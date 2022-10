Dopo essere stata per quasi cinque anni Presidente del Senato e seconda carica più importante dello Stato, Maria Elisabetta Casellati è stata rieletta con Forza Italia. Già sottosegretario alla Giustizia e membro del Consiglio della Magistratura, Silvio Berlusconi l’ha proposta come Guardasigilli del governo nascente.

È più probabile, invece, che alla fedelissima dell’ex cavaliere verrà assegnato il ministero delle riforme, cedendo il passo all'ex magistrato Guido Nordio.

In questo articolo scopriamo di più sulla sua carriera politica e il suo stipendio.

Elisabetta Casellati: vita privata, carriera e professione politica del possibile nuovo Ministro della Giustizia

Nata a Rovigo il 12 agosto 1946, Maria Elisabetta Alberti, coniugata con Giambattista Casellati, e madre dei figli Ludovica e Alvise, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Ferrara, specializzandosi in diritto canoni alla Pontificia Università Lateranense. Per un periodo lavora come ricercatrice all’Università di Padova, per poi esercitare la professione di avvocato matrimonialista.

Con Forza Italia entra in Parlamento nel 1994. Dal 2004 al 2006 è vicecapogruppo e sottosegretaria alla Salute. Nell’ultimo governo Berlusconi è sottosegretario alla Giustizia (2008 – 2011), mentre nella successiva legislatura viene nominata membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel 2018 viene confermata nuovamente senatrice. Alla prima seduta del nuovo Parlamento, viene eletta presidente del Senato con i voti favorevoli del centrodestra e di parte del Movimento Cinque Stelle. Sempre la coalizione guidata da Matteo Salvini l’aveva proposta come candidata Presidente della Repubblica, prima della rielezione di Sergio Mattarella.

Quanto guadagna Elisabetta Casellati

Avendo ricoperto il ruolo di presidente del Senato, in questi anni Elisabetta Casellati ha ricevuto il compenso che spetta alla seconda carica dello Stato. La cifra è composta dall’indennità parlamentare (5mila euro al mese), l’indennità di ufficio (4.233 euro), la diaria (3.503) e il rimborso spese (3.690 euro).

Complessivamente, quindi, percepirebbe 16.416 euro al mese e 196.992 euro all’anno. Nell’ultima dichiarazione dei redditi, disponibile sul sito del Senato, si evince come l’ex numero due dello Stato italiano abbia dichiarato un reddito imponibile pari a 255.970 euro.