elezioni 2022, le risposte di Matteo Salvini (Lega) e Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle)

Matteo Salvini leader della Lega in collegamento col Tg4 ha parlato della questione: "I problemi degli italiani non sono i tweet di Letta o di un russo. Votano gli italiani, non i russi o i cinesi".

Ed è arrivata anche la risposta del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: