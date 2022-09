”Italexit per l'Italia, ”Per l'Italia che non molla mai”. E' questo il titolo del programma elettorale della forza politica con a capo il senatore Gianluigi Paragone. Ecco i punti salienti del programma.

Italexit si presenta in solitaria senza essere in coalizione con nessun'altra forza politica. Quindi punta a superare lo sbarramento del 3%, condizione necessaria per avere rappresentanza parlamentare nelle prossime camere. E' di 122 pagine complessive il programma elettorale di Italexit per l'Italia. Analizziamo i punti più importanti.

Elezioni Politiche 2022, il programma di Italexit di Paragone: ”No green pass e contro obbligo vaccinale”

Italexit apre il suo programma elettorale sostenendo di essere una forza ”No green pass” e contro l'obbligo vaccinale. Vuole l'Italia fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

No a qualsiasi forma di controllo e di limitazione sociale. Il Green Pass si è rivelato uno strumento ricattatorio, inutile se non dannoso dal punto di vista della salute pubblica, ed è stato usato per demolire il diritto di ogni cittadino a svolgere il proprio lavoro e a ricevere uno stipendio indispensabile alla sopravvivenza.

"Italexit – si spiega nel programma - è contro ogni forma di Green Pass e contro l'obbligo vaccinale: ognuno deve poter decidere liberamente per la propria salute come recita la Costituzione. Proporremo l'uscita dell'Italia dall'Oms, organismo ormai obsoleto e caratterizzato da troppi interessi finanziari che ne limitano l'autonomia e l'autorevolezza".

"Il programma Sanità di Italexit è finalizzato al potenziamento finanziario e organizzativo del servizio sanitario nazionale, non condizionato da organizzazioni non governative gravate da ampli conflitti di interesse (come l'Oms) e nel recupero della formazione e della dignità degli operatori sanitari che devono essere liberi, indipendenti e costantemente aggiornati".

Elezioni Politiche 2022, il programma di Italexit di Paragone: ”Risarcimenti per i cittadini sospesi ingiustamente dal lavoro”

Italexit propone il "risarcimento per tutti i cittadini sospesi ingiustamente dal lavoro".

Tutti i lavoratori a cui è stato impedito di svolgere il proprio mestiere e che non hanno ricevuto lo stipendio per il solo fatto di avere scelto liberamente e lecitamente di non sottoporsi al vaccino devono essere risarciti.

Tutti i cittadini colpiti da reazioni avverse causate dal vaccino devono essere risarciti dallo Stato per i danni che hanno subito. Abolizione di tutte le limitazioni disumane che hanno impedito ai familiari dei ricoverati di assistere i loro parenti persino in casi gravissimi.

"Il tutto unito al fatto che Italexit chiederà l'immediata istituzione di una Commissione d’inchiesta che indaghi su errori e omissioni durante la gestione pandemica e che faccia chiarezza sui contratti stipulati dal governo con le case farmaceutiche. Chiediamo anche che sia tolto il segreto di Stato per tutto ciò che riguarda la gestione della salute pubblica”.

Elezioni Politiche 2022, Italexit contro l'invio di armi: Italia diventi ”Svizzera del Mediterraneo”

Italexit illustra le sue posizioni: no alla guerra, no all'invio di armi e sanzioni, sì alla diplomazia.

”La fine della guerra – illustra il programma - non si ottiene inviando armi, ma attraverso la creazione di veri tavoli diplomatici di confronto alla ricerca di una pace possibile con presupposti realistici. Italexit è per il rispetto dell'Articolo 11 della Costituzione. La Nato non può essere una struttura dominata completamente dagli Stati Uniti e l'Italia non può ridursi a eseguire ordini esterni come accaduto con il governo Draghi”.

Proponiamo quindi un percorso di alleggerimento della posizione italiana e l'incipit di un cammino di ottenimento dello status di Nazione Neutrale, come “Svizzera del Mediterraneo” in modo che lo status di neutralità sia una garanzia in ambito Mediterraneo.

Elezioni Politiche 2022, Italexit e la posizione sulla sicurezza: ”Assunzioni nelle Forze dell'Ordine”

Italexit dà ampio spazio al capitolo sicurezza titolato ”Un'Italia veramente più sicura”.

Per la forza guidata da Gianluigi Paragone ”di fronte all'aumento della criminalità, Italexit realizzerà un piano di assunzioni immediate che implementino le forze dell'ordine. La prevenzione del crimine attraverso il monitoraggio delle zone e dei soggetti più a rischio è un altro punto importante del nostro programma, così come lo stop all'immigrazione clandestina”.

”L’unico modo – illustra il programma - per interrompere gli sbarchi è quello di bloccare gli imbarchi in Africa del Nord. Questo può essere fatto solo attraverso l’utilizzo di una forza internazionale di pace e di assistenza umanitaria di almeno 50.000 uomini che vada a mettere in sicurezza le coste delle Libia".

Chi fa entrare immigrati per poi abbandonarli spingendoli fra le braccia della criminalità organizzata o dei caporali non è un benefattore, è uno schiavista e un irresponsabile. Questa situazione crea un aumento esponenziale della criminalità e rende le periferie (e non solo) sempre più pericolose. Quindi no all'immigrazione selvaggia, no alle città lasciate in mano alle baby gang, cura e rilancio delle periferie.

Elezioni Politiche, Italexit e il lavoro: ”Ridurre la portata di riforme che hanno flessibilizzato all'estremo i contratti di lavoro”

Italexit dedica ampio spazio del suo programma alle proposte economiche per i vari settori. Nell'articolato programma sono inserite tutte le proposte settore per settore, ma una linea fissa vale in generale.

