Chi è Fandaj Bujar, l'assassino di Vanessa Ballan: lavoro, età e vita privata

Le vittime di femminicidio continuano ad aumentare come dimostra la morte della giovane Vanessa Ballan, la cui vita è stata strappata a soli 26 anni.

La polizia indaga ora sull'uomo responsabile dell'accaduto: ecco chi è Fandaj Bujar.

Vanessa Ballan, l'ennesima vittima di femminicidio

Continua a salire il numero delle vittime di femminicidio in Italia: Vanessa Ballan è l'ennesima donna a cui è stata strappata la vita a soli 26 anni.

Il delitto, compiuto tra le 11.21 e le 11.57 nel trevigiano, ha visto la giovane donna perdere la vita a causa delle coltellate inferte da Fandaj Bujar, uomo che prima di ucciderla l'ha stordita prendendo a pugni il suo volto.

Il killer non era sconosciuto alla vittima, data la precedente relazione e le denunce presentate da Vanessa Ballan nei mesi scorsi ai carabinieri.

Chi è Fandaj Bujar, assassino di Vanessa Ballan

Il 41enne di origini kosovare è l'uomo accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, 26 enne uccisa nel trevigiano.

L'uomo non era sconosciuto alla vittima: Vanessa aveva conosciuto Fandaj nel 2022, intraprendendo con lui una relazione extraconiugale, dato il legame matrimoniale con il marito Nicola Scapinello.

I due si sarebbero conosciuti all'Eurospin, supermercato in cui Vanessa svolgeva il lavoro di commessa ma, dopo pochi mesi trascorsi insieme, la donna lo avrebbe allontanato, gesto che avrebbe scatenato l'ira di Fandaj Burjan.

Vanessa Ballan, mamma di un piccolo di 4 anni e in attesa del secondo bambino, ha perso la vita divenendo l'ennesima vittima di femminicidio e nonostante le precedenti denunce di stalking presentate ai carabinieri.

Vanessa Ballan e le inascoltate denunce di stalking

All'omicidio di Giulia Cecchettin si aggiunge quello di Vanessa Ballan, donna che nei mesi precedenti aveva denunciato l'ex amante per stalking ai carabinieri.

Dopo aver rivelato il tradimento al marito Nicola Scapiniello, mostrando i messaggi minatori ricevuti dall'ex amante Fandaj Burjan, i due si sarebbero recati dai carabinieri per sporgere denuncia nei confronti dell'uomo.

Tutto ciò è accaduto il 26 ottobre, giorno in cui i carabinieri avrebbero fatto irruzione in casa di Burjan, sequestrando i suoi dispositivi elettronici ma decidendo di non prendere provvedimenti a riguardo.

Le minacce non si sarebbero però fermate, come dimostra un messaggio vocale del killer inviato alla vittima, recitando:

Non mi mettere mai nella condizione di essere una persona senza cuore perché il giorno che lo sarò per te è finita.

Ai messaggi minatori si aggiungono anche un'irruzione nella casa della coppia e le frequenti visite al supermercato, testimoniate anche dai colleghi di Vanessa Ballan.

Si cerca ora di fare chiarezza sull'accaduto, ascoltando altre testimonianze e le dichiarazioni di Fandaj Burjan.

Leggi anche: Femminicidi in Italia, dove sono più diffusi: le statistiche regione per regione