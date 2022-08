Elezioni Politiche 2022, scade alle 20 di oggi lunedì 22 agosto il termine per presentare le liste. Ecco tutti gli adempimenti dei prossimi giorni. Intanto Giorgia Meloni candida Giulio Tremonti e Marcello Pera.

Elezioni Politiche di domenica 25 settembre. Scade oggi, lunedì 22 agosto, alle 20 il termine per i partiti che si presentano alle elezioni per presentare le liste.

Corti di Appello e Tribunali in cui si trovano gli Uffici centrali circoscrizionali indicati dalla legge elettorale sono aperti dalle 8 di ieri mattina (domenica 21 agosto) per il deposito delle candidature al nuovo Parlamento italiano. Fino a questa sera alle 20.

La legge stabilisce infatti che il deposito delle candidature debba avvenire fra il 34esimo e il 35esimo giorno prima delle elezioni politiche. I nomi degli aspriranti nuovi deputati e senatori devono essere depositati nelle cancellerie tassativamente entro le ore 20 di questa sera.

Ecco le scadenze dei prossimi giorni.

Elezioni 2022, la presentazione delle liste entro le 20 di questa sera

Gli uffici elettorali di Corti di appello e tribunali di ogni circoscrizione elettorale sono composti da tre magistrati. Nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 agosto esamineranno e si esprimeranno sulla regolarità delle candidature, la cui ammissione verrà decretata entro le 20 di mercoledì 24 agosto.

Giovedì 25 agosto è la giornata per eventuali ricorsi. Esiti che arriveranno non oltre venerdì 26 agosto: trentesimo giorno prima delle elezioni del 25 settembre e per questo data legale di inizio ufficiale della campagna elettorale.

Elezioni Politiche 2022, erano stati presentati 101 simboli. Sono 75 i contrassegni ammessi

Nei tempi previsti dalla Legge sono stati presentati al Viminale 101 simboli per le elezioni politiche del 25 settembre.

Sono 75 i contrassegni ammessi dal Viminale depositati da parte dei partiti o dei gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per il prossimo 25 settembre.

Ai 70 inizialmente ammessi, se ne sono aggiunti altri 5 tra i 14 simboli per i quali il 16 agosto scorso erano state richieste modifiche.

I contrassegni sono destinati a contraddistinguere le liste nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali.

Il numero d’ordine da assegnare ai contrassegni sulle schede elettorali sarà stabilito in seguito, dopo la presentazione delle liste, tramite sorteggio effettuato da ogni ufficio centrale circoscrizionale per la Camera dei deputati, e da ogni ufficio elettorale regionale per il Senato della Repubblica.

Elezioni Politiche 2022, l'intervento dell'AGCOM: mercoledì 24 agosto riunione sugli esposti ricevuti

Le regole della campagna elettorale stanno facendo dibattere i partiti. Come noto nei giorni scorsi c'è stato un comunicato della trasmissione di Rai 1 Porta a Porta nel quale sostanzialmente si è data notizia che il 22 settembre sarà in programma un dibattito diretto con la formula del faccia a faccia tra Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e Enrico Letta, leader del Partito Democratico.

Ovvero i due partiti che si trovano ai primi due posti nei sondaggi. Il tema ha fatto molto discutere in particolare il leader del Terzo Polo (Azione e Italia Viva) Carlo Calenda che ha presentato un esposto all'AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni). Lamentele anche dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

AGcom ha emanato un comunicato in cui sostiene che esaminerà mercoledì 24 agosto i dati di monitoraggio riferiti alla campagna elettorale e gli esposti e le segnalazioni pervenute

L'Agcom - si legge in una nota - nella prossima riunione, già convocata per mercoledì 24 alle 15.30 (dopo la presentazione delle liste elettorali), nell'ambito della propria attività di vigilanza sulla materia della par condicio, che, com'è noto, impone alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private l'obbligo di assicurare a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità, la parità di trattamento nell'accesso all'informazione e alla comunicazione politica, esaminerà i dati di monitoraggio riferiti alla campagna elettorale e gli esposti e le segnalazioni pervenute.

"In tale riunione - prosegue il Comunicato - l'Autorità esaminerà anche la lettera del Presidente della Commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle modalità di organizzazione delle presenze delle varie forze politiche nell'ambito della trasmissione "Porta a Porta" durante il periodo elettorale e, in particolare, nella fase conclusiva del medesimo, e le altre segnalazioni pervenute al riguardo".

Elezioni 2022, in serata le prime anticipazioni sulle liste di Fratelli d'Italia: Meloni lancia Pera e Tremonti

Parlando di liste e presentazione di liste, da segnalare che in serata è arrivata una delle note più attese. Quella di Fratelli d'Italia che anticipa alcune candidature. Ci sono tra gli altri l'ex presidente del Senato Marcello Pera e l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti.

Ecco la nota di Fratelli d'Italia, che, va ricordato, è il primo partito italiano, in quasi ogni sondaggio elettorale.

Le scelte - spiega la nota - si sono orientate valorizzando il lavoro parlamentare che vede la conferma di quasi tutti i parlamentari uscenti. I cittadini italiani potranno premiare con il loro consenso uomini e donne provenienti dall'amministrazione e che hanno già dimostrato di saper ben operare nell'interesse delle loro comunità. Sono, infatti, tanti i sindaci e gli amministratori locali presenti.

"Sono stati coinvolti rappresentanti delle libere professioni, delle categorie produttive, del mondo della cultura, dello sport, del turismo, dell'agricoltura, dell'associazionismo e del volontariato. A questi - spiega nel comunicato - si aggiungono esponenti del mondo conservatore.