La flessibilità nel lavoro ha reso ricattabili gli individui e questo ha ricadute gravissime. Bisogna ridurre la portata di riforme che hanno flessibilizzato all’estremo i contratti di lavoro. Il contratto non standard deve tornare ad essere un’assoluta eccezione: oggi tutto lo stock in ingresso nel mondo del lavoro è precario e, in questo momento, l’Italia registra il più alto tasso di precarietà mai registrato nella sua storia.

Sulla giustizia ”cambieremo il sistema giudiziario attraverso una serie di proposte equilibrate e funzionali: percorsi più rapidi per entrare nel sistema giustizia in modo che non vi sia carenza di effettivi, velocizzazione dei tempi processuali, divisione delle carriere, certezza della pena e lotta alle mafie sono alcuni dei punti principali”.

Elezioni Politiche, Italexit e il lavoro: ”Ristori per tutte le categorie penalizzate dagli aumenti delle bollette e dei costi primari”

In un periodo di ”gravissima crisi sociale ed economica che attanaglia il Paese, Italexit attuerà politiche sociali ed economiche di sostegno a cittadini, imprese, commercianti, ristoratori e a tutte le categorie penalizzate dagli aumenti delle bollette e dei costi primari”.

”Diciamo stop alla svendita della nostra economia e dei nostri marchi più prestigiosi a multinazionali e aziende straniere. Le multinazionali devono pagare le tasse in Italia, e con questi proventi finanzieremo politiche espansive abbandonando una volta per tutte l'austerity imposta dall'Unione Europea".

Agiremo con tutti i mezzi a disposizione per evitare il fallimento di imprese e famiglie messe in ginocchio dai rincari energetici e alimentari e dall'aumento dell'inflazione. Sosterremo le piccole e medie imprese, il commercio e la ristorazione. Rilanceremo il Made in Italy, che va difeso e preservato in ogni sede, non come è successo in questi anni in cui le politiche agricole, alimentari, distributive della Ue ci hanno penalizzato pesantemente.

Elezioni Politiche, Italexit: ”Stop all'Europa. Fuori dall'Euro e dall'Unione Europea”

Italexit ha tra i punti chiave del suo programma "l'immediata uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'Euro, moneta che ha creato danni gravissimi alla nostra economia, ai cittadini e alle imprese".

”È necessario recuperare la sovranità monetaria e una volta liberi dai vincoli Ue sarà anche possibile ricominciare una politica intelligente di investimenti che restituiscano linfa alla nostra economia. La sovranità monetaria dello Stato è un volano irrinunciabile per la crescita e per il futuro del nostro Paese e le dinamiche di uscita da Euro e UE sono studiate da tempo dai nostri esperti”.

Italexit ha come fine il ”pieno ritorno alla sovranità politica, democratica ed economico-monetaria della Repubblica italiana. Occorre smantellare questo obbrobrio istituzionale, tecnocratico e autoritario, che si chiama UE".

Elezioni Politiche 2022, Italexit: ”Indispensabiole revisione del Reddito di Cittadinanza”

Italexit è per l'autonomia: ”la maggior parte delle risorse derivanti dalle tasse dei cittadini devono essere reinvestite nelle regioni dove vengono pagate”.

Per Italexit poi ”il ”Reddito di Cittadinanza 5Stelle” non aveva alcuna finalità se non raccogliere consenso elettorale. La nostra visione è completamente diversa: trasformeremo il RdC in una misura che limiti il disagio sociale ma che non si trasformi in una sorta di regalia per chi non vuole lavorare.

Abbiamo a cuore chi vive in condizioni di grave disagio, il drammatico aumento di famiglie in condizioni di povertà è la conseguenza di trent'anni di politiche liberiste e non possiamo ignorarlo. Ma nello stesso tempo il Reddito di Cittadinanza dev'essere una misura finalizzata alla creazione di posti di lavoro reali. Chi riceve il reddito di cittadinanza dovrà sempre rendersi disponibile a lavorare appena viene chiamato, anche con 24 ore di preavviso. Se rifiuterà tre volte, perderà per sempre il reddito, come avviene in altri Paesi europei.

Per quel che riguarda le pensioni, "limite massimo a 65 anni per l'età pensionistica, con possibilità di anticipo per lavori usuranti o con 40 anni di contributi versati senza né limite di età né penalizzazioni. Aboliremo la legge Fornero, che costringe le persone a consumarsi sul posto di lavoro fino a tarda età e blocca il mercato del lavoro per i più giovani".

Siamo favorevoli alla riduzione del cuneo fiscale, e all'aumento dei salari. Più soldi in tasca ai lavoratori significa crescita delle dinamiche economiche, in un circolo virtuoso che porterà a una nuova età dell'oro per la nostra economia.

Elezioni Politiche 2022, Italexit: ”Assunzioni per la scuola”

Nel programma Italexit ancora un "programma di assunzioni e di miglioramento dei salari per quel che riguarda la scuola" e abolizione del demenziale obbligo di mascherine in classe, che oltretutto è dannoso per la salute dei nostri ragazzi, e qualsiasi altra limitazione alla loro libertà”.

Italexit ha a cuore la salute degli animali e vuole tutelarli da qualsiasi abuso. ”Siamo per aiuti ai proprietari di animali domestici attraverso la defiscalizzazione delle spese veterinarie”.