Elisabetta Tulliani, figura prominente accanto a Gianfranco Fini da molti anni, porta con sé una biografia ricca di sfumature. La compagna dell’ex leader di Alleanza Nazionale è stata coinvolta in un’indagine riguardante una presunta transazione controversa risalente al 2008, riguardante un appartamento a Montecarlo ereditato dalla contessa Annamaria Colleoni e associato ad Alleanza Nazionale.

Chi è Elisabetta Tulliani

Nata a Roma il 16 maggio 1972 sotto il segno del Toro, Elisabetta Tulliani è compagna di Gianfranco Fini dagli inizi degli anni 2000, con il quale ha avuto due figlie. Pur essendo avvocato di professione, come riportato da Il Messaggero, la sua carriera abbraccia diversi settori. È stata presentatrice e giornalista televisiva, collaborando a trasmissioni come Uno mattina e ha anche ricoperto ruoli di ballerina e docente universitaria. Il quotidiano riporta anche una curiosità: nel 1998 avrebbe vinto due miliardi di lire all’Enalotto. Oltre ad essere stata presidente della Sambenedettese, è stata consigliere d’amministrazione del Perugia.

Anche la sua vita amorosa è stata abbastanza intensa, prima di conoscere Fini ha avuto una relazione con Luciano Gaucci e in precedenza sarebbe stata legata al figlio di quest’ultimo. Proprio con Luciano ha condiviso non solo una storia d’amore, ma anche qualche contenzioso legale. L’ex magnate del calcio voleva riavere indietro un tesoro che, a suo dire, le aveva affidato per evitare che finisse nelle grinfie del fisco: cinque appartamenti nel cuore di Roma, preziosi gioielli, terreni, cinque automobili di lusso e una collezione di dipinti di valore, tra cui opere di De Chirico e Guttuso. Tuttavia, il tribunale ha dato ragione a lei: non esisteva alcuna prova scritta di questi prestiti.

Relazione con Gianfranco Fini

Elisabetta Tulliani e Gianfranco Fini, noto politico ed ex leader di Alleanza Nazionale, si sarebbero incontrati nei primi anni 2000. Da questa unione sono nate le figlie Carolina (2 dicembre 2007) e Martina (10 ottobre 2009).