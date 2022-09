Elezioni Politiche 2022 confermate nella data del 25 settembre. Il giudice civile di Milano Andrea Borrelli ha respinto il ricorso d'urgenza che era stato presentato dai legali della lista 'Referendum e Democrazia con Cappato' dopo l'esclusione alle prossime elezioni. Il ricorso, depositato il 2 settembre scorso, mirava a ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della validità della firma digitale. Se il ricorso fosse stato accolto ci sarebbe stato un rinvio dell'appuntamento elettorale.

Elezioni Politiche 2022, Cappato: "Subito reclamo e ricorsi internazionali"

Nel silenzio assoluto da parte di governo, Parlamento e presidente della Repubblica il giudice di Milano si è trovato a dover decidere in condizioni di oggettivo ricatto prodotto dall'inerzia istituzionale. Anche per questo la nostra azione non finisce qui. E' in preparazione un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali.

Così Marco Cappato, leader di Referendum e Democrazia, ha commentato la decisione del giudice civile di Milano Andrea Borrelli che ha respinto la richiesta di un provvedimento d'urgenza per la riammissione della lista in Lombardia per le elezioni di domenica e il riconoscimento delle firme digitali. Se fosse stata accolta la sua richiesta ci sarebbe stato lo slittamento delle elezioni.

Elezioni Politiche 2022, la ricostruzione dei fatti

La lista ”Referendum e Democrazia con Cappato” è stata esclusa dal voto per il mancato riconoscimento delle firme elettroniche e aveva presentato ricorso di urgenza contro tale esclusione. Il pronunciamento del giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano era atteso prima del voto ed è arrivata oggi con la conferma ufficiale e definitiva delle elezioni nella data di domenica.

Per ricostruire l'intera situazione facciamo un passo indietro. Nel mese di agosto i partiti dovevano presentare i contrassegni e le liste elettorali. La lista di Marco Cappato ”Referendum e Democrazia con Cappato” attraverso i suoi legali ha presentato in data 2 settembre un ricorso d'urgenza dopo l'esclusione dalle prossime elezioni.

L'oggetto del contendere è il seguente: si chiedeva il riconoscimento della validità delle firme digitali. Nel procedimento veniva anche chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale

per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle elezioni, laddove, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore costituzionale altrettanto rilevante e cioè per le iniziative referendarie e le iniziative di legge popolare.

Elezioni Politiche 25 settembre: le parole dell'avvocato della lista di Marco Cappato

E' del tutto evidente che se il tribunale avesse dato ragione a Marco Cappato sarebbe stato indispensabile un rinvio della data delle elezioni perchè sarebbe occorso nuovamente stampare tutte le schede elettorali aggiungendo gli esponenti della lista di Cappato.

L'avvocato Giovanni Guzzetta, legale difensore che sta seguendo la situazione per conto della Lista di Marco Cappato, ha parlato di

una violazione, flagrante e paradossale, dell'articolo 3 della Costituzione.

Nei giorni scorsi il Governo si era costituito contro l'ammissione della lista Cappato sostenendo - nella memoria depositata dall'avvocato dello Stato a nome dell'esecutivo - come "il provvedimento cautelare auspicato dai ricorrenti imporrebbe di differire lo svolgimento delle elezioni".

Elezioni Politiche: era stata fatta l'ipotesi del 27 novembre

Il tribunale nella giornata di oggi, martedì 20 settembre si è espresso. Non si poteva tardare oltre in effetti essendo il voto previsto domenica.

Questa situazione nonostante gli ovvi sforzi di Cappato in queste settimane non ha avuto ampia eco nei media. Il fatto è sempre rimasto ampiamente sotto traccia. Ora Cappato annuncia che la battaglia non finisce qui.

Qualcuno aveva già ipotizzato che se fosse stato accolto il suo ricorso le elezioni avrebbero potuto tenersi nella giornata di domenica 27 novembre. I partiti sarebbero stati chiamati ad altri mesi di campagna elettorale, il Governo attuale di Mario Draghi sarebbe rimasto in carica ancora per diversi mesi fino alla nuova data delle elezioni e all'entrata in carica del nuovo governo.

Elezioni Politiche 2022, in mattinata Marco Cappato aveva scritto su Twitter: ”Siamo in attesa”

In mattinata Marco Cappato su Twitter aveva scritto: ”Siamo sempre in attesa dell'esito del nostro ricorso sulla firma digitale”.

Dopo l'esito del tribunale Cappato ha scritto con una certa dose di ironia: "Sorpresa, rigettato il ricorso. La lista Referendum e Democrazia non è ammessa al voto. Il giudice ci imputa di non avere dimostrato l'esistenza delle firme che lo Stato si è rifiutato di verificare. Il ricatto sul rinvio voto ha funzionato. Ricorreremo in ogni sede. E otterremo la firma digitale".

Ora se qualcuno aveva dubbi sono fugati anche quelli. Domenica 25 settembre con urne aperte nella fascia oraria dalle 7 alle 23 si terranno le Elezioni Politiche.