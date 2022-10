Emilia Romano, moglie del presidente della Camera dei Deputati neo eletto, è una donna molto riservata ed è sempre stata fuori dai riflettori della stampa e del gossip. Scopriamo chi è, la sua carriera politica e come ha conosciuto il deputato leghista.

Chi è Emilia Romano, moglie di Lorenzo Fontana

Spesso è stato associato il cognome fittizio Caputo alla moglie di Lorenzo Fontana per motivi di riservatezza e privacy. Emilia Romano, in Fontana, è di qualche anno più grande del marito. Si sa davvero poco e niente della sua vita privata. La moglie del presidente della Camera dei Deputati è napoletana ed è laureata in giurisprudenza, condivide moltissimi valori e il pensiero politico del marito. Unica eccezione su cui non vanno d'accordo è la loro fede calcistica: lei tifosa del Napoli, lui del Verona, due squadre rivali. La coppia ha una figlia che si chiama Angelica e solo una volta è apparsa in pubblico, nel 2018. Da allora non si è saputo più nulla di Emilia Romano.

La carriera politica

A scanso di equivoci va specificato che Emilia Romano lavorava a Bruxelles da prima che approdasse tra i seggi del Parlamento europeo anche Lorenzo Fontana. La carriera politica della Romano è iniziata come assistente dell'ex deputata socialista Lia Sartori. Successivamente, la coniuge di Fontana, è diventata dirigente del Parlamento europeo. L'incontro con l'attuale marito c'è stato nel 2009, quando Lorenzo Fontana aveva occupato il seggio della Lega a Bruxelles dopo la vittoria alle elezioni europee. Da allora i due si sono avvicinati vista la comunanza di interessi.

Il matrimonio con l'attuale presidente della Camera dei Deputati e la loro relazione a distanza

Dopo una frequentazione, Fontana e Romano sono volati a nozze con doppio rito. A celebrare la loro unione ultra-cattolica e tradizionalista è stato don Wilmar Pavesi. I due coniugi si sono sposati con rito canonico e tradizionalista tridentino. Presenti al matrimonio anche Flavio Tosi e Matteo Salvini, fedelissimi all'ex ministro alle Politiche per la famiglia e la disabilità nel governo Conte I. Sebbene Emilia Romano condivida la visione politica e sociale del marito non si è mai apertamente espressa in pubblico proprio per evitare di finire nell'occhio del ciclone. Attualmente la Romano vive a Bruxelles con la figlia Angelica, dove lavora, e Fontana appena ha un momento libero raggiunge la sua famiglia in Belgio.

Le critiche di una giornalista italiana

Di recente, dopo l'elezione di Fontana alla presidenza della Camera dei Deputati, Emilia Romano è finita sotto attacco. La giornalista del Fatto Quotidiano Elisabetta Ambrosi, con un post su Facebook che poi è stato immediatamente rimosso, aveva scritto:

"Chi si accoppia a tali personaggi (Lorenzo Fontana) è come minimo connivente".

Poi aveva aggiunto in conclusione:

"Magari è povera, non può separarsi e bla bla. Resta la disistima".

Prima che il post fosse eliminato, Elisabetta Ambrosi aveva ricevuto moltissime critiche vista la forte indignazione di tanti utenti Facebook.