Riccione è una delle capitali del divertimento estivo della Riviera Romagnola. Anche Riccione va al voto domenica 12 giugno per il sindaco e per il consiglio comunale oltre ovviamente, come avviene in tutta Italia per i referendum. Sono 4 i candidati sindaco per il Comune di Riccione e va segnalata subito una curiosità.

Tra i candidati sindaco con una lista civica c'è anche un volto notissimo nel panorama nazionale.

Si tratta di Claudio Cecchetto. Sarà interessante valutare il ruolo che il noto produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo saprà ritagliarsi con la sua lista civica e se riuscirà a scalfire nei consensi i candidati del centrosinistra e del centrodestra.

Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni comunali di Riccione.

Elezioni Comunali Riccione 2022: ecco le regole del voto

Riccione è un comune italiano di 34.750 abitanti della provincia di Rimini. Essendo quindi Riccione un comune oltre i 15.000 abitanti ecco le regole che ci sono in merito alle elezioni.

Riccione ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Riccione 2022: l'attuale sindaco Tosi a sostegno di Caldari

Renata Tosi è l'attuale sindaco di Riccione. E' stata eletta nel 2014 e poi di nuovo il 25 giugno 2017. E' anche il primo sindaco donna di Riccione ed è stata eletta con l'appoggio della lista civica che porta il suo nome e con la coalizione di centrodestra.

Tosi a queste elezioni comunali a Riccione è candidata al consiglio comunale.

Tosi sostiene il candidato del centrodestra che è Stefano Caldari. Sono sei le liste che sostengono la sua corsa. Si tratta di Lega Salvini Premier, Forza Italia Berlusconi per Caldari, Lista Caldari sindaco Generazione Riccione, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Lista Civica Renata Tosi e Renata Tosi Noi Riccionesi.

Il centrosinistra si presenta unito all'appuntamento elettorale con le elezioni amministrative del Comune di Riccione e la scelta è stata fatta sulla candidata Daniela Angelini. Daniela Angelini ha, anche lei, a sostegno della sua candidatura sei liste: si tratta di Riccione Coraggiosa per Daniela Angelini, lista civica Riccione Col Cuore, Movimento 5 Stelle, Uniamo Riccione con Daniela Angelini, Lista Civica per Daniela Angelini Riccione 2030 e Partito Democratico.

Accanto ai candidati ufficiali delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra ci sono anche altre due candidature.

Una, come detto è quella del produttore discografico Claudio Cecchetto che gode dell'appoggio di tre liste: Riccione Civica, Lista Civica Cecchetto e di Fratelli di Riccione.

Quarta candidata infine alle Elezioni Comunali a Riccione è Stefania Sinicropi che si candida con il simbolo del Movimento 3V.

Elezioni Comune di Riccione: i profili dei candidati sindaco

Quindi sono 4 i candidati alla carica di sindaco di Riccione, sono sedici le liste complessivamente presentate (6 per Caldari, 6 per Angelini, 3 per Cecchetto e una per Sinicropi) per un totale di 360 candidati per i posti in consiglio comunale per la legislatura 2022-2027.

Il Movimento 3V Verità Libertà che candida a sindaco Stefania Sinicropi cerca di ottere a Riccione principalmente quello che è già riuscito a fare a Rimini ovvero entrare in consiglio comunale.

Daniela Angelini, candidata del centrosinistra, ha sempre vissuto e lavorato a Riccione. Qui ha svolto per 30 anni la sua attività professionale nel settore dell’associazionismo economico.

Stefano Caldari è una candidatura in stretta continuità con l'attuale amministrazione guidata da Renata Tosi. Il candidato scelto dal centrodestra infatti è attualmente l'assessore assessore al turismo, allo sport, alla cultura ed eventi della giunta Tosi.

Claudio Cecchetto candidato di tre liste civiche conduttore di numerose trasmissioni musicali italiane, nel corso della sua carriera ha fondato e portato al successo diverse radio ed è stato il talent scout di numerosi artisti.

Elezioni Comune di Riccione. Le parole dei candidati sindaco, Angelini e Caldari

Come riporta il sito chiamamicitta.it la candidata del centrosinistra Daniela Angelini si è espressa in questi termini:

“Ho scelto di candidarmi perché amo la mia città e sono consapevole della necessità di un cambio di passo. Ci troviamo ad affrontare una fase molto complicata, il Covid ha modificato profondamente le nostre vite, i comportamenti delle persone. È arrivato il momento di introdurre una nuova visione di città che non può prescindere dall’inclusione, dalle competenze e dalla determinazione nell’unire piuttosto che dividere. Oggi più che mai è necessario il passaggio dall’io al noi".

E ancora:

"Negli ultimi anni Riccione è stata chiusa, chiusa alla collaborazione con le altre istituzioni, chiusa ai giovani, chiusa al confronto. É ora di riaprire le porte della nostra città”.

Di tenore opposto invece le parole di Stefano Caldari:

"Da sempre sono attivo politicamente, mi dedico al nostro territorio con spirito civico: ho sempre vissuto con Riccione e per Riccione. Gli anni da amministratore hanno fatto aumentare ancor di più il mio amore per la nostra Riccione; oggi vederla crescere e raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi mi spinge a candidarmi con tanto entusiasmo a Sindaco della nostra città. Voglio fare sempre di più per la nostra Riccione. Io e la mia squadra siamo pronti a continuare quest’avventura”.

Elezioni Comune di Riccione: le parole dei candidati sindaco, Cecchetto e Sinicropi

Come riporta il Corriere di Bologna ecco le parole di Cecchetto:

“Rappresento in occasione di questa tornata elettorale l’unica novità e l’unica alternativa al centro destra e al centrosinistra. Con me nessun ordine arriva a Roma. Perché la politica si fa nella Capitale ma Riccione si fa a Riccione e io non prendo ordini da lontano ma lavoro al fianco di persone che operano qui, in città. Insomma faccio politica a chilometro zero”.

Ed ecco le parole del Movimento 3V:

“La Sinicropi – spiega una comunicazione del Movimento 3V – ha come obiettivo una pubblica amministrazione al servizio del cittadino, di tutti i cittadini e non al servizio di pochi che hanno sulla città interessi di carattere speculativo. Al centro del proprio progetto politico il benessere dell’essere umano”.

Elezioni Comune di Riccione 2022: i big e gli artisti...in campo

Claudio Cecchetto è pronto per la volata finale che porta dritta alle urne, il prossimo 12 giugno.

Cecchetto propone incontri con la cittadinanza anche in chiave pop e musicale. Dopo Jo Squillo, il 10 giugno sarà a Riccione Max Pezzali per la chisusura della campagna elettorale.

Per Daniela Angelini invece nei giorni scorsi è stato a Riccione l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte. In arrivo nei prossimi giorni anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Per Stefano Caldari attesi negli ultimi giorni di campagna elettorale Giorgia Meloni e Matteo Salvini.