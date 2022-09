E' sempre scontro Enrico Letta-Giorgia Meloni. Il leader Pd alza il tiro sulla leader di Fratelli d'Italia. In giornata polemica legata al futuro presidenzialismo presente nel programma di centrodestra legato al ruolo anche dell'attuale inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella.

E in serata a Piazza Pulita da Corrado Formigli, Letta ha sottolineato di ritenere Giorgia Meloni un grande pericolo per l'Italia. E lei ha risposto per le rime postando i numeri dell'ultimissimo sondaggio.

Elezioni Politiche 2022, Enrico Letta: “Obiettivo del centrodestra è quello di fare dimettere Mattarella”

La polemica si è aperta con un'intervista di Enrico Letta a Radio Capital. Letta è tornato su alcune frasi di qualche tempo fa di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.

La questione chiave – ha detto Letta - è il presidenzialismo, lo ha detto Berlusconi, con una maggioranza larga possono cambiare la Costituzione, introducono il presidenzialismo e dicono a Mattarella 'ti dimetti'. Fanno un danno al paese perché dopo aver cacciato Draghi ora vogliono cacciare Mattarella.

Queste le frasi di Enrico Letta.

Elezioni Politiche 2022, la replica di Giorgia Meloni: “Allarmismo su Mattarella non ha senso”

Giorgia Meloni ha risposto parlando in collegamento con Sky: “Su Mattarella c'è un allarmismo che non ha senso. Le Leggi Costituzionali, come per il taglio dei parlamentari entrano in vigore nella legislatura successiva, noi non andiamo ad assaltare le istituzioni, noi siamo rispettosi delle regole".

Sono queste le parole della leader di Fratelli d'Italia.

Elezioni Politiche 2022, la controreplica di Enrico Letta a Piazza Pulita: “Penso che Meloni sia un grande pericolo per il nostro paese”

In serata ospite da Corrado Formigli a Piazza Pulita su La 7 Letta è tornato sulla situazione:

Semplicemente è stato Berlusconi che ha detto la stessa cosa – argomenta Letta: facciamo il presidenzialismo e poi Mattarella si deve dimettere.

Letta quindi sottolinea che Meloni che ora dice che non è vero "sta dicendo una cosa che è l'opposto di quello che ha detto Berlusconi".

A domanda esplicita di Formigli se dal Pd non si stia attaccando troppo Giorgia Meloni, Letta risponde così:

“Sto attaccando troppo Giorgia Meloni? Ma io penso che sia un grande pericolo per l'Italia....”.

Anche per Berlusconi si diceva la stessa cosa, si diceva che ci sarebbe stata la dittatura e poi non c'è stata", gli ha ribattuto Formigli: "Penso – ha detto Letta - che gli anni di Berlusconi siano stati molto negativi".

Elezioni Politiche 2022, Letta: “Io non governerò mai con la Meloni”

Nel corso della trasmissione su La 7, Letta ha detto:

"Io non governerò mai con la Meloni. Noi adesso andiamo al voto, o vincono loro o noi, se vinciamo noi governiamo noi, se vincono loro governano loro, non siamo la protezione civile del Paese".

E attacca il Terzo Polo di Renzi e Calenda:

Chi dice e lascia intendere che la prossima legislatura sarà come la precedente, che chi vince litiga e poi arriva Draghi, dice una grossa stupidaggine. Questa volta o vincono loro o vinciamo noi, se vincono loro vinceranno loro, far intendere che litigheranno e si sistema tutto è sbagliato; ora chi vince ha una larga maggioranza e governa.

"Per questo ho fatto un appello al voto utile: siamo gli unici che possono vincere nei collegi uninominali, è incontestabile".

Letta si proclama contrario al presidenzialismo:

Io sono contro il presidenzialismo, lo trovo una scorciatoia insidiosa, il modo populista di dire ai cittadini: guardate, le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e risolvo io. La verità è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare un momento così difficile e si stanno costruendo l'alibi perfetto per non farlo.

Elezioni 2022, Giorgia Meloni risponde di nuovo a Letta sui social postando i numeri

Sempre a Piazza Pulita è stato pubblicato un sondaggio in base al quale Fratelli d'Italia sarebbe data al 26,5% mentre il Partito Democratico al 21,1%. In una settimana ci sarebbe una crescita di quasi 4 punti percentuali (+3,9%) da parte del partito di Giorgia Meloni e una flessione dello 0,5% del partito di Enrico Letta.

Quindi ironicamente Giorgia Meloni ha postato sui suoi social l'immagine di questi numeri scrivendo semplicemente

Devo ammettere che la campagna di demonizzazione contro di noi sta funzionando

con il pollice alzato.

Elezioni Politiche 2022, Meloni: "Unica maggioranza possibile è quella di centrodestra"

"Se ci sarà una maggioranza all'uscita dalle urne l'unica maggioranza possibile sarà quella di centrodestra. Nel caso invece di una maggioranza che manca, che non credo succederà, allora rischiamo di riandare a un governo arcobaleno. A quel punto mancherebbe l'apporto di Fratelli d'Italia".

Così ha parlato Giorgia Meloni.

"Il governo che uscirà dopo il 25 settembre e a maggior ragione, lo garantisco, se dovesse vincere il centrodestra e Fratelli d'Italia fosse il primo partito, sarà un governo politico. I governi sono politici quando hanno una visione, sono politici quando mantengono gli impegni presi, sono politici quando non tradiscono quello che hanno promesso in campagna elettorale perché per quello sono stati mandati al governo dai cittadini. Senza il rispetto della parola data la democrazia, banalmente, non esiste.''.