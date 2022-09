”Pronti a risollevare l'Italia”. E' questo il titolo del programma elettorale di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Con questo approfondimento sul programma elettorale del partito di Giorgia Meloni inizia una nuova serie di articoli di Trend-online che andranno ad analizzare il programma elettorale di tutti i principali partiti che si presentano alle elezioni politiche.

Sono 25 i punti programmatici indicati nel programma di Fratelli d'Italia. Vediamo le parti più importanti.

Elezioni 2022, il programma di Fratelli d'Italia: sostegno alla natalità e alla famiglia

Primo dei 25 punti del programma è il Sostegno alla Natalità e alla Famiglia. Fratelli d'Italia ha come obiettivo una progressiva introduzione del quoziente familiare, cioè di un sistema di tassazione che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare e un aumento degli importi per l’assegno unico e universale.

Promozione di nidi aziendali, asili nido condominiali e familiari. E ancora destinare maggiori risorse al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie di lavoratori precari.

Secondo punto è un efficiente utilizzo delle risorse del PNRR. Fratelli d'Italia propone un punto che è stato molto dibattuto in queste settimane:

Mirato aggiornamento del Pnrr alla luce della crisi scaturita dal conflitto in Ucraina e dall’aumento dei prezzi delle materie prime, proponendo alla Commissione di operare modifiche specifiche per destinare maggiori risorse all’approvvigionamento e alla sicurezza energetici, liberare l’Italia e l’Europa dalla dipendenza dal gas russo, e mettere al riparo la popolazione e il tessuto produttivo da razionamenti e aumenti dei prezzi.

Elezioni 2022, per Fratelli d'Italia fisco più equo e difesa del potere d'acquisto degli italiani

Il capitolo 3 è intitolato ”Fisco più equo e difesa del potere d’acquisto degli italiani”. Per il partito di Giorgia Meloni occorre

ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all’insegna dell’equità: riforma dell’Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare; estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro di fatturato; introduzione della flat tax sull’incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di un ulteriore ampliamento per famiglie e imprese; progressiva eliminazione dell’Irap e razionalizzazione dei micro-tributi. Cedolare secca al 21% anche per l’affitto degli immobili commerciali in zone svantaggiate e degradate. Innalzamento del limite all’uso del denaro contante, allineandolo alla media dell’Unione europea. Basta con la miope politica dei bonus, da sostituire con misure stabili e durature.

Punto 4 ”Sostenere il sistema imprenditoriale italiano” ovvero sostenere chi fa impresa e crea ricchezza e posti di lavoro in Italia.

Razionalizzare il sistema degli incentivi alle imprese che oggi consta di oltre 1.400 interventi agevolativi nazionali e regionali. Favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.

In quest'ottica, punto 5, anche, promozione del marchio Made in Italy, uno dei più conosciuti e amati al mondo, e dell’eccellenza italiana in campo culturale, enogastronomico, del design, dell’architettura, del lusso, dell’imprenditoria, anche "attraverso una certificazione governativa che valorizzi i prodotti italiani, sul genere del marchio Doc". Contrasto reale all’Italian sounding e ad ogni forma di falsificazione dei prodotti. Istituzione del “Liceo del Made in Italy”.

Elezioni 2022, il programma di Fratelli d'Italia: ”Ridurre le tasse sul lavoro”

Fratelli d'Italia intitola il capitolo 6 ”Sostenere la dignità del lavoro”. Le proposte: ridurre le tasse sul lavoro attraverso il taglio strutturale del cuneo fiscale e contributivo, a vantaggio di lavoratori e imprese. Razionalizzazione delle decine di diverse tipologie di agevolazioni di incentivo alle assunzioni attualmente esistenti e accorpamento delle stesse in poche efficaci misure. Già nell’immediato, introduzione di una super deduzione del costo del lavoro per le imprese che incrementano l’occupazione rispetto agli anni precedenti. Lotta all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale.

Punto 7 definito ”Largo ai giovani”: programmare investimenti sugli impianti sportivi di nuova generazione, per ogni disciplina. Aree attrezzate per fare sport nei parchi in tutti i Comuni italiani. "Lotta senza quartiere ai trafficanti e agli spacciatori di sostanze stupefacenti. Campagna di informazione e prevenzione sul consumo di alcol e droghe e sulle malattie sessualmente trasmissibili".

Allacciato a questo il punto 8: rilanciare la scuola, l’università e la ricerca. "Rimettere il merito al centro del sistema scolastico e universitario, per alunni e corpo docente. Contrasto alla dispersione scolastica. Valorizzare la professione del docente: contrasto al precariato storico e alla discontinuità didattica; aggiornamento continuo per gli insegnanti; progressivo allineamento degli stipendi del corpo docente alla media europea".

Elezioni 2022, il programma di Fratelli d'Italia: "Uno stato sociale che non dimentica nessuno"

Punto 9 ”Per un vero Stato sociale che non dimentichi nessuno”. Fratelli d'Italia è per

costruire un modello di ammortizzatori sociali universale per tutti i lavoratori: istituire una indennità di disoccupazione per gli autonomi che segua le stesse regole dell’indennità prevista per il lavoro dipendente; potenziare l’Iscro e ampliarne la platea dei beneficiari. Abolire il Reddito di cittadinanza per introdurre un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, effettivamente fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili: disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico. Per chi è in grado di lavorare, percorsi di formazione e potenziamento delle politiche attive del lavoro. Innalzamento delle pensioni minime e sociali.

Punto 10 Diritto a vecchiaia serena: ”Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso facilitato alla pensione, favorendo al contempo il ricambio generazionale. Rinnovo della misura “Opzione donna”. Un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime contributivo".

Punto 11 ”Una sanità al servizio della persona”.

"Superare lo stallo della pandemia: ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening. Abbattimento dei tempi delle liste di attesa. Nessuna reintroduzione del green pass e possibilità di screening negli ambienti a rischio, a tutela dei soggetti fragili. Istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione medica ed economica della pandemia da Covid-19 nonché sulle reazioni avverse da vaccino".

Punto 12 ”A difesa della libertà e della dignità di ognuno”: "contrasto ad ogni forma di discriminazione, promozione e sostegno di percorsi di emancipazione dagli stereotipi culturali che vedono la donna in condizione di subalternità. Tutelare la vita umana fin dal suo inizio. Contrasto a ogni discriminazione basata sulle scelte sessuali e sentimentali delle persone, mantenimento della legge sulle unioni civili, ribadendo al contempo il divieto di adozioni omogenitoriali e la lotta ad ogni forma di maternità surrogata, nell’interesse supremo del minore".

Elezioni 2022, per Fratelli d'Italia centrale la promozione della cultura

Fratelli d'Italia inserisce al punto 13 la promozione della cultura italiana attraverso la valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici, archeologici, etnoantropologici, archivistici e bibliografici. E ancora punto 14 valorizzazione e promozione di un’offerta turistica diversificata e dare vita ad una campagna innovativa per promuovere maggiormente la bellezza italiana nel mondo.

Punto 15 ”Agroalimentare pilastro del sistema Italia”: rilanciare la produzione e la qualità dell’agroalimentare, della pesca e degli allevamenti di qualità italiani. Contrasto all’introduzione di ogni strumento di classificazione dei prodotti pregiudizievole per l’agroalimentare italiano (Nutriscore).

Punto 16: a difesa dell’ambiente e della natura. Aggiornare e rendere operativo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Combattere la siccità e l’inquinamento delle nostre acque e, al contempo, ripulire fiumi e laghi.

Elezioni Politiche 2022, Fratelli d'Italia: ”Energia pulita, sicura e a costi sostenibili”

Punto 17 su energia. Fratelli d'Italia sull'emergenza bollette propone la sua ricetta:

Immediata costituzione di un’unità di crisi su energia e caro bollette. Contrasto alle speculazioni finanziarie sui costi delle materie prime e istituzione di un tetto europeo al prezzo del gas per contenere l’importo delle bollette energetiche.

