Programma Noi Moderati: ecco le proposte principali della gamba di centro del centrodestra per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. I punti salienti per Lupi, Cesa, Toti e Brugnaro nell'articolo.

Noi Moderati è la gamba centrista della coalizione di centrodestra. Noi Moderati è una lista comune che comprende al suo interno 4 forze politiche. Noi con l'Italia di Maurizio Lupi. Italia al Centro del Governatore della Liguria Giovanni Toti, l'Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia, formazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Questa lista ”Noi Moderati” è inserita nell'alleanza di centrodestra insieme a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Analizziamo nel dettaglio quelle che sono le priorità programmatiche della Lista Noi Moderati.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: ”Chi vota noi vota la stabilità e il buon senso”

”La lista ‘Noi moderati’ - si legge nel programma - nasce per unire le forze di tradizioni politiche differenti che possono camminare insieme, dalla cultura liberale e riformista a quella popolare ispirata alla dottrina sociale cattolica. Per questo puntiamo sul “noi”, valorizzando prima di tutto il rapporto con il territorio e con le tante formazioni sociali in grado di mantenerlo in buona salute".

L’orizzonte delle nostre proposte è il 2027: una serie di riforme da attuare in cinque anni insieme agli alleati di centrodestra, compagine della quale costituiamo la “gamba” di centro, civica e moderata: chi vota noi vota la stabilità e il buonsenso necessari per rilanciare lo sviluppo del Paese.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: ”Scuole paritarie a tutti gli effetti pilastro del sistema educativo”

”Nell’ambito dell’Accordo Quadro di Programma della Coalizione di centrodestra, perimetro nel quale ci riconosciamo e che costituirà la traccia della futura azione di governo, spiegano i responsabili della Lista Noi Moderati – ci sono alcune tematiche che assumono significato particolare. E si tratta di temi legati alla salute, all'educazione e alla famiglia, al lavoro, all'energia e alla transizione ecologica e alla parità di genere".

"Per quel che riguarda educazione e ricerca obiettivo è aumentare nei 5 anni, adeguandola alla media europea, la retribuzione degli insegnanti e introdurre un sistema di premialità per la progressione di carriera. Rafforzare l’autonomia scolastica, educativa ed economica garantendo un dirigente scolastico per ogni scuola, per risolvere il problema delle reggenze".

Sviluppare centri intergenerazionali per bambini e anziani, realizzare una vera parità scolastica salvaguardando la libertà di educazione: le scuole paritarie devono essere considerate a tutti gli effetti un pilastro del sistema educativo, smettendo di rincorrere battaglie tra “pubblico e privato” secondo cui l’unica istruzione “vera” sarebbe quella di Stato.

Promuovere lo sviluppo degli Istituti tecnici Superiori sul territorio nazionale. Sviluppare l’edilizia universitaria per favorire l’emancipazione dei giovani.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: ”Incrementare i fondi per l’assegno unico universale”

Noi Moderati sottolinea anche l'attenzione su alcuni aspetti legati alla famiglia. "Incrementare i fondi per l’assegno unico universale e aumentare il tetto massimo delle detrazioni per le spese in istruzione".

"Innalzare la retribuzione dei congedi parentali dal 30% al 67% dello stipendio, introdurre un super-ammortamento per la costruzione e la gestione di asili nido aziendali a disposizione del territorio".

Sulle adozioni

Noi vogliamo definire procedure più semplici, rapide e meno costose per le adozioni internazionali e facilitare l'iter di quelle nazionali, preservando la verifica dei requisiti necessari

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: le proposte su lavoro, fisco, impresa e salute

Ecco le principali proposte di Noi Moderati in tema fiscale: detassare gli aumenti retributivi fino a 200 euro al mese per i redditi fino a 35.000 euro, semplificare la burocrazia e ridurre gli adempimenti amministrativi, realizzare un intervento di pace fiscale per contribuenti in stato di necessità.

Modificare il Reddito di Cittadinanza favorendo il reinserimento professionale, ricondurre i bonus edilizi a logiche di mercato, introdurre nuovi meccanismi di agevolazione per favorire l’emersione del lavoro nero, supportare i giovani che vogliono avviare un’impresa, tutelare il diritto alla disconnessione.

