Farmacia aperte il 24, 25 e 26 dicembre a Milano: ecco quali sono

Natale si avvicina e molte città si svuotano perché gran parte dei residenti sono fuorisede che preferiscono trascorrere le festività natalizie a casa. Ed è il caso di Milano, grande metropoli italiana che accoglie migliaia di studenti e lavoratori provenienti da ogni parte d'Italia.

Ad ogni modo, non tutti hanno la possibilità economica di ritornare dalle proprie famiglie, soprattutto per il costo proibitivo delle compagnie di trasporto pubblico in questo periodo. Per chi ha deciso di trascorrere le festività in città e ha bisogno di un'urgenza in farmacia, ci sono una serie di farmacie aperte in città nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre.

Quali sono le farmacie aperte il 24 dicembre

Natale è l'occasione per stare non solo in compagnia, ma di preparare grandi pranzi o cene. In molti, però, trascorrono questo periodo con l'influenza stagionale, ammalati di Covid o in preda a gastriti in seguito ai bagordi delle cene di Natale. Reperire un farmaco, pertanto, può risultare un'operazione titanica, ma la città di Milano ha comunicato la lista delle farmacie operative nei giorni della vigilia di Natale, del 25 e della giornata di Santo Stefano.

Il giorno 24 dicembre sono aperti i seguenti punti vendita:

• Farmacia Ferrarini, Piazza Cinque Giornate, 6

• FARMACIA DR. MADIA, V.le Zara, 38.

• Farmacia Repubblica, Viale Tunisia, 41.

• Farmacia Alla Porta - Farmacie Stilo Milano, Corso di Porta Romana, 126.

• Farmacia della Roggia - FARMACIE ITALIANE, Viale Toscana, 17.

• Nuova Farmacia Beretta, Viale Bligny, 47.

• LAFARMACIA.CENTRO MILANO, Via Broletto, 1.

• Farmacia Boccaccio, Via Giovanni Boccaccio, 26.

• Farmacia Canonica Milano, Via Luigi Canonica, 32.

• Farmacia Ambreck, Via Antonio Stradivari, 1.

• Lloyds Farmacia Milano,P.za de Angeli Ernesto, 1.

• Farmacia Boots Stazione Centrale,Piazza Duca d'Aosta, 1.

• Farmacia CoFa Lima Milano, Via Plinio, 1.

• Farmacia Formaggia, Corso Buenos Aires, 4.

• Farmacia Cairoli - Farmacie Stilo Milano, Via S. Giovanni sul Muro, 9.

Farmacie aperte il giorno di Natale

Il giorno di Natale sono aperte le seguenti farmacie:

• LloydsFarmacia Milano, P.za de Angeli Ernesto, 1.

• Lafarmacia.Centro Milano, Via Broletto, 1.

• Farmacia Ambreck, Via Antonio Stradivari, 1.

• Farmacia Alla Porta - Farmacie Stilo Milano, Corso di Porta Romana, 126.

• Farmacia Cairoli - Farmacie Stilo Milano, Via S. Giovanni sul Muro, 9.

• Farmacia Boccaccio, Via Giovanni Boccaccio, 26.

• Farmacia Missori Snc, Piazza Giuseppe Missori, Via Paolo da Cannobio, 3.

• Farmacia Giulio Cesare, Via Monte Rosa, 27.

• Farmacia Meda, Via Giuseppe Meda, 37.

• Farmacia Broletto, Via Broletto, 30.

• Farmacie Milano, Via Luigi Porro Lambertenghi, 25.

• Farmacia Ferrarini,Piazza Cinque Giornate, 6 · 02 5519 4867.

• Farmacia della Roggia - FARMACIE ITALIANE, Viale Toscana, 17.

• Farmacia Boots Stazione Centrale, Piazza Duca d'Aosta, 1.

• Farmacia CoFa Lima Milano, Via Plinio, 1.

• Farmacia Formaggia, Corso Buenos Aires, 4.

• Farmacia Amadeo sas del dott. Tommaso Latella, Via Giovanni Antonio Amadeo, 40.

• Farmacia Gabbiani, Via della Moscova, 22.

• Farmacia Carletti - Rete Club Salute, Via Mac Mahon, 111.

• Nuova Farmacia Beretta-aperti 365 giorni all'anno, Viale Bligny, 47.

Farmacie aperte il giorno di Santo Stefano

Le farmacie aperte il giorno 26 dicembre: