”Dalla parte giusta”. Cuore e coraggio per l'Italia di domani. Questo è il titolo del programma elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Il capo politico è Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle corre in solitaria, la lista non è in alleanza con nessun'altra forza politica. Vediamo i punti salienti del programma elettorale del Movimento 5 Stelle.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Movimento 5 Stelle: le proposte per un fisco semplice e più leggero

Dalla parte dei cittadini è il primo punto programmatico. Fisco semplice e più leggero: ecco le proposte.

Cashback fiscale:

introduzione di un meccanismo che permetta l’immediato accredito su conto corrente delle spese detraibili sostenute con strumenti elettronici. In questo modo semplifichiamo la vita dei contribuenti e contrastiamo l’evasione

Cancellazione definitiva dell’Irap a beneficio di tutte le imprese.

Taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, per ridurre più incisivamente la differenza fra il costo del lavoratore per l’impresa e il netto percepito in busta paga dallo stesso lavoratore.

Cessione crediti fiscali strutturale:

stabilizzare l’innovativo meccanismo che ha decretato il successo del superbonus, che è in grado di mettere a disposizione di famiglie e imprese ingente liquidità e che può essere esteso ad altre agevolazioni per investire a costi ridotti nella transizione ecologica. E ancora maxirateazione delle cartelle esattoriali per dare ossigeno a contribuenti e imprese anche dal lato della riscossione.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Movimento 5 Stelle: le proposte per lavoratori e welfare

La seconda parte del programma si chiama ”Dalla parte dei lavoratori e del welfare”.

Le misure:

Salario minimo: nove euro lordi l’ora di salario minimo legale per dire stop alle paghe da fame e dare dignità ai lavoratori che oggi percepiscono di meno. Contrasto del precariato, rafforzamento delle misure del decreto dignità per mettere i lavoratori, in particolare i giovani, in condizione di sviluppare progetti di vita agevolando i contratti a tempo indeterminato. Stop a stage e tirocini gratuiti.

Un nuovo statuto dei lavori, delle lavoratrici e dei lavoratori per garantire a dipendenti e autonomi gli stessi diritti e le stesse tutele, riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale anche per autonomi, Partite Iva, liberi professionisti e per le nuove tipologie di lavoro.

Rafforzamento del reddito di cittadinanza misure per rendere più efficiente il sistema delle politiche attive. Monitoraggio delle misure antifrode.

Il Movimento 5 Stelle propone ancora la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. E una riforma delle pensioni evitando il ritorno alla legge Fornero, attraverso l’ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti e attraverso meccanismi di uscita flessibile dal lavoro. Non ultimo il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Movimento 5 Stelle: le proposte per le donne e per i giovani

In questa sezione il Movimento 5 Stelle inserisce una serie di misure come l'introduzione di misure per un’effettiva parità salariale tra uomini e donne.

E ancora equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità, proroga di opzione donna per l’uscita anticipata dal lavoro, pensione anticipata per le mamme lavoratrici, proroga dello sgravio contributivo al 100% per l’assunzione di donne disoccupate, rafforzamento del fondo per l’imprenditoria femminile e sgravi per l’assunzione delle donne in gravidanza.

Per i giovani prevista "Pensione garanzia giovani", un aiuto concreto a tutti quei giovani con carriere intermittenti che fanno fatica ad avere una pensione. E ancora riscatto gratuito della laurea, incentivi all’imprenditoria giovanile e sburocratizzazione delle startup, stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 e proroga dello sgravio per l’assunzione di giovani under 36 in tutta Italia.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Movimento 5 Stelle: le proposte per imprese, casa e ambiente

Il programma del Movimento 5 Stelle prevede interventi per le imprese per garantire liquidità e agevolare gli investimenti.

Ad esempio previsto lo statuto delle imprese, uno strumento per dare certezza di regole agli imprenditori.

"Potenziamento e stabilizzazione decennale di transizione 4.0, estendendo allo stesso piano transizione 4.0 la cessione dei crediti d'imposta sul modello del superbonus. Misure per contrastare le delocalizzazioni e favorire la responsabilità sociale delle imprese potenziamento del fondo ETS per le imprese energivore".

Per la casa previsto un piano di edilizia residenziale pubblica con riqualificazione degli edifici esistenti senza consumo di suolo, mutui agevolati per acquisto prima casa.

Per l'ambiente, per la transizione energetica, ecologica e la tutela delle biodiversità previsti ”Società ‘2000 watt’ per tendere a un modello sostenibile di consumo energetico per ridurre le emissioni annue di gas serra.

Superbonus e altri bonus edilizi strutturali: stabilizzazione delle agevolazioni edilizie per permettere la pianificazione degli investimenti sugli immobili e continuare a migliorare i livelli di risparmio energetico e di conseguenza risparmiare sulle bollette.

"Sbloccare e far circolare i crediti d’imposta per evitare il fallimento delle imprese che ancora oggi non riescono a trasformarli in liquidità per pagare fornitori e dipendenti. E ancora un nuovo Superbonus energia imprese".

Contrasto al carobollette con revisione del sistema di formazione del prezzo del gas favorendone lo sganciamento dal mercato olandese TTF, caratterizzato da fenomeni speculativi. Infine stop a nuove trivellazioni e a nuovi inceneritori.