Sul tema salute "introdurre il medico scolastico nelle strutture dedicate all’istruzione dei giovani, realizzare un Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) unico a livello nazionale, aumentare del 10% la retribuzione degli infermieri, introdurre la figura dello psicologo di base, potenziare i centri di pronto soccorso e il telesoccorso, coinvolgere il settore privato e il terzo settore nella nuova sanità territoriale”.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati, la politica estera: ”Rafforzare il ruolo dell’Italia nell’Occidente euro-atlantico”

Analizziamo ora le posizioni di Noi Moderati nell'ambito della politica estera.

Primo punto rafforzare il ruolo dell’Italia nell’Occidente euro-atlantico, confermare il sostegno all’Ucraina nell’ambito dell’alleanza atlantica, favorire il processo d’integrazione europea e ridurre il deficit democratico delle sue istituzioni, migliorare la capacità di utilizzo dei fondi europei.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: ”Sostenere il nucleare pulito di terza e quarta generazione e la ricerca per la fusione nucleare”

Noi Moderati ha un ampio capitolo legato a energia e transizione ecologica. Ecco i punti principali: "sostenere il nucleare pulito di terza e quarta generazione e la ricerca per la fusione nucleare, potenziare la strategia di riciclo e smaltimento dei rifiuti, promuovere una legge nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, proseguire il percorso di semplificazione per le autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, promuovere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, investire nella prevenzione del dissesto idrogeologico".

Sul tema infrastrutture e trasporti:

Noi, recita il programma, vogliamo proseguire verso una reale semplificazione delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione dei lavori pubblici, per risolvere in via strutturale gli annosi problemi di burocrazia che continuano a frenare lo sviluppo del Paese.

"Costituire un hub unico per la logistica portuale del Mezzogiorno, accelerare la realizzazione delle nuove tratte ferroviarie ad alta velocità e alta capacità da Salerno a Reggio Calabria e da Napoli a Bari, sviluppare le Autostrade del Mare".

Per il Sud e le aree interne "garantire supporto tecnico-amministrativo nelle aree interne e montane".

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati per cultura, turismo e promozione internazionale

Ecco le posizioni di Noi Moderati per quel che riguarda cultura, turismo e promozione internazionale. Sulla cultura promuovere nuove partnership pubblico-privato per facilitare la

frequentazione del nostro patrimonio artistico e culturale, introdurre nuove agevolazioni fiscali per i benefattori che contribuiscono alla tutela del patrimonio artistico e culturale anche delle strutture private, riformare le modalità di selezione del personale dei musei per valorizzare le nuove professionalità richieste.

Nel turismo sostenere il marketing digitale del made in Italy all’estero favorire la costituzione di reti d’impresa tra aziende turistiche per promuovere le vocazioni specifiche dei territori”.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: ”Realizzare le riforme istituzionali verso il semi-presidenzialismo e l’autonomia differenziata”

Per Noi Moderati "occorre realizzare le riforme istituzionali verso il semipresidenzialismo e l’autonomia differenziata, modernizzare l’organizzazione e le competenze della Pubblica Amministrazione, garantire la piena e puntuale attuazione del PNRR".

Sulla giustizia "tutelare la segretezza dell’avviso di garanzia fino alla decisione sull’archiviazione o sull’istanza di rinvio a giudizio, promuovere il reinserimento lavorativo dei detenuti in uscita dal carcere per abbattere la recidiva”.

Elezioni Politiche 2022, Noi Moderati: ”Migliorare la gestione delle risorse idriche”

Noi Moderati si impegna per ”migliorare la gestione delle risorse idriche e aumentare la capacità di raccolta delle acque reflue per combattere la scarsità di acqua, introdurre finanziamenti agevolati per sostenere l’imprenditorialità giovanile nel settore agricolo per facilitare l’accesso alla terra e all’innovazione e tutelare la specificità delle produzioni agricole di eccellenza italiane".

In tema di disabilità proseguire "l’adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici, riconoscere e sviluppare progetti di coabitazione con persone disabili per favorirne l’integrazione, promuovere il diritto allo sport anche per gli studenti con disabilità".

E ancora

Investire sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuovere la parità salariale, rafforzare la ricerca e le terapie della medicina di genere.

Infine il capitolo Sicurezza e Decoro del Territorio:

”Garantire la sicurezza nelle città, il contrasto alla microcriminalità urbana è una priorità. Difendere legalità e decoro dando maggiore autonomia ai Comuni nella gestione del decoro pubblico”.