"Svincolare il prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas attraverso una modifica normativa del funzionamento della Borsa unica nazionale dell’energia e del Prezzo unico nazionale. Totale trasparenza sui prezzi dell’energia, disaggregandoli per tipologia produttiva, attraverso una immediata riforma del Gestore Mercati Energetici. Sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise. Sostegno a famiglie e imprese contro il caro bollette, con meccanismi di credito d’imposta e interventi diretti mirati, anche utilizzando le risorse derivanti da tassazione degli extra profitti delle società energetiche.

E ancora:

Diversificazione delle fonti energetiche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche, come i rigassificatori, e sfruttamento delle risorse presenti sul nostro territorio a partire dai giacimenti di gas: riattivazione e ammodernamento degli impianti già esistenti e realizzazione di nuovi per la produzione di energia da fonti pulite e sicure. Investire nella ricerca sul nucleare di ultima generazione.

Punto 18: ripartire da investimenti e infrastrutture. "Nuovo impulso e rilancio degli investimenti in infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Rendere l’Italia competitiva con gli altri Stati europei attraverso l’ammodernamento della rete infrastrutturale e la realizzazione delle grandi opere. Potenziamento della rete dell’alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicilia e dall’Adriatico al Tirreno".

Punto 19 trasporti più veloci: "maggiore slancio all’ammodernamento di treni, ferrovie e stazioni".

Punto 20 del programma: ”Sud opportunità di crescita per l’Italia”

Rendere il Mezzogiorno protagonista della transizione energetica ed ecologica. Invertire la tendenza dello spopolamento del Sud con misure ad hoc e incentivi alla residenzialità, sfruttando anche le opportunità offerte dal lavoro a distanza.

Elezioni 2022, le proposte di Fratelli d'Italia su immigrazione e sicurezza

”Fermare l’immigrazione illegale e restituire sicurezza ai cittadini” è il titolo del punto 21 del programma di Fratelli d'Italia. ”Lotta senza tregua a tutte le mafie, al terrorismo e alla corruzione.

"Adeguamento dell’organico, delle dotazioni e della tutela legale di Forze dell’ordine e di polizia, Vigili del Fuoco, Polizia locale e Forze armate per il controllo del territorio. Contrasto al fenomeno delle baby gang e alla microcriminalità”

Difesa dei confini nazionali ed europei come previsto dal Trattato di Schengen e richiesto dall’Ue, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del Nord Africa, la tratta degli esseri umani.

Sulla giustizia il punto 22 ”Una giustizia giusta e celere per cittadini e imprese”

Riforma della giustizia e dell’ordinamento giudiziario: separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, con concorsi distinti e impossibilità di passaggio di funzioni. Stop alle porte girevoli tra magistratura e politica.

E ancora punto 23 ”Diamo Credito a famiglie e imprese”. Facilitazione dell’accesso al credito per famiglie e imprese.

Elezioni 2022, la posizione di Fratelli d'Italia su riforme istituzionali e politica estera

Punto 24 per Fratelli d'Italia ”Presidenzialismo, stabilità di governo e Stato efficiente”.

Riforma presidenziale dello Stato, al fine di assicurare la stabilità governativa e un rapporto diretto tra cittadini e chi guida il governo. Attuazione virtuosa di federalismo fiscale e autonomie.

Punto 25 su politica estera incentrata "sulla tutela dell’interesse nazionale e sulla difesa della Patria. Pieno rispetto delle nostre alleanze internazionali, anche adeguando gli stanziamenti per la Difesa ai parametri concordati in sede di Alleanza Atlantica. Al fianco dei nostri alleati internazionali nel sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione della Federazione Russa. Rilanciare il sistema di integrazione europea, per un’Europa delle Patrie, fondata sull’interesse dei popoli”.