Elezioni Politiche 2022, il Movimento 5 Stelle: "Stop a tecnologie obsolete per i rifiuti"

Il Movimento 5 Stelle è per lo stop a tecnologie obsolete per i rifiuti. Punta alla realizzazione di impianti completamente compatibili con le richieste dell'Europa e non inquinanti, finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali. Si punta sulla promozione del vuoto a rendere.

Per la salute Movimento 5 Stelle è per il diritto universale alle cure: basta interferenze della politica nelle nomine dei dirigenti sanitari, riforma titolo V della Costituzione per riportare la salute alla gestione diretta dello stato ed evitare le attuali disfunzioni dei 20 sistemi regionali, a maggior ragione emerse con la pandemia. E ancora potenziamento e accessibilità alle terapie innovative e avanzate oltre all'aumento delle retribuzioni per il personale sanitario.

C'è poi un capitolo "dalla parte di tutti nessuno escluso che punta a potenziare il sostegno alle persone con disabilità e ai caregiver, completare l’incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità, al potenziamento degli strumenti per i percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità e non autosufficienti”.

Elezioni Politiche 2022, le proposte del Movimento 5 Stelle: ”Limite dei due mandati esteso a tutti i partiti politici”

C'è poi un ampio capitolo sul tema delle Riforme.

Nell'assetto di Stato immaginato dal Movimento 5 Stelle c'è la sfiducia costruttiva: un governo non può essere sfiduciato se contestualmente non si vota la fiducia a un altro esecutivo.

Si punta a dare il potere al presidente del consiglio di revocare i ministri. E poi estensione ai 16enni del diritto di voto, limite dei due mandati esteso a tutti i partiti, limiti alla decretazione d’urgenza, legge sul conflitto d’interessi, stop ai cambi di casacca in Parlamento e completare la riforma dei regolamenti parlamentari per dissuadere i passaggi “facili” da un gruppo parlamentare all’altro.

Elezioni Politiche 2022, le proposte del Movimento 5 Stelle: ”Legge contro l'omotransfobia"

Per il Movimento 5 Stelle serve una mobilità sostenibile, all’avanguardia, rispettosa dell’ambiente.

Resta ferrea la posizione "dalla parte della legalità: contrasto alle mafie potenziamento degli strumenti di contrasto già esistenti e lotta senza quartiere alla corruzione".

Nel programma la regolamentazione della coltivazione della cannabis per uso personale e il potenziamento delle misure di contrasto a ogni forma di violenza contro le donne.

Il Movimento 5 Stelle afferma che

se i diritti non sono accessibili a tutti ed esercitabili da tutti allora sono privilegi: previsti matrimonio egualitario e legge contro l’omotransfobia, educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ius scholae per riconoscere la cittadinanza al minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso, qualora abbia completato regolarmente uno o più cicli di studi

Per la scuola adeguamento degli stipendi degli insegnanti ai livelli europei. A scuola più psicologi e pedagogisti "per fornire un sostegno ai nostri ragazzi e a tutta la comunità scolastica".

Prevista una legge sull’acqua pubblica e un aumento degli investimenti nel settore idrico, in particolare nel Mezzogiorno, per ridurre la dispersione idrica.

Movimento 5 Stelle dalla parte degli animali "contro caccia, bracconaggio e violenze".

Elezioni Politiche 2022, le proposte del Movimento 5 Stelle: "Valorizzare il patrimonio culturale e artistico"

Movimento 5 Stelle è dalla parte degli agricoltori: "perché l’agroalimentare è un’eccellenza italiana, per il Made in italy e la difesa della nostra tradizione".

E dalla parte del turismo:

per valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico istituzione di una piattaforma per l’incontro tra i bisogni dei turisti e l’offerta del territorio italiano, utile a incrementare la capacità di vendita di prodotti e servizi anche delle Pmi agricole e artigiane.

Potenziamento del piano transizione 4.0 per spingere ulteriormente gli investimenti del settore agricolo, cedibilità dei crediti fiscali per gli agricoltori che investono, nella scia del modello del superbonus.

Elezioni Politiche 2022, la collocazione in politica estera del Movimento 5 Stelle

Infine in politica estera un impegno per ”un’Unione Europea solidale e progressista, solida collocazione dell’Italia nell’Alleanza Atlantica e nell’Unione Europea, ma con un atteggiamento proattivo e non fideistico, che renda l’Italia protagonista nell’ambito dei vari consessi".

No alla corsa al riarmo, sì al progetto di difesa comune europea per la pace e la sicurezza. Riforma del patto di stabilità e crescita, rivedendo gli attuali parametri e scorporando gli investimenti verdi dal computo del deficit, adozione di un meccanismo comunitario per definire la gestione dei flussi migratori e le operazioni di primo intervento, nonché la successiva accoglienza, ripartizione e distribuzione tra i paesi membri dell'Unione Europea.

Capitolo conclusivo ”Dalla parte dell’informazione pubblica”: per una Rai al servizio dei cittadini riforma del sistema radio-televisivo, con nuova governance che tenga fuori i partiti e assicuri il pieno recupero della sua funzione sociale con garanzia di correttezza e pluralismo dell’informazione.