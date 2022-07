Eugenio Scalfari, il fondatore del giornale di sinistra Repubblica, è morto oggi 14 luglio 2022. Scalfari è stato anche l'editore della rivista l'Espresso dal 1963 al 1968 ed è stato membro della Camera dei deputati.

Se ne và così, all'età di 98 anni, una delle più illuminanti e importanti firme del giornalismo italiano.

Dall'economia alla politica, dalla filosofia alla poesia

Eugenio Scalfari nasce a Civitavecchia nel 1924, in una normale e comune giornata di aprile. Ma la sua vita, di comune, ha avuto davvero ben poco.

Pochi altri hanno saputo raccontare l'Italia come lui, pochi hanno rivoluzionato il giornalismo come ha fatto lui, regalandoli una profondità di sguardo e ampiezza di vedute senza pari.

L'incontro ancora adolescente con Italo Calvino e l'amicizia col papa gesuita, lui che, convintamente ateo, era un uomo, prima ancora che un giornalista, che nella vita odiava porsi limiti. Perché il pensiero ed il confronto non devono mai trovare recinzioni o barriere precostituite.

Laureato in giurisprudenza nel 1945, a pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale, Scalfari comincia a muovere poco dopo i primi passi in quel mondo che sarebbe poi diventato il suo mondo: il giornalismo.

Nel 1954 l'unione con Simonetta De Benedetti con la quale avrà due figlie e dalla quale non divorzierà mai, malgrado la separazione e la successiva unione sentimentale con Serena Rossetti che diventerà la sua seconda moglie solo nel 2006 a seguito della morte della De Benedetti.

Nel 1955 l'impegno e la militanza politica tra le fila del partito radicale che lui stesso contribuì a far nascere e, nello stesso anno, la fondazione de L’Espresso assieme a molte altre importanti ed illuminate personalità come Adriano Olivetti, solo per citarne una. Scalfari diventerà poi direttore della testata nel 1963.

L'impegno politico prosegue poi col PSI con il quale verrà eletto deputato - come indipendente - ruolo che ricoprirà per 4 anni tra il 1968 e il 1972.

Il 14 gennaio 1976 fonda la Repubblica, testata da molti definita come "di partito" e tramite la quale porterà avanti innumerevoli battaglie volte a mettere in luce contraddizioni, sofferenze ed i precari equilibri dell'Italia. Particolarmente rappresentativa l'intervista a Berlinguer sulla "questione morale".

L'amicizia speciale con Papa Francesco

Palesamente ateo e liberale, Eugenio Scalfari era legato da una sincera amicizia con Papa Francesco, figura che lo affascinava e incuriosiva. Da un loro incontro è nato un confronto aperto e interessante in cui Papa Francesco raccontava al giornalista la sua visione sulla Chiesa, giovani, povertà, lavoro.

Alcuni dei momenti più significativi ed importanti di quell'incontro sono stati raccolti e pubblicati da la Repubblica che riporta le parole di Papa Francesco:

"I più gravi dei mali che affliggono il mondo in questi anni sono la disoccupazione dei giovani e la solitudine in cui vengono lasciati i vecchi. I vecchi hanno bisogno di cure e di compagnia; i giovani di lavoro e di speranza, ma non hanno né l'uno né l'altra, e il guaio è che non li cercano più. Sono stati schiacciati sul presente. Mi dica lei: si può vivere schiacciati sul presente? Senza memoria del passato e senza il desiderio di proiettarsi nel futuro costruendo un progetto, un avvenire, una famiglia? È possibile continuare così? Questo, secondo me, è il problema più urgente che la Chiesa ha di fronte a sé"

Oggi se ne và così il giornalista, il filosofo, lo scrittore, il poeta ma, sopratutto, l'uomo illuminato che è stato Eugenio Scalfari.