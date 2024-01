Cosa si sono detti Chiara Ferragni e l'azienda Balocco via e-mail? Siamo in grado di rispondere a tale domanda grazie a ciò che ha reso pubblico l'Antitrust. Le indagini per il caso PandoroGate sono ancora in corso e fatta eccezione per i messaggi già noti tra le due parti, le altre e-mail restano segrete e sono sotto osservazione della Procura della Repubblica di Milano che aperto un fascicolo.

Scambio di e-mail Chiara Ferragni-Balocco: ecco cosa si sono detti

Come abbiamo già anticipato, siamo a conoscenza solo del contenuto di alcune e-mail rese già note nel dicembre 2023 dall'Antitrust, che ha multato le società della Ferragni per 1 milione di euro e la società Balocco per 420mila euro per pratica commerciale scorretta.

Lo scambio di e-mail che ha insospettito l'Antitrust e ha convinto la Procura ad aprire un fascicolo risale al mese di novembre 2022. Il primo messaggio finito sotto osservazione, riportato poi dal Corriere della Sera, era stato inviato dal manager della Balocco al team della Ferragni:

Per noi è molto importante sottolineare il sostegno al progetto benefico senza menzionare le vendite (in quanto si tratta di una donazione che non è legata all'andamento del prodotto sul mercato).

In un'altra e-mail è scritto poi:

Massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole se correlata alle vendite. Occorre spiegarglielo bene, meglio forse per telefono.

Il team della Ferragni, rispondendo all'azienda piemontese, ha corretto alcuni punti del comunicato in questo modo:

Buongiorno. Ho rivisto il comunicato in qualche punto. Te lo rimando in allegato. […] "Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l’eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino".

Il messaggio che ha fatto più scalpore, però, è un'e-mail mai inviata al team della Ferragni in cui è scritto:

Mi verrebbe da rispondere che in realtà le vendite servono per pagare il vs cachet esorbitante.

L'indagine per truffa aggravata

In data 8 gennaio 2024 Chiara Ferragni è stata iscritta al registro degli indagati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. L'influencer è indagata per truffa aggravata e insieme a lei è finita nel mirino della Procura della Repubblica di Milano anche Alessandra Balocco, presidentessa ed amministratrice delegata dell'azienda piemontese.

Chiara Ferragni, dopo aver appreso di essere indagata, ha commentato la notizia con queste parole: