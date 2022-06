Elezioni Amministrative 2022: Oggi il viaggio si conclude in Sicilia: tappe a Sciacca in provincia di Agrigento, a Niscemi in provincia di Caltanissetta, a Paternò e ad Aci Catena in provincia di Catania, a Scicli in Provincia di Ragusa, ad Avola in provincia di Siracusa e ad Erice in provincia di Trapani.

Elezioni Amministrative 2022. Si vota, domani, domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti.

Oggi il viaggio si conclude in Sicilia: tappe a Sciacca in provincia di Agrigento, a Niscemi in provincia di Caltanissetta, a Paternò e ad Aci Catena in provincia di Catania, a Scicli in Provincia di Ragusa, ad Avola in provincia di Siracusa e ad Erice in provincia di Trapani.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Sciacca, Niscemi, Paternò, Aci Catena, Scicli, Avola e Erice come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Sciacca

L'11 giugno 2017 i cittadini di Sciacca sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Francesca Valenti alla guida di una coalizione di centrosinistra imperniata sul Partito Democratico.

Tre sono i candidati sindaco di Sciacca. Da registare che Valenti non è in lizza per un secondo mandato.

A "contendersi" la poltrona di primo cittadino, in ordine alfabetico sono: Matteo Mangiacavallo, Ignazio Messina e Fabio Termine.

Matteo Mangiacavallo è il candidato del centrodestra e gode del sostegno di Mangiacavallo sindaco, Lista Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia, Lista Popolari Autonomisti e Sciacca Centro.

Ecco le liste a sostegno di Ignazio Messina: Messina Sindaco, Insieme per Sciacca, Lista Onda, Sciacca Terme rinasce, Lista Ventiventidue.

Le liste di Fabio Termine sono Mizzica 2022-2032, Fabio Termine sindaco - Movimento Cinque Stelle – Next, Lista Ferdinandea e Partito Democratico.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Niscemi

È stato eletto nel 2017 a Niscemi al ballottaggio il sindaco Massimiliano Valentino Conti alla guida di una coalizione di liste civiche e di area centrodestra.

Cinque anni dopo Conti corre per avere la riconferma.

Conti ha 4 liste al suo sostegno: Noi con l'Italia-Dc-Democrazia Cristiana, UDC Unione di Centro, Fratelli d'Italia e Lista Civica Conti Sindaco.

Altra candidata sindaco è Valentina Spinello. Per lei ci sono 4 liste al suo sostegno: Spinello sindaco, Niscemi vale, #pertuttivalentina e Niscemi ConTe.

Carlo Maria Pisa invece è il candidato a sindaco di Niscemi per il Partito Democratico, per Cambiamo Pagina Carlo Pisa sindaco e per Lista Civica Fare Niscemi.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Paternò

A Paternò il 12 giugno è una sfida a tre tra Nino Naso, candidato uscente e Alfio Virgolini, sostenuto dal centrodestra e Maria Grazia Pannitteri, sostenuta da una coalizione composita.

Naso è sostenuto da Nino Naso sindaco, Prima l'Italia, Naso sindaco presenti sempre, Paternò on Mannino e Noi per Paternò Lista civica.

Pannitteri è sostenuta da Insieme per Paternò, Maria Grazia Pannitteri sindaco e Lista Condorelli.

Virgolini è sostenuto da Lista Rapisarda Virgolini sindaco, Azzurri Virgolini sindaco, Diventerà Bellissima, Giorgia Meloni per Virgolini, Alfio Virgolini sindaco e Alleanza per Paternò.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Aci Catena

Si vota anche ad Aci Catena sempre in provincia di Catania. E in questo caso sono 5 i candidati sindaci.

C'è il sindaco in carica Nello Oliveri che è sostenuto da 2 liste: Orgoglio Catenoto e Con Oliveri per la Città. Rocco Agostino Imondi è sostenuto dal Movimento Siciliano D'Azione.

Terzo candidato è Giuseppe Mario Aleo sostenuto da tre liste: Se puoi sognarlo puoi farlo, Alleanza Acicatena e Città Domani Aleo sindaco.

C'è poi Margherita Ferro candidata di una serie di liste: Avanti Aci Catena, Viviamo Aci Catena, Insieme per Aci Catena Forza Italia Berlusconi, Lo Strappo Pd Partito Democratico, Lista Civica Uniti per la Città, La Stella del Giorno e DC Democrazia Cristiana.

Quinto e ultimo candidato sindaco Giovanni Grasso candidato di Prima L'Italia, Fare Aci Catena e Patto per Aci Catena.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Scicli

Passiamo ora ad occuparci di Scicli in provincia di Ragusa, comune in cui ci sono 6 candidati sindaci. Analizziamo la situazione.

Caterina Riccotti è il candidato sindaco di Italia Viva e Partito socialista italiano, Start Scicli e Scicli Bene Comune.

Giovanni Venticinque è il candidato della lista Diventerà Bellissima, Fratelli d'Italia, Venticinque sindaco.

Maria Rita Trovato è il candidato sindaco di Città Aperta Movimento Popolare e Laboratorio Scicli.

Mario Marino è il quarto candidato sindaco di Rinascimento Vittorio Sgarbi, Obiettivo Comune, Siamo Scicli Lista Civica, Libertà Popolare lista civica e Scicli al centro.

Quinto candidato è Carmelo Vanasia alla guida di Progetto Civico per Scicli.

Sesto candidato Giorgio Giuseppe Vindigni per Unione di Centro, Movimento 5 Stelle, Riprendiamoci il Futuro, Cittadini per Scicli e Partito Democratico.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Avola

Passiamo ora ad occuparci del Comune di Avola in provincia di Siracusa in cui ci sono tre candidati alla carica di sindaco.

Nel segno della continuità con la precedente amministrazione si candida Rossana Cannata. Ecco le liste che la sostengono: Avola… la nostra terra, I Love Avola, Primavera Italia, Futuro Migliore, Continuiamo la Favola, Noi con L’Italia, Forza Italia, Coerenza, La Forza dei Fatti e Fratelli D’Italia.

Altro candidato è Antonino Campisi appoggiato da 5 liste: C'è un'altra Avola, No Gender nelle scuole Avola con il Popolo della Famiglia, Siamo Avola, Sicilia Futura e Progetto Avola.

Centrosinistra invece in campo con Corrado Loreto. Ecco le liste che lo sostengono: Rinascita e Libertà, Sicilia Libertas Unione di Centro, Idee per la Città, Avola in Movimento e Partito Democratico.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Erice

Analizziamo infine la situazione a Erice in provincia di Trapani.

Silvana Catalano per Erice Fronte Comune e Giorgia Meloni Fratelli d'Italia.

Maurizio Oddo per le liste Territori in Movimento, Erice Pulita, Socialisti per una nuova Erice, Amo Erice.

Daniela Toscano Pecorella è la candidata di Erice in tutti noi, Insieme per Erice, Partito Democratico, Udc, Erice che Vogliamo, Daniela Toscano, Erice Democratica e Alleati per Erice.

Quarto candidato è Piero Spina per Via Spina sindaco, Ericina Spina sindaco, Cives Cambiamo insieme Volti Sicilia, Piero Spina sindaco e Movimento Nuova Autonomia Generazione Futura.