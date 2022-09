Mancano pochi giorni alle elezioni politiche di domenica 25 settembre e il clima si fa sempre più caldo.

Non si è ancora spenta l'eco del confronto aspro tra Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e Matteo Renzi leader di Italia Viva, Terzo Polo sul reddito di cittadinanza che ora Giorgia Meloni spara a zero sul Governo e in particolare sulla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Intanto il Partito socialdemocratico tedesco Spd effettua un vero e proprio endorsement per Enrico Letta e il Partito Democratico. Letta a Berlino ha incontrato il cancelliere Olaf Scholz.

Lo storico leader del centrosinistra Romano Prodi parla di un rischio emarginazione per l'Italia nel caso dovesse seguire il modello Orban.

E a Genova incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il fondatore del Movimento Beppe Grillo. Ecco le notizie politiche di maggiore rilievo della giornata.

Elezioni Politiche 2022, la furia di Giorgia Meloni: ”Governo consente provocazioni contro opposizione”

Giorgia Meloni affida ai social network uno sfogo che è anche un attacco al Governo dopo alcune problematiche avvenute ai suoi comizi elettorali:

In nessuna democrazia evoluta – scrive Giorgia Meloni - l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell’opposizione.

"Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceaușescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare”.

Elezioni 2022, Enrico Letta a Berlino. Per lui endorsement da parte della Spd e incontro con il cancelliere Scholz

Enrico Letta è a Berlino e ha ottenuto l'appoggio della Spd in vista delle elezioni di domenica.

Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, come partito post fascista, poterebbe l'Italia in una direzione sbagliata.

Sono le parole del presidente della Spd, Lars Klingbeil che ha aggiunto: "Meloni getta fango sulla Germania, Letta invece è per la cooperazione con la Germania, ha un altro stile ed è per la collaborazione. Sarebbe un grande vantaggio per l'Italia avere un premier come lui. Mancano sei giorni alle elezioni politiche in Italia e sono elezioni importanti per tutta l'Europa".

“La preoccupazione in vista del voto in Italia c’è ma le elezioni si possono vincere anche agli ultimi metri - ha aggiunto - le elezioni italiane saranno decisive e una vittoria del Pd sarebbe molto importante per i socialdemocratici di tutta Europa”.

Elezioni 2022, Enrico Letta: “Questo voto è come la nostra Brexit”

Enrico Letta ha dichiarato di essere molto contento di aver sentito Olaf Scholz, determinato a seguire soluzioni europee, sul fronte dell’emergenza energetica.

Sono molto ottimista, dopo aver sentito che Scholz ha detto che serva una soluzione europea, per evitare che si acuisca l’emergenza energetica.

Sulle elezioni italiane Letta è tornato su un tema a lui caro: “Io paragono questo voto alla Brexit. E’ la nostra Brexit. Calenda e Renzi hanno un obiettivo, distruggere noi, attaccare la sinistra. Trascurano che la sfida è contro la destra. E’ una destra che, non ho paura di dire, staccherebbe l’Italia dal resto dell’Europa”.

Elezioni Politiche 2022, parla Romano Prodi: ”Se l'Italia segue Orban l'Europa ci emarginerà”

Romano Prodi, storico leader del centrosinistra ha rilasciato un'intervista a Repubblica.

”I comportamenti di Orbàn – spiega Prodi - vanno contro i pilastri fondamentali delle regole europee, sottoscritte da tutti i paesi, su libertà di stampa, trattamento delle minoranze, giustizia. Che Meloni non veda il rischio di un'Italia emarginata in Europa è preoccupante".

Elezioni Politiche 2022, Giuseppe Conte a Genova incontra Beppe Grillo

Intanto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha incontrato a Genova Beppe Grillo. Ne ha dato notizia proprio Conte postando una foto dei due con le seguenti righe:

A Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre.

"Il voto giusto significa scegliere sulla base degli obiettivi politici che le forze politiche danno, noi riteniamo di essere dalla parte giusta”. Ha detto Conte in un incontro politico a Genova.

Elezioni Politiche 2022, Matteo Renzi: "Nostro obiettivo è 'spolpare' da Pd e dalla destra"

In un'iniziativa elettorale a Pontedera Matteo Renzi ha dichiarato che il Terzo Polo ha come obiettivo catturare voti sia da sinistra che da destra.

Italia Viva e Azione parlano ai moderati delusi dalla destra, che non vogliono votare per la fiamma, e a quella sinistra riformista che non vuole votare Di Maio. Perchè chi vota Pd vota Di Maio. Il Pd si è grillinizzato, a questo punto fanno prima a votare 5 Stelle.

"Noi stiamo prendendo questo mondo: il terzo polo sarà una operazione di successo e lo vedremo al termine dei tre passaggi che culminano nelle prossime elezioni dove puntiamo a fare come Macron, cioè a 'spolpare' dal Pd e da Salvini la gente delusa".