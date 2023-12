Rancilio, la storia e il patrimonio di una famiglia sfortunata

A distanza di tanti anni, il nome della famiglia Rancilio è tornata ad occupare le pagine della cronaca nera. Vediamo la storia, davvero sfortunata, di questo nucleo che ha scritto parte dell'imprenditoria nostrana e a quanto ammonta il loro patrimonio.

La ricca, ma sfortunata famiglia Rancilio: dalla storia al patrimonio

La famiglia Ronciglio è tornata ad occupare le pagine della cronaca nera a distanza di 45 anni. La 73enne Fiorenza Ronciglio, erede di Gervasio, è stata trovata morta nella sua casa di via Crocefisso, nel centro di Milano. Stando alle prime indagini, ad ucciderla è stato il figlio 36enne Augusto Pozzolini Gobbi Rancilio. L'uomo, affetto da patologie psichiatriche, è stato trovato in stato catatonico vicino al corpo senza vita della madre. Sembra che l'abbia colpita a morte sulla testa, con un manubrio da palestra che è stato ritrovato sul luogo del delitto. Attualmente, è indagato per omicidio volontario.

Una famiglia ricca, impegnata nel settore immobiliare fin dagli anni Settanta. In passato, l'azienda guidata da Gervasio Rancilio ha realizzato tutti i grattacieli di Cesano Boscone e Bollate. Negli anni, l'impresa si è estesa sempre di più, arrivando a costruire interi quartieri in Italia e in Francia. Un vero e proprio impero, che oggi ha sede proprio in via Crocefisso, dove ai primi piani dello stabile ci sono gli uffici delle immobiliari Palladium Group e Omnium.

Il patrimonio della famiglia Rancilio è immenso. Con 50 dipendenti e oltre 7000 alloggi, l'azienda è leader del settore immobiliare. Inoltre, la famiglia è a capo della Fondazione Augusto Rancilio, che ha sede a Villa Arconati, una delle dimore storiche più belle e visitate dell’hinterland milanese.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Il rapimento di Augusto Rancilio nel 1978: il corpo mai trovato

Come anticipato in apertura, la famiglia Rancilio è stata protagonista di un terribile fatto di cronaca. Il 2 ottobre del 1978 Augusto, figlio di Gervasio e fratello di Fiorenza, è stato rapito dalla ’ndrangheta di Buccinasco. Gervasio e Augusto erano in un cantiere di Cesano Boscone, quando un commando composto da 8 persone li ha accerchiati. Hanno picchiato l'imprenditore e hanno portato via il 26enne, promettente architetto.

Di Augusto non si è saputo più niente fino a quando il boss della cosca calabrese Saverio Morabito ha rivelato che è stato ucciso dai suoi carcerieri durante un tentativo di fuga. Il corpo del 26enne non è mai stato trovato. Stando ad alcune dichiarazioni, Rancilio è stato ucciso di botte mentre veniva trasportato in Calabria. Gervasio, a causa di debiti con le banche, rifiutò di pagare il riscatto. Morabito, come riporta Repubblica, avrebbe raccontato:

Questi Rancilio erano ricchissimi, avevano costruito interi quartieri in Francia ed erano venuti ad aprire cantieri a Cesano Boscone. [...] Augusto pesta, combatte, ma alla fine lo acchiappiamo e lo portiamo in un box di Cesano Boscone. Il mio lavoro finisce là.

Nel 1983, Fiorenza ha creato in memoria del fratello la Fondazione Augusto Rancilio, un ente culturale senza fini di lucro per il sostegno alla formazione, allo studio e alla ricerca.