Da Clinton a Michael Jackson, svelata la lista dei 187 contatti di Epstein: ecco chi sono

La giudice newyorkese Loretta Preska ha concesso la pubblicazione di alcuni documenti relativi al caso Epstein. Ne sono stati resi pubblici 40 su 200 e tra questi c'è la lista dei contatti dell'imprenditore Jeffrey Epstein che contiene ben 187 nomi, molti dei quali conosciuti e influenti.

Il caso Epstein è scoppiato nel 2019, quando il miliardario statunitense è stato arrestato con l'accusa di traffico di minori, pedofilia e reati sessuali. In attesa del processo, quello stesso anno, Epstein è morto suicida.

La "lista di Epstein" contiene i nomi dei suoi clienti, ma non solo. Sono presenti anche conoscenti, frequentazioni e impiegati dell'imprenditore. Ecco chi sono le persone che compaiono sulla lista.

Caso Epstein, cosa è successo e cos'è la lista di contatti

Jeffrey Epstein è stato un imprenditore statunitense, diventato miliardario grazie al suo lavoro in finanza.

Nel 2008 è stato arrestato per la prima volta con l'accusa di reati sessuali con minorenni a seguito di quasi 40 denunce di molestie e violenze sessuali ai danni di ragazzine giovanissime. Epstein si dichiarò colpevole ed è stato condannato per questo e per aver procurato ragazze minorenni ad alcuni politici. Tuttavia, ha scontato una pena di soli 13 mesi di detenzione con il permesso di recarsi al lavoro.

Il 6 luglio 2019, Jeffrey Epstein è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di traffico di minori. Il miliardario fu fermato in aeroporto in New Jersey e portato nel carcere di Manhattan. È stata arrestata anche la compagna di Epstein, Ghislane Maxwell, complice dei traffici dell'imprenditore.

Subito dopo l'arresto, la polizia ha trovato nella casa di Epstein a New York le prove del traffico e dell'abuso di minorenni, di cui il miliardario conservava fotografie e video nella sua cassaforte.

È emerso che Jeffrey Epstein adescava ragazze minorenni che venivano portate contro la loro volontà sull'isola privata del miliardario, nelle Isole Vergini, per essere costrette ad avere rapporti sessuali con Epstein e i suoi clienti.

Dopo il rifiuto della richiesta di Epstein e i suoi legali di pagare una cauzione e scontare la pena agli arresti domiciliari, Epstein si è suicidato nella sua cella nel carcere di Manhattan. Tuttavia, la sua morte è avvenuta in circostanze poco chiare e misteriose e c'è chi non crede che il miliardario si sia suicidato.

La lista dei contatti di Epstein resa pubblica dal tribunale di New York è un elenco contenente i nomi dei clienti del miliardario, ma anche di tutti coloro che negli anni hanno avuto contatti con lui, i suoi conoscenti o le persone che lavoravano per lui.

La lista contiene 187 nomi, fino a ora celati dall'alias J. Doe (John Doe o Jane Doe), il nome usato nel gergo giuridico statunitense per indicare una persona non identificata o la cui identità è censurata. Di questi, solamente due rimarranno censurati per motivi di sicurezza personale. Resteranno oscurati anche i nomi delle vittime, anche questi presenti nella lista, che all'epoca dei fatti erano minorenni.

Chi sono i nomi sulla lista dei contatti di Epstein: da Michael Jackson a Bill Clinton, da Steven Hawking a Donald Trump

La lista dei 187 contatti di Jeffrey Epstein contiene moltissimi nomi conosciuti che hanno lasciato a bocca aperta migliaia di persone in tutto il mondo.

In realtà, solo una parte dei presenti sulla lista erano clienti di Epstein, molti altri erano invece semplici conoscenti del miliardario, persone che sono state sul suo jet privato oppure a casa sua, persone che lavoravano per lui ma anche parti lese e testimoni dei fatti.

Tra i nomi presenti sulla lista, alcuni in particolare hanno fatto subito scalpore. Uno dei più sorprendenti è il grande cantante Michael Jackson, deceduto nel 2009, che è stato avvistato sull'isola di Epstein da un testimone. Sul suo rapporto con il miliardario o la sua permanenza sull'isola non ci sono però altri dettagli.

Un altro nome che ha stupito l'opinione pubblica è quello dell'astrofisico Steven Hawking. Morto nel 2018, si sa per certo che Hawking ha fatto visita a Epstein nella sua proprietà nelle Isole Vergini nel 2006, dove è stato fotografato. Hawking si è fermato sull'isola durante il viaggio verso una conferenza di scienziati finanziata proprio da Epstein.

In mezzo ai molti nomi, è comparso anche quello del celebre illusionista David Copperfield.

Anche il principe Andrea, fratello di Re Carlo III , è menzionato nella lista. Il principe è stato accusato di aver palpeggiato una delle vittime, molestandola, quando era ospite di Epstein. La casa reale inglese, tuttavia, ha dichiarato false le accuse.

Uno dei nomi che compare più volte nei documenti del caso Epstein è quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che pare conoscesse bene il miliardario.

Quando è stato chiesto alla testimone Johanna Sjoberg, una delle vittime, se Epstein le avesse mai parlato di Clinton, Sjoberg ha detto:

Una volta ha detto che a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze

Clinton, comunque, ha tagliato i rapporti con Epstein prima che fosse arrestato e ha dichiarato di non essere a conoscenza dei crimini dell'imprenditore. Inoltre, Clinton non è indagato al momento.

Infine, un altro nome rilevante è quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Anche riguardo a Trump non ci sono riferimenti a comportamenti penalmente rilevanti, ma il nome del tycoon è menzionato più di cinquanta volte.

Nel 2002, inoltre, Donald Trump aveva parlato di Epstein in un'intervista al New York Journal. Aveva detto: