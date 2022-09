Elezioni Politiche 2022, Silvio Berlusconi avvisa Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Se gli alleati prendono direzioni non europeiste Forza Italia non rimarrebbe nel Governo".

"La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà liberale, cristiano e soprattutto europeista e atlantista".

Così si è espresso il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg3. E ha aggiunto:

Se i nostri alleati, di cui ho fiducia e rispetto, dovessero andare in direzioni diverse noi non staremmo nel governo.

Intanto Matteo Salvini, leader della Lega spiega ancora di non capire perchè non si interviene sulle bollette. Carlo Calenda, leader di Azione annuncia che c'è l'intenzione dopo le elezioni di dare vita ad un partito unico con Matteo Renzi. Le ultime notizie politiche.

“La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà liberale, cristiano e soprattutto europeista e atlantista". Alla domanda specifica della redazione del Tg3 se si sente il garante della coalizione:

Assolutamente sì, se questi signori, i nostri alleati di cui ho certamente fiducia e rispetto, dovessero partire in direzioni diverse noi non staremmo nel governo.

In un'altra intervista con La Presse che chiedeva a Berlusconi un commento sulla frase di Meloni dei giorni scorsi rivolta all'Europa (“è finita la pacchia”). Berlusconi ha risposto che “non sto a commentare le espressioni della signora Meloni, dico che noi saremo parte importante di quello che farà l'Europa come componenti essenziali della grande famiglia del Ppe. In Italia siamo la garanzia di questo tipo”.

Elezioni 2022, Matteo Salvini: “Confesso che non capisco Meloni sullo scostamento di bilancio”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha preso parte alla trasmissione Diritto e Rovescio su Rete 4. Ed è tornato sul tema scostamento di bilancio sul quale Giorgia Meloni ha molte perplessità.

Salvini invece sta insistendo per uno scostamento di bilancio per aiutare imprese e famiglie a pagare le bollette. Salvini parla della necessità di stanziare 30 miliardi.

Non capisco Giorgia - analizza Salvini - che dice che possiamo aspettare qualche settimana o mese di più. Con lei vado d'accordo praticamente su tutto e ci prepariamo a vincere le elezioni. Non possiamo perdere due mesi altrimenti avremo un milione di disoccupati in più e migliaia di negozi chiusi. In attesa che l'Europa intervenga per bloccare gli aumenti

"Non si può aspettare Bruxelles o Natale, aggiunge Salvini, quindi io chiedo che il governo italiano faccia quello che stanno facendo tutti gli altri governi europei. È meglio mettere dei soldi adesso che non metterne il triplo a Natale per pagare un esercito di disoccupati. Lo dico col cuore in mano: ascoltateci o sarà peggio del Covid".

Elezioni 2022, Matteo Salvini: “La prima legge da azzerare è la Fornero”

Detto anche dell'intenzione di approvare i Decreti Sicurezza da subito, Salvini indica anche un'altra priorità della Lega di governo:

La prima legge che avremo l'onore di azzerare è quella più sbagliata che sta bloccando pensioni, lavoro, serenità, sta gettando nella disperazione famiglie. Dateci una mano per cancellare una volta per tutte la legge Fornero.

Elezioni 2022, il 22 settembre chiusura unitaria della campagna elettorale del centrodestra a Roma

Intanto è notizia di oggi che il 22 settembre il centrodestra chiuderà a Roma la campagna elettorale. La chiusura della campagna elettorale del centrodestra si terrà in piazza del Popolo a Roma il 22 settembre. Al comizio di chiusura - alle 17:30, sotto lo slogan 'Insieme per l'Italia" - parteciperanno Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Dovrebbe essere presente sul palco anche Silvio Berlusconi.

Elezioni 2022, minacce a Giorgia Meloni a Mestre

“A Mestre nuove minacce a firma Brigate Rosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come dovranno sputare sangue contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d'odio".

Lo ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni commentando le scritte apparse a Mestre a firma Br Meloni come Moro.

Il Pd condanna il gesto.

"Le scritte indirizzate a Giorgia Meloni, con minacce che rievocano le Brigate Rosse e le loro efferate azioni, sono da rigettare in toto e da condannare con fermezza. Uno dei requisiti essenziali della democrazia consiste nel fatto che mai la violenza, verbale o fisica che sia, può diventare un elemento della politica. A nome del Partito Democratico esprimo la più ferma condanna di questo atto riprovevole".

Così Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd.

Elezioni 2022, Carlo Calenda: “Dopo il voto pensiamo a un partito unico con Renzi”

Intanto Carlo Calenda conferma che dopo le elezioni "l'intenzione è dare vita ad un partito unico tra Italia Viva di Matteo Renzi e la sua Azione che sono già unite in un cartello elettorale".

“Quello che cercheremo di fare è dare vita a un partito che sia più della somma dei due partiti – ha detto Calenda -. L’ho detto tante volte, ci sarà da tenere le porte aperte per tutti coloro che provengono dall’area riformista del Pd e dall’area responsabile, europeista e liberale. Credo sia questa l’operazione che serve al Paese, un grande partito riformista liberale e popolare che chiuda una stagione in cui ci si è odiati tra destra e sinistra”.