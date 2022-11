Il Consiglio dei Ministri, come ha annunciato ieri sera la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha autorizzato la presentazione di un emendamento al decreto-legge “aiuti-ter” (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), che introduce norme ”volte al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile”.

E scoppia subito la polemica politica. Ecco gli sviluppi di giornata.

Giorgia Meloni: ”Ci sara la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas italiano”

Giorgia Meloni, presidente del consiglio in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri aveva spiegato la scelta dell'esecutivo:

Ci sarà la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas italiano, immaginando nuove concessioni, chiedendo ai nuovi concessionari che vorrebbero accedere alle concessioni di mettere in campo da gennaio gas da destinare alle aziende energivore ad un prezzo calmierato.

Giorgia Meloni su Facebook rivendica il lavoro del Governo in queste due settimane sul tema energia

Giorgia Meloni ha affidato oggi ai suoi social un lungo pensiero sul lavoro di queste due settimane del governo principalmente sul tema energia:

Il Governo – scrive Meloni - ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale.

Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse in bonus inutili.

Non solo. Il Governo ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane. Mettiamo così in sicurezza il tessuto produttivo e ci rendiamo più indipendenti dalle importazioni di gas.

Giorgia Meloni: ”Ci stiamo impegnando con serietà e determinazione sul tema energetico”

”Contestualmente, continua la presidente del Consiglio, abbiamo ribadito il nostro impegno in Europa per arrivare ad un corridoio dinamico dei prezzi del gas per limitare la volatilità dei prezzi e mettere in sicurezza le nostre industrie”.

”Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all'emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini”.

Estrazione gas, Matteo Renzi ricorda a Giorgia Meloni le posizioni di sette anni fa: ”Una bella inversione a U”

Sul tema estrazione gas è alta la polemica politica con Matteo Renzi da un lato e Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dall'altro che attaccano la presidente del consiglio.

Su posizioni di un tipo Renzi, su altre posizioni Conte, Fratoianni e Bonelli.

Matteo Renzi leader di Italia Viva e nel Terzo Polo con Carlo Calenda scrive sui social:

Ieri la Presidente Meloni ha annunciato che l’Italia tornerà a estrarre gas dall’Adriatico. Quando proposi la stessa cosa io, sette anni fa, Meloni si oppose e disse che ero schiavo delle lobby dell’energia. Una bella inversione a U. Non sarà l’ultima, vedrete.

Con la chiusura con hashtag il "tempo è galantuomo".

Estrazione gas, gli attacchi al Governo Meloni di Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, scrive un post social in cui riprende alcune frasi del passato pronunciate da Giorgia Meloni:

"Basta alle trivellazioni, basta all’inquinamento del nostro mare e basta a un governo ipocrita e servo dei poteri forti". Per commentare le decisioni del suo Governo prendiamo in prestito le sue parole del 2016, Presidente Meloni. Non avremmo saputo dirlo meglio.

Così scrive Giuseppe Conte.

Angelo Bonelli leader di Europa Verde scrive sui social:

E’ un governo nero come il petrolio, che racconta falsità, perché nei nostri mari abbiamo solo 37 mld di mc di gas, la metà del nostro fabbisogno annuale, cioè meno di sei mesi. Partono le trivellazioni nel golfo di Napoli, Salerno, isole Tremiti ed Egadi.

"Il governo Meloni - spiega Bonelli - porta le trivelle di fronte a gioielli ambientali come Amalfi, Positano o Marettimo mentre tiene bloccate le autorizzazioni per 180 GW di impianti di energia rinnovabile, ma ha consentito nei primi 9 mesi del 2022 che quasi 3 mld di mc gas italiano venissero esportati".

Anche Nicola Fratoianni leader di Sinistra Italiana attacca:

Prima parte di post sulle misure legate al tema energia e poi l'affondo: