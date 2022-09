I risultati delle elezioni parlano chiaro: la coalizione di centrodestra vince nettamente sugli altri partiti aggiudicandosi il 44% dei voti, mentre il centrosinistra si è ritrovato solamente con il 26% e subito dopo il Movimento 5 Stelle con il 15% circa.

Sia per la Camera che per il Senato il partito che primeggia è sempre Fratelli d’Italia, pertanto la leader Giorgia Meloni, durante la festa nel comitato del partito, ha celebrato cantando alcuni famosi brani di Rino Gaetano, nonostante la famiglia sia da sempre contraria all’uso di sue canzoni in ambito politico.

Vediamo come ha commentato la vicenda il nipote del famoso cantante e perché non ha apprezzato il gesto della Meloni.

La critica a Giorgia Meloni: “Rino è di tutti”

Ma cosa è successo esattamente? Partiamo dal principio: la scorsa notte la leader di Fratelli d’Italia ha festeggiato la sua vittoria cantando alcune delle più celebri canzoni di Rino Gaetano, il cantautore scomparso prematuramente all’età di trent’anni nel 1981, in particolare “A mano a mano” e “Ma il cielo è sempre più blu”.

Questo gesto non è stato visto di buon gusto dalla famiglia del cantante, infatti il nipote Alessandro dichiara fermamente di non volere che le sue canzoni siano utilizzate per fini politici, in quanto “Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene”.

Specifica, inoltre, che questo discorso vale anche per gli schieramenti di sinistra, nonostante “Rino appartenesse a quello schieramento politico, iscritto al partito”. Ciò che più gli interessava, infatti, era il benessere del popolo “e questo con i politici di oggi non succede, quindi sarebbe carino che la smettessero di usare le sue canzoni”, conclude Alessandro Gaetano.

Rino Gaetano tra Salvini e Meloni: le critiche di fan e famiglia

La Meloni è da sempre fan di Rino Gaetano, come dimostra il post che gli ha dedicato lo scorso anno per l’anniversario della sua morte che conclude con “ci manchi Rino”.

Per quanto riguarda l’uso delle sue canzoni, però, anche il nipote Alessandro e la sorella di Rino, Anna, sono sempre stati categorici: “Siamo stufi: le canzoni di Rino Gaetano non vengano più utilizzate dalla politica”. Questo è stato il loro commento nel 2018, quando Salvini utilizzò “Ma il cielo è sempre più blu” durante una manifestazione della Lega.

Anche i fan di Rino Gaetano esprimono il loro disappunto sui social dimostrandosi assolutamente contrari all’uso delle sue canzoni da parte di Giorgia Meloni con commenti quali “si starà rivoltando nella tomba”, “ma stiamo scherzando?” o anche “buongiorno Giorgia a te e a tutto il tuo circo”.