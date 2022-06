Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. In questo articolo scopriamo candidati e liste relative ai Comuni di Pozzuoli, Acerra, Portici, Nola, Ischia e Nocera Inferiore.

Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti. Oggi il viaggio ci porta in Campania tra i Comuni di Pozzuoli, Acerra, Portici, Nola, Ischia e Nocera Inferiore.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Pozzuoli, Acerra, Portici, Nola, Ischia e Nocera Inferiore come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Pozzuoli

Pozzuoli con i suoi 80.000 abitanti è il Comune più importante della provincia di Napoli al voto. Il sindaco uscente è Vincenzo Figliolia, eletto nel 2017 con il Partito Democratico ed il supporto di alcune liste civiche.

Figliolia al secondo mandato per legge non è più candidabile per un terzo mandato alla guida del Comune.

Sono 5 i candidati sindaci per il Comune di Pozzuoli. E centrosinistra e centrodestra vanno in ordine sparso al primo turno. Antonio Caso è il candidato del Movimento 5 Stelle. C'è poi Paolo Ismeno che è sostenuto da diverse liste tra cui quella che fa riferimento all'ex primo cittadino. Si tratta di Democrazia e Libertà, Iniziativa Democratica, Progetto in Comune, Moderati per Pozzuoli, Insieme, Davvero Pozzuoli, Figliolia per la Città e Sinistra Italiana

C'è poi Paolo Guerriero che è il candidato di Fratelli d'Italia.

Luigi Manzoni invece è sostenuto da Pozzuoli Democratica, Progressisti Democratici, Partito Socialista Italiano, Pozzuoli Libera, Europa Verde, Uniti per Pozzuoli, Spazio Flegreo, Azione, Noi di Centro e Noi con l’Italia.

Infine c'è Raffaele Postiglione con il sostegno di 3 liste: Pozzuoli Ora, Potere al Popolo e Pozzuoli in Comune

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni ad Acerra

I cittadini di Acerra sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato riconfermato il sindaco Raffaele Lettieri per un secondo mandato. Lettieri quindi non è più eleggibile. Sono tre i candidati sindaci del Comune di Acerra. Tre candidati per 28 liste.

Una coalizione sostiene la corsa di Tito D'Errico. Sono 12 le liste in suo sostegno: Lista Lettieri, Acerra Cresce, Acerra Insieme, Acerra Attiva, Acerra Popolare, Acerra Libera, Azione, Iniziativa Democratica Acerra, Siamo Acerra, Acerra al Centro, Movimento Cittadino Fare ed Europa Verde.

D'Errico è appoggiato dal sindaco uscente Raffaele Lettieri.

C'è poi una coalizione di 13 liste che si presenta a sostegno di Andrea Piatto. Piatto è sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici per Acerra, Acerra-Ecologisti Cittadini, Visione Comune, Acerra Terra Nostra, Patto con Acerra, Noi ci Siamo, Movimento per Acerra.

Terzo candidato, quello della coalizione di centrodestra ad Acerra è Vincenzo Crimaldi. Con lui Fratelli d'Italia, Fare Comune e Cittadini per Acerra.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Portici

I cittadini di Portici sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto il sindaco Vincenzo Cuomo alla guida di una coalizione di centrosinistra.

Sono tre i candidati sindaci alla guida del Comune.

Vincenzo Cuomo si candida per un secondo mandato alla guida del Comune di Portici. Cuomo è sostenuto da Partito Socialista Italiano, Libertas Democrazia Cristiana, Partito Democratico, Campania Libera, Avanti, Portici Libera, Portici Viva, Il Cittadino, Viviamo Portici, Per Cuomo sindaco.

Si è staccato da questa alleanza il Movimento 5 Stelle. Aldo Agnello è il candidato di Movimento 5 Stelle, SI Sinistra Italiana e Europa Verde.

Il terzo candidato per Fratelli d'Italia è Mauro Mori.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Nola

Il 26 maggio 2019 i cittadini di Nola hanno eletto al ballottaggio il sindaco Gaetano Minieri. Con D.P.R. del 9 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U. n.46 del 24-02-2022, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. Si va quindi al voto anticipato. Sono 3 i candidati sindaco.

Il candidato del centrosinistra è Carlo Bonauro che è sostenuto da Partito Democratico, Nola Democratica, Nola al Centro, Per Nola nostra, Nola bene comune con piazza d'Armi e Movimento 5 Stelle.

Maurizio Barbato si candida a sindaco con l'appoggio di 4 liste civiche: Nola 801, Nola Protagonista, Più Nola in azione, Fare Democratico per Nola. Infine c'è la candidatura di Raffaele Parisi con la lista "Lavoro e famiglia".

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni ad Ischia

Nel 2017 i cittadini di Ischia sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali. È stato eletto il sindaco Vincenzo Ferrandino al primo mandato. Ferrandino si candida per un secondo mandato e sono solamente due i candidati alla carica di primo cittadino.

Ferrandino è sostenuto da sette liste: Nuova Isolaverde, con Enzo insieme per Ischia, Democrazia e Futuro, Movimento Cristiano Lavoratori, Ischia prima di tutto, Ischia democratica con Enzo Sindaco, Vivere Ischia.

Unico suo sfidante è Gennaro Savio che è sostenuto dalla lista del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista. Nessun altro partito ha presentato liste o candidati a sindaco.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle elezioni a Nocera Inferiore

Passiamo ora nel Comune di Salerno e analizziamo la situazione del Comune di Nocera Inferiore. I cittadini di Nocera Inferiore sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017.

È stato riconfermato il sindaco Manlio Torquato alla guida di una coalizione di centrosinistra. Torquato non è più candidabile per un terzo mandato. E sono sei gli aspiranti alla carica di primo cittadino a Nocera Inferiore.

Il centrosinistra corre con Paolo De Maio. Al suo fianco Partito Democratico, Partito socialista italiano-Progressisti, Liberal, Nocera Libera, Passione per Nocera, Nocera Città solidale.

C'è poi la candidatura di Giovanni D'Alessandro sostenuto da Europa Verde, Cambiamo con Giovanni D'Alessandro sindaco, Futurama e Nocera Democratica.

Antonio Romano è il candidato di In Comune, Insieme per Nocera, Fratelli di Nocera, Nocera Viva e Movimento Autonomo Nocera.

Tonia Lanzetta è la candidata di La Ginestra, Attiva Nocera, Cambiare insieme Nocera, Noi con Nocera e Cittadini al Centro.

Una lista a testa per gli ultimi due candidati: Erminia Maiorino con Potere al popolo e Paolo Maiorino con Lega Nocera.